静岡県台湾事務所、「TSUTAYA BOOKSTORE松煙店」でセミナー　日本の企業・団体として初

静岡県[表: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/733_1_a2b8c1c27c5a4a3975e120b9cf9d702d.jpg?v=202606290551 ]

＜セミナー概要＞

・開催日時：2026年７月４日（土）14:00～16:00

・開催場所：TSUTAYA BOOKSTORE松煙店（台北市信義區光復南路133號１樓 A7E102）

・内容：静岡の夏の楽しみ方

・目的：本県の魅力発信を通じた本県への来訪・宿泊促進

・主催者および講師：静岡県台湾事務所

・参加費：無料（定員75名、事前申込制。応募者多数の場合は抽選）

＜TSUTAYA BOOKSTORE 松煙店について＞

・台北市内中心部に位置する松山文創園区（通称：松煙）は、かつて煙草工場として使用されていた歴史的建築であり、現在では年間約1,100万人以上が訪れる台湾有数の文化発信拠点です。

・カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社と臺灣蔦屋股份有限公司は、2026年５月16日（土）に松山文創園区内にTSUTAYA BOOKSTORE松煙店をオープンしました。

・同店は、書籍・雑貨・アートの提案に加え、イベント・展示、ワークスペース機能を一体化させた、台湾の文化・クリエイティブシーンに適応した新たな店舗モデルです。

●静岡県台湾事務所Facebook「発見。五感静岡」https://www.facebook.com/shizuokaken