京阪バス株式会社（本社：京都市、社長：三浦達也）は、オーバーツーリズムによる京都市バスの混雑や京都駅一極集中の緩和に寄与することを目的に、7月1日(水) より京都駅を起点として、京阪七条駅、清水寺（五条坂）、西本願寺などを結ぶ観光循環バスを期間限定で運行します。 「清水寺ライン」では、ご予約いただくと確実にご乗車いただけるほか、「観光案内付1回乗車券」を販売します。 清水寺の拝観券がセットになっており、拝観券の購入が不要なのでスムーズに入場できます。清水寺への移動が不安、見どころなど案内が聞きたい方にもオススメです。また、 京阪電車をご利用の方は、七条京阪前や五条京阪を利用することで、清水寺、伏見稲荷大社と京都の二大名所を効率よく観光できます。さらに、7月8日(水)より「京阪バスオリジナルトミカ」を限定オリジナル台紙とセットした「観光案内・トミカ付１回乗車券」を数量限定で販売しますので、この機会にぜひご利用ください。

※ご予約がなくても空席がございましたら当日でもご乗車いただけます。

【運行期間】2026年7月1日（水）～2027年1月29日（金）の特定日を除く平日（予定） 特定日：お盆（8月13日・14日）、年末年始（12月29日～31日、1月4日） 【運 賃】・１回乗車券（京都駅・七条京阪前～五条坂間は予約可）大人： 500円、小児： 250円 ・観光案内付１回乗車券（清水寺拝観料含む） 大人：1,500円、小児：1,000円 ・観光案内・トミカ付１回乗車券（清水寺拝観料含む） 大人：2,800円、小児：2,300円 【予約方法】二次元コード（おこしバスHP）からご予約ください。五条坂以降は予約不要。（座席定員制）

【の り ば】

※土・休日に清水寺をご拝観のお客様は、D１のりばから発車する観光特急バス（EX100・EX101系統）のご利用が便利です。

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