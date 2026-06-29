比叡山鉄道株式会社(本社：大津市坂本本町、社長：仁賀 剛)は一般社団法人比叡山・びわ湖DMO（所在地：滋賀県大津市、理事長：井上 欣也）の企画協力のもと「夏の坂本ケーブル 山の上から花火大会と夜景鑑賞！2026」を開催いたします。 本ツアーでは長さ日本一の坂本ケーブルを夜間に特別運行し、標高654ｍの登録有形文化財「ケーブル延暦寺駅」の2階「山のテラス」と、屋上「山のデッキ」から「滋賀の眺望景観ビューポイント30選」に選定された「ケーブル延暦寺駅からの夜景」とびわ湖大花火大会を満喫していただけます。なお、悪天候により花火大会がご覧になれない場合は、普段立ち入れないバックヤード（ケーブル巻上室）を見学していただけます。 詳細は次のとおりです。

【びわ湖大花火大会鑑賞プラン】

１．日時

2026年8月6日（木) 集合時間 18時15分～18時45分（18時30分及び19時00分出発） 21時解散

２．集合場所

ケーブル坂本駅 京阪電車「坂本比叡山口」駅から徒歩約12分（駐車場あり）

３．行程

長さ日本一の坂本ケーブルを夜間特別運行 びわ湖大花火大会、夜景鑑賞 ※悪天候により花火がご覧になれない場合はバックヤードを見学いただきます。 ※荒天等により花火大会が中止の場合は本企画も中止させていただきます。 また、台風接近等で花火大会中止決定前に本企画を中止させていただくことがございます。

４．定員

一般席50 名、三脚使用席10名 ※最少催行人数 20名

５．料金

一般席 … 大人 12,000円（税込）小人（小学生）10,000円（税込） 三脚使用席 … 大人 15,000円（税込）小人（小学生）13,000円（税込） ※一般席での三脚使用は不可 ケーブル運賃、施設利用等含む （お食事のご用意はありませんが、飲食物の持ち込みは可能です） ※中止の場合、料金は全額お返しいたします

６．応募方法

比叡山・びわ湖DMO「比叡山・びわ湖～山と水と光の廻廊～」(https://www.hieizan.gr.jp/)または、坂本ケーブル(https://www.sakamoto-cable.jp/)各ホームページ、QRコードからお申込みください。 【7月1日（水）9時より発売開始】

７．応募締切

定員になり次第締め切り（最終締切）8月5日（水）

https://newscast.jp/attachments/zWS5mLwuHceUoOd7TeD6.pdf