【目標達成】物品寄付「キモチと」で目標支援金額を達成。不用品が介護現場の「生成AI・ICT活用」に変わる！

NPO法人タダカヨ

全国の介護現場のIT化を無料支援するNPO法人タダカヨ（以下、タダカヨ）は、ブックオフコーポレーション株式会社が提供する宅配買取寄付プログラム「キモチと。」において、目標金額である300,000円を達成いたしました（応援金額416,204円）※2026年6月24日時点

皆さまからお寄せいただいた不用品（本・CD・DVD・パソコンなど）の買取金は、介護職向けの無料PCスクール「タダスク」の運営費として全額活用され、介護現場の深刻な人手不足を解消するための「ICT・生成AI活用教育」へと形を変えて現場に還元されます。温かいご支援に心より感謝申し上げるとともに、今後も続く介護従事者への支援拡充に向け、継続的なご寄付のお願いをお知らせいたします。

背景：「終わらない書類業務と残業」介護現場が直面する「深刻な人手不足」とICT化の壁

詳細を見る :https://sell.bookoff.co.jp/fund/projects/zw182

現在の日本の介護現場は、高齢化に伴う需要の増加に対して深刻な人手不足に直面しています。その背景にあるのが、現場スタッフを圧迫する「膨大な書類業務」です。利用者のケア記録、ケアプランの作成、申し送り事項など、同じ内容を何度も手書きする「二度手前の多さ」が常態化しており、これが長時間のサービス残業を引き起こす原因となっています。

実際に、あるケアマネジャーはICTツールやITの効率的な活用方法を知るまで、毎日平均2時間の残業を余儀なくされていました。しかし、介護の現場では「パソコン作業への苦手意識」を持つ従事者も多く、ただシステムや端末を導入するだけでは現場に浸透しないという、手厚い伴走型教育の不足という大きな壁が存在しています。

生成AIや音声入力で現場が変わる！無料PCスクール「タダスク」がもたらす『時間のゆとり』

こうした課題を解決するため、タダカヨは現場の目線に徹底的に寄り添った無料オンラインPCスクール「タダスク」を運営しています。これまでに延べ1.5万人以上の介護従事者にIT教育を届けてきました。

タダスクでは、キーボード入力が苦手な方でも一瞬で記録が終わる「音声入力活用講座」や「コピー＆ペースト」といった基礎的なパソコン操作から、近年急速に進化している「生成AIの業務活用」まで、介護現場の実務に直結するカリキュラムをすべて無料で提供しています。

特に「生成AI」の活用は、文例の作成やケア記録の要約、レクリエーションの企画立案などにおいて劇的な業務効率化を実現します。ITに不慣れなスタッフでも安心して学べるよう、専門用語を極力使わず、一つひとつ丁寧にレクチャーする伴走型の仕組みが特徴です。ICTや生成AIを味方につけることで、介護従事者の事務負担を着実に減らし、創出された時間で「介護本来の目の前の利用者に向き合うケアの仕事」に専念できる環境づくりを推進しています。

「もったいない」を「介護の未来」への投資に。あなたの不用品でできる具体的な現場支援

ブックオフの「キモチと。」を通じてお寄せいただいた本やパソコンなどの不用品は、査定額がそのままタダカヨへの寄付金となり、以下のように具体的な介護現場の支援費用として直接役立てられます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72156/table/20_1_201cd8149cde77af64c35d24b218e9c9.jpg?v=202606290151 ]

ご家庭や職場の整理整頓（3S）を進めることが、そのまま介護業界全体のITスキル向上と、現場で働く人々の笑顔へとつながる、社会と支援者の双方にメリットのある新しい応援の形です。なお、累計寄付金額が5万円以上となった皆さまには、感謝の気持ちを込めて額付きの感謝状をお送りしています。

今後も続く介護の未来への挑戦。あなたのご家庭・職場から「新しい寄付」を始めませんか？

今回の目標金額30万円の達成は、全国の介護現場にさらなる笑顔を届けるための大きな一歩です。しかし、人手不足に悩む介護現場は依然として多く、最先端の生成AI活用から基礎的なICT教育まで、学びの場を求める声は絶えません。タダカヨは今後も、1人でも多くの介護従事者に「時間のゆとり」と「ケアの質の向上」を届けるため、活動を止めることなく邁進してまいります。

【簡単3ステップ！ブックオフ「キモチと。」での寄付方法】- ステップ1 ブックオフ「キモチと。」のタダカヨ専用ページ（福祉の未来基金）からお申込み。- ステップ2 不要になった物品（本、CD・DVD、ゲーム、パソコン等）を段ボールや紙袋に梱包。- ステップ3 ご希望の日時に配送ドライバーが【送料無料】で集荷に伺います。

皆さまの身の回りにある「もったいない」を、日本の介護の未来を変える「投資」に変えてみませんか。法人・個人問わず、皆さまからのあたたかいご支援を、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問

1. 寄付の目的・お礼について

Q. 寄付金はどのように活用されますか？

A. 皆様のご寄付は、日本の介護をより良くしていくための大切な資金として活用させていただきます。例えば、介護現場をITの力で支えるための無料オンラインPCスクール「タダスク」、オンラインITサポートの「タダサポ」などの運営費用として活用させていただきます。これらの非営利活動は、介護現場の業務負担軽減や「時間のゆとり」の創出に直結します。

Q. 寄付をした場合、何かお礼や証明書はもらえますか？

A. 皆様からのあたたかいご支援に対するお礼として、累計のご寄付金額が5万円以上となった方には、NPO法人タダカヨより「感謝状（額付き）」を贈呈しております。

Q. 同じプログラムに繰返し支援することはできますか？

A. 同プログラムに繰返しご支援いただくことは可能です。また、ブックオフ会員にご登録いただいた場合は、ご利用回数に応じてマイページ内にてお客様のご支援ランクを表示させていただいております。

2. 手続き・発送について

Q. 送るための段ボールは自分で用意する必要がありますか？

A. 恐れ入りますが、段ボールや厚手の紙袋など、資材のご用意はお客様にてお願いしております。専用の箱である必要はありませんので、スーパーの空き箱やネット通販の再利用箱で問題ありません。

Q. 送料はかかりますか？

A. 送料無料（着払い）です。タダカヨへの寄付として、ブックオフが送料を負担いたしますので、ご安心ください。

Q. 集荷の依頼はどうすればいいですか？伝票の用意は必要ですか？

A. 専用ページからお申し込みいただくだけで、ご指定の日時に運送会社がご自宅へ伺います。お客様側での伝票のご用意は不要です。お申し込み時に指定していただいた箱数分の送り状を配送ドライバーがお持ちいたしますので、記入の手間もありません。

Q. 申し込み後に集荷の日時を変更することはできますか？

A. はい、お申し込み完了後でも集荷の日付や時間帯の変更は可能です。

Q. ブックオフの会員登録は必須ですか？

A. 必須ではありませんが、すでにブックオフ会員の方はログインしていただくことで入力の手間を一部省略できます。また、今回のお申し込みと同時に会員登録をしていただくと、次回ご利用時に情報を引き継ぐことができスムーズです。

Q. 送ったモノを返してもらえますか？

A. 一度お送りいただいた物品についてはご返却は出来かねます。予めご了承くださいませ。

3. 送れるもの・状態について

Q. どんなものが寄付になりますか？

A. 書籍・コミック、音楽・映像・ゲーム、フィギュア・トレカ・ホビー、ブランド、ファッション、家電・デジタル、楽器・音楽機器、アウトドア用品など幅広く対象です。詳細は専用ページをご確認ください。

Q. 1点だけでも送っていいですか？

A. 本・ソフト類は計3点以上、または買取金額の見込みが1,000円以上の品物（ブランド品・家電等）1点からお申し込みいただけます。大掃除のついでなどに、まとめてお送りいただけると大変助かります！

Q. 本に「書き込み」や「折り目」があっても大丈夫ですか？

A. 恐れ入りますが、名前の記入やマーカーでの線引きなど、書き込みがある本はブックオフの査定でお値段がつかないため、お送りいただけません。また、破れやゆがみ、しみや水濡れがあるもの、定価表示やバーコードがないもの（2013年以降のコミックは除く）、雑誌・パンフレットも同様です。（※多少の使用感や日焼けであれば問題ありません）

Q. 同じ品物を複数送っても良いですか？

A. 同一の品物はお値段をお付けできないルールとなっているため、同じものを大量にお送りいただくことはお控えくださいますようお願いいたします。

Q. 値段がつかなかったものはどうなりますか？

A. ブックオフにて適切にリサイクル・処分されます。タダカヨに処分費用が請求されることは一切ありません。書き込みのある本など事前にお値段がつかないと分かっているものはお控えいただきつつ、ご自身で『これは売れるかな？』と判断に迷うものは安心してお送りください。

4. プライバシー・安心感について

Q. パソコンやスマホを送る際、データはどうなりますか？

A. ブックオフの専用センターにて、強力な専用ソフトを用いてデータ消去を行います。ご不安な場合は、ご自身で初期化を行ってからお送りいただくことをお勧めします。

Q. 本人確認書類は必要ですか？

A. ご利用いただくにあたってご本人様確認書類の提示は不要です。

Q. 査定結果（寄付金額）はいつ、どのように分かりますか？

A. 物品のお預かりから1週間程度を目安に、お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に、ブックオフより「受領通知（査定額）」が届きます。その金額がそのままタダカヨへの寄付金となります。また、ブックオフ会員にご登録済みのお客様は、マイページからもご自身の支援結果をご確認いただけます。

〈詳細動画〉

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7vwwF3NC1B0 ]【本件に関するお問い合わせ先】

NPO法人タダカヨ

Email：pr@tadakayo.jp

URL：https://tadakayo.jp

「キモチと。」タダカヨ応援ページ :https://sell.bookoff.co.jp/fund/projects/zw182ブックオフコーポレーション社が提供する「キモチと。」内のタダカヨ応援ページに遷移します。