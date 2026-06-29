「公安系公務員合同説明会ｉｎふくやま」を開催します。 対象は、高校生以上で公安系公務員に興味のある方とし、保護者の同伴も可能です。 参加費無料、服装自由、事前申し込みも不要です。 皆さんのご来場を心よりお持ちしております。

開催日時

２０２６年（令和８年）７月３日（金曜日）１３時から２０時まで 開催時間内は自由に入場できますので、ご都合の良い時間にご来場ください。

開催場所

福山市 市民参画センター ５階会議室 （福山市本町１ー３５）

内容

個別に業務概要等の説明を行います 資機材、制服、装備品の展示も行っています。

その他

ご来場は、公共交通機関または敷地内の駐車場をご利用ください。

福山市について

福山市（市長：枝広 直幹）は、瀬戸内海沿岸のほぼ中央、広島県の東南部に位置し、高速道路網のアクセスが良く新幹線「のぞみ」も停まる、人口約45万人の拠点都市です。 福山市には四季折々の美しさを見せる自然、温暖な気候、海・山・川から得られる恵みがあります。100万本のばらが咲き誇る「ばらのまち」としても知られ、2025年には世界バラ会議福山大会が開催されました。また、潮待ちの港として栄え日本遺産に認定された景勝地「鞆の浦」や、JR福山駅の新幹線ホームから見え、2022年に築城400年を迎えた「福山城」、2つの国宝をもつ寺院「明王院」などの名所があります。 産業としては、鉄鋼業や繊維産業など多様な製造業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきました。デニム生地は、世界のハイブランドにも活用されるなど高い品質が評価されています。

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/