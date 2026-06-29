【WebX2026】経済産業省が後援決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジア最大級のグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、経済産業省が後援することが決定したことをお知らせいたします。

▼経済産業省について

公式サイト： https://www.meti.go.jp/index.html

公式Xアカウント： https://x.com/meti_NIPPON

＜イベント概要＞

■WebX2026について

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。

WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/zjs5F4)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/uygUA)

■株式会社CoinPostについて

当社は、国内最大級の暗号資産・Web3特化メディア「CoinPost」を運営するほか、世界各国から有望なプロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者が集うアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX」を主催しています。

メディア事業とイベント事業を通じて、グローバル金融のダイナミクスを迅速かつ中立的に伝える情報インフラを構築し、Web3の社会実装を加速させることで、新たな金融・デジタル産業基盤の確立に貢献してまいります。

https://coinpost.jp/

https://webx-asia.com/ja/(https://coinpost.jp/)

▼本カンファレンスに関する取材・協賛・その他お問い合わせ

WebX事務局

お問い合わせ：https://webx-asia.com