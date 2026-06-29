フットウェアブランド「grounds」がアーティスト「MON7A」とのコラボレーションアイテムを発表

株式会社FOOLS

株式会社FOOLS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金丸拓矢）が運営するフットウェアブランド「grounds(グラウンズ)」は、アーティスト「MON7A」とのコラボレーション商品を発売いたします。

grounds x MON7A

このコラボレーション商品は2026年7月4日（土）から7月23日（木）の期間、渋谷・RAYARD MIYASHITA PARK内の直営店「grounds STORE 004」と「grounds」公式オンラインストアにて完全予約制で販売いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47131/table/70_1_9cb2e7d77e10188a5225ac7e9e058247.jpg?v=202606290151 ]MOOPIE x MON7AMOOPIE x MON7AMOOPIE x MON7AMOOPIE x MON7A

アーティストMON7Aよりコメント：

groundsは俺が初めて好きになった靴のブランドで、当時バイト代を貯めて買ったシューズは今でも俺の宝物です。それくらいにファンだったので、こんな形でコラボができるなんて信じられないです。

今回のコラボシューズで一番特徴的な羽の部分は絶対に付けたかったパーツでした！

どんなボトムスに合わせても羽がしっかり見えて可愛くて超お気に入りです。

あとは靴の形状を選んだり、素材をリフレクターにしたり、靴紐の色や細さも全部自分で選びました。

俺が思う「grounds」の好きなところと、こういう「grounds」があったら可愛いな、を掛け合せた、こだわりがめちゃくちゃ詰まった「grounds」になっています。

初めてgroundsを買った時から大切な日には毎回そのシューズを履いてきました。超一軍の靴だし、履くと気分が上がるので好きです。

そういうお守りみたいなファッションアイテムがあると毎日がより楽しくなるのでみんなにもぜひ履いてもらえたら嬉しいです！

MON7A

MON7A

2007年7月6日生まれ、東京都出身。ABEMA恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。ハロン編』参加をきっかけに注目を集め、SNS総フォロワー数は280万人を超えるなど今最も注目を浴びるZ世代を代表するアーティスト。今年1月にユニバーサルミュージック／EMI Recordsよりメジャーデビュー。

これまでに多数の音楽/ファッションイベントや広告に出演。自身初の全国ライブハウスツアー、そして俳優デビューを経て7月7日に自身初の夏曲となる4thシングル「FLASH BLUE」をリリース。

◆MON7A 4th Single「FLASH BLUE」2026.7.7(火)Release

https://lnk.to/MON7A_flashblue

◆YouTube：https://www.youtube.com/@7montaz

◆TikTok：

https://www.tiktok.com/@7montar （クリエイターアカウント）

https://www.tiktok.com/@7montaz （音楽アカウント）

◆Instagram：https://www.instagram.com/7montaz

◆X：https://x.com/7montaz

◆オフィシャルサイト：https://www.universal-music.co.jp/MON7A/

grounds

「grounds」は“LEAP GRAVITY”を掲げ、「人間と重力（地球）の関係に変化をもたらすこと」「人間と重力（地球）の接点であるアウトソールと地面を中心とした人間像作り」をコンセプトとした、ソールの形状が特徴的なブランドです。SS25より、パリファッションウィークでのコレクション発表を開始。現在、国内4店舗の直営店をはじめ、世界22カ国・145店舗の卸先への展開に加え、越境ECや訪日客の購買により、100カ国以上のお客様にご愛用いただいています。

株式会社FOOLS

2019年3月に設立。「ファッションブランドのあり方を未来へと前進させる」というミッションを掲げ、業界に改革を促し顧客に新しい選択肢を提案し続けるファッションブランドを企画運営しています。