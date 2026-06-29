山梨県富士河口湖町（町長：渡辺英之）は、夏の風物詩として長年多くの人々に愛されてきた富士五湖の花火大会（当町管轄の4つの湖で開催される花火大会）をこれまでと同様の規模で次世代へ継承するために、ガバメントクラウドファンディング（GCF）を活用したプロジェクトをスタートいたしました。

目標金額は10,000,000円で、広く全国から支援を募ります。

◆ プロジェクト詳細ページ（ふるさとチョイス GCF）

https://www.furusato-tax.jp/gcf/5418?utm_source=yamanashiken_fujikawaguchikomachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_19430







■ プロジェクト発足の背景：物価高騰が直撃。「揃っての4夜連続開催」が困難な状況に

毎年8月1日から8月5日にかけて打ち上げられる富士五湖の花火大会は、それぞれの湖で特色ある花火が夜空を彩る、地域最高峰の夏の一大イベントです。

これまで、企業からの協賛金や地区観光協会からの負担金、近隣地区および町からの補助金などを財源に、各湖の実行委員会が一体となって歴史を紡いできました。

しかし、昨今の急激な物価高騰の波がイベント運営を直撃しています。

花火本体の価格上昇に加え、安全な運営に欠かせない人件費（警備費）が大幅に高騰。財源不足が生じており、例年通り「富士五湖が揃って4夜連続で花火を打ち上げる」という体制の維持が極めて難しい局面に立たされています。

一時は「花火の数量や打上げ時間を減らす」「日数を減らすなど規模を縮小してはどうか」という苦渋の案も出されました。しかし、毎年このイベントを心待ちにしてくださる大勢のお客様の笑顔や、地域観光への大きな貢献、そして、この素晴らしい花火大会を次世代へ継承するためにも、当町は「これまで通りの規模での開催を諦めない」という決断を下し、全国の皆様へお力添えを求めるクラウドファンディングへの挑戦を決定いたしました。

河口湖湖上祭

■ 富士河口湖町が誇る「4つの湖での花火大会」の魅力

富士五湖（山中湖、西湖、本栖湖、精進湖、河口湖）のうち、4つの湖が富士河口湖町に位置しています。

雄大な富士山のシルエットを背景に、それぞれの湖が持つ特有の自然景観と花火が織りなす絶景は唯一無二のものです。夜空に大輪の花が咲くと、鏡のような湖面に花火が美しく映り込み、大自然と光が融合した特別な情緒を創り出します。

観光客の皆様はもちろん、地元住民の心にも深く根付いている、町のアイデンティティそのものです。



本栖湖神湖祭



精進湖涼湖祭



西湖竜宮祭



■ 寄付金の使い道：2026年夏の開催費用、および未来への継続のために

皆様からいただいた温かいご寄付は、2026年8月に実施される花火大会の開催費用（花火購入費、警備・安全対策費、運営費など）として大切に活用させていただきます。

※本プロジェクトは、万が一寄付金額が目標額に達しない場合であっても事業を実施し、集まった全額を本事業に充てさせていただきます。また、目標額以上のご寄付をいただいた場合は、次年度以降の開催費用として繰り越し、大切に活用させていただきます。

【関係者からのメッセージ】

■ 富士河口湖町長 渡辺英之 メッセージ

「 この度、皆様にクラウドファンディングという形で支援をお願いする決断をいたしました。

富士五湖の夏の風物詩“富士河口湖町の夏の花火大会”が、昨今の物価・人件費高騰などにより、富士五湖の花火大会として揃っての開催が困難になって来ております。お越しいただいたお客様にこれまで通りお楽しみいただき、満足していただけるイベントとして実施していきたいと考えております。どうか、この取り組みにご賛同いただき、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 」

【クラウドファンディング実施概要】

プロジェクト名： 夏の富士山×4つの湖を花火で彩る｜物価高騰の波を乗り越え、富士五湖の伝統花火を守りつなげたい！

目標金額： 10,000,000円

受付期間： 2026年5月29日～2026年8月26日

掲載サイト（ふるさとチョイス GCF）： https://www.furusato-tax.jp/gcf/5418?utm_source=yamanashiken_fujikawaguchikomachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_19430

※本プロジェクトへの寄付は、通常のふるさと納税と同様に税制上の優遇措置（控除）の対象となります。富士河口湖町が誇る魅力的な特産品や観光クーポンなどのリターンをお選びいただけます。