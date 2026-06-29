「2026 真夏の饗宴にポイント還元！楽天ぐるなび得トク祭」7月1日（水）より開催

株式会社ぐるなび

＜開催期間＞ 2026年7月1日（水）10:00～8月31日（月）23:59

＜公式ページURL＞https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/bonus/(https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/bonus/)

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎 以下、ぐるなび）は、「楽天ポイント」で外食をよりお得に楽しめる飲食店情報サイト「楽天ぐるなび」にて、2026年7月1日（水）より「2026 真夏の饗宴にポイント還元！楽天ぐるなび得トク祭」を開催します。

本キャンペーンでは、真夏の外食をよりお得にお楽しみいただけるよう、3つの特典をご用意しました。

特典1：エントリー＆ネット予約＆来店で、「楽天ポイント」人数×最大400ポイント進呈

来店日時までにエントリーのうえ、対象飲食店にて3,000円（税込）以上のコースを2名様以上でネット予約・来店いただくと、「楽天ポイント」を人数×最大400ポイント進呈します。通常の予約来店ポイントと合わせると、最大40,000ポイントの獲得が可能です。

特典2：「真夏の饗宴！得トク祭クーポン」を2種類、計2,600枚発行

最大2,000円OFFとなるネット予約クーポンを2種類、計2,600枚発行します。

特典3：抽選でお買いものパンダグッズを進呈

期間中にエントリーいただいた方の中から抽選で100名様に、オリジナル「お買いものパンダ サーモタンブラー」を進呈します。「楽天ぐるなび」アプリから「特典1」の条件を満たす予約をしていただいた方は、当選確率が2倍にアップします。

「楽天ぐるなび」は本キャンペーンを通じて、真夏の外食をよりお得に楽しんでいただく機会を創出し、飲食店への送客と売上拡大に貢献してまいります。

ぐるなびは「食でつなぐ。人を満たす。」という存在意義（PURPOSE）や「日本の食文化を守り育てる」という創業からつなぐ想い（SPIRIT）のもと本キャンペーンを推進し、飲食店の皆様と共に外食の活性化を目指します。

■キャンペーン概要

特設サイト：https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/bonus/

期間：2026年7月1日（水）10:00～8月31日（月）23:59

＜ポイント進呈詳細＞

参加条件：以下条件を達成した方に「楽天ポイント」を進呈。

１.キャンペーンにエントリー

※楽天ID未連携の方は同時にID連携がされます

２.対象期間中に対象店でネット予約、来店

※エントリーは予約した来店日時までに必須

予約対象(人数)：ディナー・ランチともに、2名以上

予約対象コース：ディナー・ランチともに、3,000円（税込）以上のコース予約

進呈ポイント数：人数×最大400ポイント（来店ポイント含む）

■ぐるなびネット予約クーポン詳細

期間：

【1回目】獲得&利用可能期間：2026年7月1日（水）12:00～7月15日（水）23:59

来店可能期間 ：2026年7月1日（水）12:00～7月31日（金）23:59

【2回目】獲得&利用可能期間：2026年8月1日（土）12:00～8月15日（土）23:59

来店可能期間 ：2026年8月1日（土）12:00～8月31日（月）23:59

獲得条件：

１.楽天ID連携 ※すでに連携済みの場合には不要

２.クーポン獲得

３.対象店舗のネット予約時にクーポン利用

４.来店

内容：

１.コース予約で会計金額から2,000円OFF

２.コース予約で会計金額から1,000円OFF

発行枚数：

【1回目】1,300枚

【2回目】1,300枚

※クーポン利用は予約完了順で発行枚数に到達次第、終了となります。

※2,000円OFFは金／土／祝前日は来店不可の条件付きとなります。

■オリジナル「お買いものパンダ サーモタンブラー」プレゼント

エントリー期間：2026年7月1日（水）10:00 ～ 8月31日（月）23:59

参加条件 ：キャンペーンへのエントリー

特典 ：お買いものパンダ サーモタンブラー

当選人数 ：100名

発送日 ：2026年10月下旬予定

■楽天グループ・公式キャラクター「お買いものパンダ」について

「お買いものパンダ」は、2013年5月に「楽天市場」のオリジナルLINEスタンプとして登場して以来、「楽天市場」LINE公式アカウントのお友だち数が5,800万人以上（2026年6月時点）となるなど、愛らしいルックスと共感を呼ぶ感情表現で、世代や性別を問わず多くの方々に親しまれている楽天の公式キャラクターです。

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