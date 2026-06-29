2026 夏季ダボス会議

AsiaNet 201614（0105）

【大連（中国）2026年6月26日新華社＝共同通信JBN】第17回ニュー・チャンピオン年次総会（Annual Meeting of the New Champions）（通称「夏季ダボス会議」）が6月23～25日に遼寧省大連で開催されました。「大規模なイノベーション」をテーマに、新たな世界経済発展の進路を探るため、90を超える国・地域から1700人以上の参加者がこの海岸都市に集まりました。

今年のフォーラムは初めて、全会合の会場を同じフロアに配置し、インタラクティブスペースのディスカッション形式と複数のライブポッドキャストセッションを導入しました。フォーラムは全開催期間を通して環境配慮の原則を徹底しました。主会場は100%再生可能エネルギーで稼働し、建設・装飾資材の85%以上はリサイクル素材が使われました。

世界中からの参加者は、新たな質の高い生産力を育成する中国の成果を観察し、高く評価しました。また、中国の革新と開放が世界経済の不確実性に対処するための明るい兆しとなっており、中国の近代化がもたらす大きな機会が、世界経済の回復をさらに促進し、世界中の包摂的成長を促進するだろうと指摘しました。

大連は三方を海に囲まれた地理的特性を生かし、クリーンエネルギー産業チェーンを着実に強化してきました。クリーンエネルギーの研究開発、製造、設備生産に携わる企業が同市に急増し、グリーン産業の成長を持続的に推進しています。

世界経済フォーラムの関係者らは、長年にわたる大連のニュー・チャンピオン年次総会への支援を高く評価し、同市の開放性、活力、実際的な使命感を称賛しました。大連市政府当局者は、同市が北東アジアの海運、物流、金融の国際ハブとしての地位確立に向けた取り組みを強化していると述べました。

大連は200を超える国・地域との経済貿易関係を築き、同時に科学技術革新の地域拠点としての発展も進めています。同市は、住みやすく、経済活動に便利で、観光も重視する近代的な海岸都市の建設に注力しており、「Come to Dalian to See the Sea（大連に来て海を見よう）」というスローガンが名刺代わりの一つとなっています。

ソース: Dalian Municipal Preparation and Coordination Committee for the Annual Meeting of the New Champions