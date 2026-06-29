ミントロケット、デイヴ・ザ・ダイバーフランチャイズを複数の新作で拡張、新作も発表

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、『デイヴ・ザ・ダイバー』の開発元である傘下の独立スタジオMINTROCKET（所在地：韓国京畿道城南市、CEO：ファン・ジェホ 以下、ミントロケット）が手掛ける複数の新作についてお知らせいたします。複数のプラットフォームにおける新作リリースを通じたデイヴ・ザ・ダイバーフランチャイズの拡張により、世界中のファンを魅了し、新たなプレイヤーを惹きつけることが期待されます。さらに、同社は新作『ゴジラディフェンスフォース: X』のリリースも予定しています。

『デイヴ・ザ・ダイバー』モバイル版、2026年8月にiOS及びAndroidにてリリース予定 ― 本日より事前登録の受付を開始 ―

X.D. Networkとの提携により先行リリースされた中国版の好調を受け、グローバルにおけるモバイル版がいよいよ登場します。今回の世界同時リリースは、デイヴ・ザ・ダイバーフランチャイズのリーチを拡大する上で重要な一歩となります。本作は事前登録を本日より開始いたしました。リリース日程は後日お知らせいたします。

『バンチョ・ザ・シェフ』―『デイヴ・ザ・ダイバー』のスピンオフ作品をPS5及びSteam向けに発表

『デイヴ・ザ・ダイバー』のスピンオフ作品である、RPG要素を取り入れた料理シミュレーションゲーム『バンチョ・ザ・シェフ』を、ソニーが6月2日に配信した「State of Play」にて発表いたしました。本作は、料理を探求していた若き日のバンチョがアジアを旅しながら各地の料理を極め、名高い料理人たちとともに腕を磨く道のりを描きます。本作はPS5及びSteam向けに、グローバルローンチに向け開発中です。

公式トレーラーは下記よりご覧いただけます。

https://youtu.be/r9z5iVAEb-o

『ゴジラディフェンスフォース: X』―2027年初頭をターゲットにした新作モバイルゲーム

デイヴ・ザ・ダイバーフランチャイズの拡張に加え、ミントロケットは、新作モバイルゲーム『ゴジラディフェンスフォース: X』を発表しました。 本作は、ゴジラの70年にわたる多くの作品の怪獣たちが登場する戦略マネジメントゲームです。プレイヤーは地球防衛軍の一員となり、1954年の初代『ゴジラ』をはじめ、シリーズの数多くの伝説的作品に登場するアイコニックな怪獣と世界の都市を舞台に戦います。また怪獣たちを強力な味方として召喚することも可能です。本作はグローバル向けに2027年初頭のリリースを予定しています。

公式発表トレーラーは下記よりご覧いただけます。

https://youtu.be/OmTQ0N6qPKE

MINTROCKET https://www.mintrock.et/jp/

『デイヴ・ザ・ダイバー』の開発元として知られる株式会社ネクソン傘下の独立ゲームスタジオです。ジャンルの常識にとらわれない独自のゲーム体験を追求し、世界中のプレイヤーに驚きと喜びをもたらすタイトルの開発に尽力しています。

株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。