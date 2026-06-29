【摂南大学】ナノテクノロジーで人工毛細血管を作ろう

学校法人常翔学園

摂南大学（学長：久保康之）は小学5・6年生及び中学1～3年生を対象としたサイエンス講座を開講します。独立行政法人日本学術振興会の科学研究費助成事業「ひらめき☆ときめきサイエンス」の一環で、大学の研究成果を子供らに発信し、科学的好奇心を刺激して心の豊かさと知的創造性を育む体験型プログラムです。無料で受講できます。

【本件のポイント】

● 最先端の研究を子供らに見て、聞いて、触れてもらい、科学の楽しさを伝える

● ナノテクノロジーを使って髪の毛の20分の1の太さの人工毛細血管を作る

● 日本学術振興会「ひらめき☆ときめきサイエンス」採択事業

左大学の本格的な施設で実験 右太陽光を利用したナノテクノロジー体験＝いずれも昨年度の様子

「ナノテクノロジー」という最先端技術を使うと、とても小さなものを自由に作ることができます。ナノはサイズの単位で、1ナノメートルは１ミリの100万分の1です。今回は、小さな機械システム「ナノ・マイクロマシン」を使い、髪の毛の約20分の1の太さしかない「人工毛細血管」を作ります。顕微鏡で小さな世界をのぞきながら、人工毛細血管に液体が流れるミクロ世界の不思議を体験してみましょう。

講座「髪の毛の1/20の太さ！ ナノテクノロジーで人工毛細血管を作ってみよう！」

１. 開催日時：2026年8月6日（木）10：30～16：00

２. 場 所：摂南大学 寝屋川キャンパス（大阪府寝屋川市池田中町17-8）

３. 対 象：小学5・6年生および中学1～3年生

４. 申込方法：下記URLからお申し込みください。

https://forms.gle/5KfjDTuswx4H3gkM6

５. 参 加 費：無料

６. 定 員：25人（先着順）

※プログラムの詳細は添付の資料をご覧ください。