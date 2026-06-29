鉱山用微小地震モニタリング装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（集中型、分散型）・分析レポートを発表
2026年6月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鉱山用微小地震モニタリング装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、鉱山用微小地震モニタリング装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の鉱山用微小地震モニタリング装置市場は、2024年に3億4000万米ドル規模となり、2031年には4億3800万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.7％です。
鉱山用微小地震モニタリング装置は、鉱山内部で発生する微小地震事象を監視し、分析するための技術設備です。岩盤の破壊によって生じる振動を検出し、監視対象の損傷状態や安全状態を評価します。また、生産活動が周辺環境や坑内安定性に与える影響を把握するためにも使用されます。主な用途は、鉱山における安全監視です。
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主要メーカーの状況
本調査では、ESG Solutions、IMS、Silixa、Azure Mining Technology、MicroSeismi、ASIR、Polish Mining Research Institute、Aocheng Technology、BGRIMM Technology Group、Fuzhou Huahong Intelligent Technologyなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
鉱山用微小地震モニタリング装置市場では、検出感度、位置推定精度、解析能力、警報機能、システム安定性、導入費用、保守支援が競争力を左右します。
主要企業は、坑内の複雑な地質条件に対応するため、センサー配置の最適化、データ解析の高度化、リアルタイム監視、遠隔管理、異常兆候の早期検出を強化しています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、センサー、通信機器、制御装置、解析用電子部品の調達費用、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、金属資源開発や鉱山安全管理への投資が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、鉱山安全基準や地下資源開発における監視需要が導入を促しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、石炭、金属鉱石、地下資源開発の継続により、監視システムの需要が見込まれます。南米や中東およびアフリカでも、資源開発投資と鉱山安全対策の強化が市場機会につながります。
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種類別市場
種類別では、集中型と分散型に区分されています。
集中型は、複数のセンサー情報を中央装置で集約して監視する方式であり、管理しやすく、一定範囲の鉱山監視に適しています。分散型は、広範囲または複雑な坑内環境に複数の監視点を配置し、柔軟にデータを取得できる点が特徴です。大規模鉱山や地質条件が複雑な現場では、分散型の重要性が高まると考えられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「鉱山用微小地震モニタリング装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、鉱山用微小地震モニタリング装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の鉱山用微小地震モニタリング装置市場は、2024年に3億4000万米ドル規模となり、2031年には4億3800万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.7％です。
鉱山用微小地震モニタリング装置は、鉱山内部で発生する微小地震事象を監視し、分析するための技術設備です。岩盤の破壊によって生じる振動を検出し、監視対象の損傷状態や安全状態を評価します。また、生産活動が周辺環境や坑内安定性に与える影響を把握するためにも使用されます。主な用途は、鉱山における安全監視です。
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主要メーカーの状況
本調査では、ESG Solutions、IMS、Silixa、Azure Mining Technology、MicroSeismi、ASIR、Polish Mining Research Institute、Aocheng Technology、BGRIMM Technology Group、Fuzhou Huahong Intelligent Technologyなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
鉱山用微小地震モニタリング装置市場では、検出感度、位置推定精度、解析能力、警報機能、システム安定性、導入費用、保守支援が競争力を左右します。
主要企業は、坑内の複雑な地質条件に対応するため、センサー配置の最適化、データ解析の高度化、リアルタイム監視、遠隔管理、異常兆候の早期検出を強化しています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、センサー、通信機器、制御装置、解析用電子部品の調達費用、製品価格、供給網の安定性、地域別の競争構造に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、金属資源開発や鉱山安全管理への投資が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、鉱山安全基準や地下資源開発における監視需要が導入を促しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、石炭、金属鉱石、地下資源開発の継続により、監視システムの需要が見込まれます。南米や中東およびアフリカでも、資源開発投資と鉱山安全対策の強化が市場機会につながります。
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種類別市場
種類別では、集中型と分散型に区分されています。
集中型は、複数のセンサー情報を中央装置で集約して監視する方式であり、管理しやすく、一定範囲の鉱山監視に適しています。分散型は、広範囲または複雑な坑内環境に複数の監視点を配置し、柔軟にデータを取得できる点が特徴です。大規模鉱山や地質条件が複雑な現場では、分散型の重要性が高まると考えられます。