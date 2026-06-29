【and wander】山でも街でもシームレスに活躍する、機能性とデザイン性を兼ね備えた防水コレクション

株式会社TSIホールディングス

株式会社アンドワンダー（本社：世田谷区代沢、代表取締役社長：押木源弥）が展開する「and wander（アンドワンダー）」は、機能性とデザイン性を兼ね備えたレインコレクションを展開いたします。

ブランドの定番である防水ジャケットに加え、新たにレインパンツ、レインスカート、ゲイターがラインアップ。街から山まで、天候やシーンに合わせて選べるレインアイテムが揃います。

■ ラインナップ

PERTEX SHIELD rain jacket \88,000 (税込)3L UL rain jacket \57,200 (税込)2.5L hiker rain jacket \52,800 (税込)sil poncho \22,000 (税込)3L rain pants \41,800 (税込) 【AW26新作】rain wrap skirt \24,200 (税込) 【AW26新作】rain long gaiter \19,800 (税込) 【AW26新作】waterproof trek shoes low \27,500 (税込)

街を歩く日も、山を歩く日も。その日の天候やシーンに合わせて選べるレインアイテムがあれば、雨は行動を制限するものではなく、自然を楽しむきっかけにもなります。軽さや携帯性、着脱のしやすさ、そして日常にも自然にも馴染むデザイン。街から山までシームレスに活躍するand wanderのレインウェアとともに、雨の日ならではの時間を快適に楽しんでみませんか。

Mountain

レインパンツに代わる、ボトムスの選択肢。

山の変わりやすい天候下では、着脱のしやすい

rain wrap skirt とrain long gaiter の組み合わせ。

City

フェスや街では、

着け外しが手軽な

rain wrap skirt が活躍。

and wander各直営店および公式オンラインストアにて順次発売いたします。

カラーやサイズのお問い合わせは各店舗まで。

詳細を見る :https://mix.tokyo/blogs/feature/260712-awd-topics-rain

and wander（アンドワンダー）

「山や自然の中でも街と同じようにファッションを楽しみたい」と考えた２人のデザイナー、池内啓太と森美穂子によって2011年に設立され、感性を刺激するモード感とアウトドアウェアとしての実践的な機能性を追求したものづくりを展開。そのプロダクトは自分たちが実際に山を歩いて感じた楽しさに基づき、風雨から身を守る丈夫で軽量な素材使い、山々に調和し街では新鮮な印象を与えるカラーリングなどを特徴とし、国内外でのフィールドテストに裏づけされた快適なカッティングや実用的なディテールがデザインされている。

https://www.andwander.com/

本件に関するお問い合わせ

and wander PR：水島

mail：mizushima@andwander.com