アジア・デザイン・プライズ創設10周年の審査委員長にKTX archiLAB 松本哲哉が就任

株式会社KTXアーキラボ

KTXアーキラボ一級建築士事務所（東京都港区 代表：松本哲哉）の創設者であり主任建築デザイナーの松本哲哉氏が、アジアで最も権威のある国際デザイン賞の一つ「アジア・デザイン・プライズ（Asia Design Prize、以下ADP）」の創設10周年を迎えるにあたり、審査委員長に就任したことをお知らせいたします。

松本氏は同賞の初代審査委員長を務めており、今回の就任は節目の年における異例の再任となります。「Legacy Beyond Asia（アジアを超えて未来へつなぐ遺産）」の理念のもと、アジアのデザインを世界へ発信するプラットフォームとして、次の10年を見据えた新たな審査の枠組みを構築します。

審査委員長就任の背景と松本氏のビジョン

世界遺産・姫路城のある地方都市で内装工事店の現場監督からキャリアをスタートし、これまでに180を超える国際的なデザイン賞を受賞してきた松本氏。その独自の歩みから培われた「美学と経済合理性の統合」、そして領域を横断して「空間が人の行動にどう作用するか」を追求する姿勢が、これからのアジアデザインの方向性を示すリーダーとして高く評価され、今回の就任へと至りました。

松本哲哉のコメント

「初代のときに見ていた景色と、今見えている景色は大きく異なります。当時はアジアのデザインが国際的に認知され始めた段階でしたが、今や世界の潮流を牽引する時代に入っています。 デザインを単に『美しいかどうか』だけでなく、それが社会にどう作用するのか、人の暮らしや経営にどう影響を与えるのかという視点で評価し、アジアの若い才能が世界と対話できるプラットフォームを築いてまいります。」

新たに掲げる「3つの審査基準」

建築、空間、都市、ブランド体験など、多岐にわたる領域を横断してきた経験を活かし、今回の審査では個別のカテゴリーに閉じない以下の3つの軸を重視します。

1. 作用するデザインかどうか

美しさは前提とし、そのデザインが人の行動、感情、社会にどのような変化（結果）をもたらすかを評価します。

2. 誠実さ

コスト、素材、施工の現実と真摯に向き合っているか、現場のリアリズムを通過した本質的なデザインであるかを見極めます。

3. 文脈への敬意

配置される場所、文化、歴史に対して敬意を払い、自らの表現の押し付けではない、文脈との対話から生まれた価値を重視します。

AI時代における「アジアデザイン」の再定義と展望

１. スタイルから「関係性の設計」へ

西洋のデザインが個の表現を重視するのに対し、アジアのデザインの本質は「人と人」「人と自然」「過去と未来」を有機的につなぐ関係性の設計力にあると定義。一つの空間（点）から街全体（面）へと有機的に成長していくアジア独自の都市生成原理や、社会課題に対する実践的なアプローチを世界共通の言語へと翻訳し、発信します。

２. デザイナーが失ってはならない「身体性」

AIが画像生成や図面作成を代替していく時代だからこそ、松本氏は「現場に立ち、五感で空間を読み、人の感情を想像する力（身体的洞察）」の重要性を強調します。言語化されていないニーズを汲み取る力こそが、これからのデザイナーに求められる一線画した価値となります。

３. デザインの社会的価値を証明する「年代記（アーカイブ）」へ

アジア・デザイン・プライズを単なる単年の表彰の場に留めず、デザインがもたらした成果（売上や人流の変化など）までを記録する「アジアのデザインの年代記」として蓄積。国境を越えた次世代のデザイナーコミュニティとしての機能を強化します。

「空間設計はビジネスツールである」松本哲哉が率いる”KTXアーキラボ”

空間設計はビジネスツールである

商業建築や空間環境の設計を専門とする者として、私が創り出す空間は、最終的にはクライアントにとって収益を上げるためのビジネスツールであることを常に念頭に置いています。これを実現するには、空間自体が強力なインパクトを持つ必要があります。そのインパクトこそが、人の潜在意識への扉を瞬時に開く「鍵」となるのです。そして、その鍵は単に扉を開くだけでなく、正しいメッセージを届けられるように設計されなければなりません。どのようなメッセージを伝え、どのような形の鍵を用いるべきか。私たちは、それぞれのクライアントと緊密に連携しながら、これらの問いに向き合います。それが、私たちのソリューションドリブンデザインの真髄です。（松本哲哉）

社名／株式会社KTXアーキラボ

本社／兵庫県姫路市船丘町298-2日新ビル2F

東京オフィス／東京都港区南麻布3-4-5エスセナーリオ南麻布002

代表取締役／松本 哲哉（Tetsuya Matsumoto）

■代表Profile

松本 哲哉

大阪芸術大学非常勤講師

一級建築士/宅地建物取引士

イタリアDAC認定 2024年度デザイナーランキング建築カテゴリー世界8位・日本ランキング1位