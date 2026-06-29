ジャルジャルが演じる架空の芸人たちによるお笑い賞レース開催決定！『第24回 祇園お笑い新人大賞 presented by ジャルジャル』

吉本興業株式会社

ジャルジャルが演じる“架空の芸人たち”によるお笑い賞レース『第24回 祇園お笑い新人大賞 presented by ジャルジャル』を、7月30日（木）日経ホールにて開催することが決定しました。

本大会の出場資格は「新人芸人」であること。披露されるネタは漫才、コント、ピン芸、落語など、ジャンルは一切問いません。



当日は、熾烈な予選を勝ち抜いた実力派の8組が決勝の舞台に登場します。さらに、直前まで誰が勝ち上がってくるか分からない敗者復活枠も用意されており、劇的なドラマとともに決勝の舞台へと返り咲くのは誰になるのか、目が離せない展開が期待されます。ジャルジャルのコントの世界から飛び出した個性豊かなキャラクターたちが、本気でチャンピオンの座を争う熱い戦いにぜひご注目ください。

チケット先行受付は、ネタサロンにて6月30日（火）11:00より、FANYチケットにて7月4日（土）11:00より開始します。一般発売は7月12日（日）10:00を予定しています。

ジャルジャル コメント

【後藤淳平】

賞レースが乱立する昨今ですが、これほどハプニングが起こる賞レースは他にありません。

参加する芸人たちは人生をかけて挑んでいます。

決勝メンバーは当日発表！全員燃え尽きろ！！

【福徳秀介】

誰が優勝するのか！？誰が決勝の大舞台に立てるのか！？

ジャルジャル最大の賞レース〈祇園お笑い新人大賞〉がまたもや開催！！

伝説再び！！目に焼き付けてください！！

『第24回 祇園お笑い新人大賞 presented by ジャルジャル』 公演概要

■日時：7月30日（木）17:45開場／18:30開演予定／20:30終演予定

■場所：日経ホール（東京都千代田区大手町1丁目3-7 日経ビル）

■出演者：ジャルジャル MC：東野幸治、川島海荷

■チケット料金（全席指定・税込）：前売5,000円｜当日5,500円｜配信：2,500円

＞FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/18296

《チケット販売スケジュール》

◎ジャルジャルネタサロン先行受付

先行受付：6月30日（火）11:00～7月2日（木）11:00 ※当落発表：7月3日（金）18:00

◎FANYチケット先行受付

先行受付：7月4日（土）11:00～7月7日（火）11:00 ※当落発表：7月8日（水）18:00

◎一般発売

7月12日（日）10:00

◎配信チケット

・配信：7月30日（木）18:30～20:30 ※見逃し配信期間：～8月6日（木）23:59

・販売：7月12日（日）10:00～8月6日（木）12:00