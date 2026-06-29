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獨協大学オープンカレッジ特別講座「戦後政治と日本社会党― 野党の存在意義とは何なのか ―」を開催します。
2026年7月11日(土)、オープンカレッジ特別講座「戦後政治と日本社会党―― 野党の存在意義とは何なのか ――」を開催します。
■オープンカレッジ特別講座
【テーマ】戦後政治と日本社会党―― 野党の存在意義とは何なのか ――
1955年の再統一以来、約40年にわたり第1野党として戦後政治を支えた日本社会党。護憲路線と安保反対を中心にした「戦後革新」の担い手として、時に与党である自民党と激しく対立し、時に水面下で自民党と協調してきました。常に党内で左右のイデオロギー対立に悩まされ、やがて冷戦終結とともに衰退して党名まで失いますが、それでも「戦後革新」は確かな足跡を日本の政治や社会に残しました。「平和国家」「文化国家」「福祉国家」といった理念がある程度実現されたのは、日本社会党が果たした役割も大きかったといえます。
本講座では講師の福永文夫名誉教授が2026年に刊行した著書『日本社会党』で描いた過去の歴史を紹介しながら、自民党の一強多弱と言われる今だからこそ、改めて野党の存在意義を考えます。
講座の最後には、戦後政治において日本社会党とコインの表と裏の関係であった自民党について論じます。日本社会党の存在によって自民党はどのような政党となり、なぜあれほどの長期政権を築くことになったのか。その歴史は、2026年の現在にも多くの示唆を与えます。
【日時】2026年7月11日（土）14:00〜16:00(13:30開場)
【講師】福永 文夫（獨協大学名誉教授）村井 哲也（獨協大学法学部総合政策学科 教授）
【開催方式】対面／オンライン配信併用
【会場】獨協大学東棟1階 E-102教室
【対象】どなたでも参加いただけます。 【受講料】無料
【申込】事前申込必須。受講人数制限なし。
（Web）https://www.dokkyo.ac.jp/contact/post_1.html 7/8（水）23:59まで
(ハガキ) 7/6（月）消印有効
※教室定員(300名)を超えた場合、隣接する別会場で配信されたライブ映像をご覧いただきます
特別講座ホームページ
https://www.dokkyo.ac.jp/extension_center/opencollege/news/2026/20260511009156.html
▼本件に関する問い合わせ先
獨協大学エクステンションセンター
TEL：048-946-1678
メール：open-college@stf.dokkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■オープンカレッジ特別講座
【テーマ】戦後政治と日本社会党―― 野党の存在意義とは何なのか ――
1955年の再統一以来、約40年にわたり第1野党として戦後政治を支えた日本社会党。護憲路線と安保反対を中心にした「戦後革新」の担い手として、時に与党である自民党と激しく対立し、時に水面下で自民党と協調してきました。常に党内で左右のイデオロギー対立に悩まされ、やがて冷戦終結とともに衰退して党名まで失いますが、それでも「戦後革新」は確かな足跡を日本の政治や社会に残しました。「平和国家」「文化国家」「福祉国家」といった理念がある程度実現されたのは、日本社会党が果たした役割も大きかったといえます。
講座の最後には、戦後政治において日本社会党とコインの表と裏の関係であった自民党について論じます。日本社会党の存在によって自民党はどのような政党となり、なぜあれほどの長期政権を築くことになったのか。その歴史は、2026年の現在にも多くの示唆を与えます。
【日時】2026年7月11日（土）14:00〜16:00(13:30開場)
【講師】福永 文夫（獨協大学名誉教授）村井 哲也（獨協大学法学部総合政策学科 教授）
【開催方式】対面／オンライン配信併用
【会場】獨協大学東棟1階 E-102教室
【対象】どなたでも参加いただけます。 【受講料】無料
【申込】事前申込必須。受講人数制限なし。
（Web）https://www.dokkyo.ac.jp/contact/post_1.html 7/8（水）23:59まで
(ハガキ) 7/6（月）消印有効
※教室定員(300名)を超えた場合、隣接する別会場で配信されたライブ映像をご覧いただきます
特別講座ホームページ
https://www.dokkyo.ac.jp/extension_center/opencollege/news/2026/20260511009156.html
▼本件に関する問い合わせ先
獨協大学エクステンションセンター
TEL：048-946-1678
メール：open-college@stf.dokkyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/