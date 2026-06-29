進撃の巨人 サシャ・ブラウスの誕生日を淡路島で祝おう！ TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 「サシャバースデイ記念オリジナルステッカー」 7月26日（日）より数量限定で配布開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354008/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて開催中の、TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベントでは、作品に登場するキャラクターたちの誕生日をお祝いするバースデイイベントを企画。第3弾として、サシャ・ブラウスの誕生日を記念し、7月26日より「サシャバースデイ記念オリジナルステッカー」を数量限定でプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354008/images/bodyimage2】
今回配布するオリジナルステッカーには、四季折々に色とりどりの花を観ることができる花の島・淡路島を舞台に、花を背にしたサシャがデザインされており、本キャンペーンでの限定ノベルティとなっております。
食べ物が大好きで、仲間たちに笑顔を届け続けたサシャ。そんな彼女の誕生日を祝うため、調査兵団の兵士たちよ、ニジゲンノモリに集結せよ！
■キャラクターバースデイ第3弾サシャバースデイ記念オリジナルステッカー」 概要
配布開始：
2026年7月26日（日）
営業時間：
7月18日（土）から7月31日（金）まで
【夜イベント】19：30~22：00（最終受付20:30）
【昼イベント】09：00~19：30（最終受付18:00）
8月1日（土）から
【夜イベント】19：00~22：00（最終受付20:30）
【昼イベント】09：00~19：00（最終受付17:30）
場所：
TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 受付
対象：
「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」入場チケットをご購入いただいた方
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベントのキャラクターイベント第3弾として、7月26日に誕生日を迎える、サシャ・ブラウスをお祝いするオリジナルステッカーを配布いたします。夜イベントの「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」入場チケットをご購入された方を対象に、アトラクション受付にて先着順で配布。無くなり次第終了の限定キャンペーンとなります。
HP：
https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/?utm_campaign=pr
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
(1)【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて開催中の、TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベントでは、作品に登場するキャラクターたちの誕生日をお祝いするバースデイイベントを企画。第3弾として、サシャ・ブラウスの誕生日を記念し、7月26日より「サシャバースデイ記念オリジナルステッカー」を数量限定でプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354008/images/bodyimage2】
今回配布するオリジナルステッカーには、四季折々に色とりどりの花を観ることができる花の島・淡路島を舞台に、花を背にしたサシャがデザインされており、本キャンペーンでの限定ノベルティとなっております。
食べ物が大好きで、仲間たちに笑顔を届け続けたサシャ。そんな彼女の誕生日を祝うため、調査兵団の兵士たちよ、ニジゲンノモリに集結せよ！
■キャラクターバースデイ第3弾サシャバースデイ記念オリジナルステッカー」 概要
配布開始：
2026年7月26日（日）
営業時間：
7月18日（土）から7月31日（金）まで
【夜イベント】19：30~22：00（最終受付20:30）
【昼イベント】09：00~19：30（最終受付18:00）
8月1日（土）から
【夜イベント】19：00~22：00（最終受付20:30）
【昼イベント】09：00~19：00（最終受付17:30）
場所：
TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント 受付
対象：
「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」入場チケットをご購入いただいた方
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベントのキャラクターイベント第3弾として、7月26日に誕生日を迎える、サシャ・ブラウスをお祝いするオリジナルステッカーを配布いたします。夜イベントの「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」入場チケットをご購入された方を対象に、アトラクション受付にて先着順で配布。無くなり次第終了の限定キャンペーンとなります。
HP：
https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/?utm_campaign=pr
※ TVアニメ『進撃の巨人』について
『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。
■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要
期間：
2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)
内容：
TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる
(1)【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」
1.2kmの夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント