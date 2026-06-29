【期間限定】my route 「熊本デスティネーションキャンペーン」に合わせて、熊本県内のJRが乗り放題の割引きっぷ「くまもっと！冒険きっぷ（2日間用、3日間用）」を7/1より販売開始！
トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」は、2026年7月1日より、「熊本デスティネーションキャンペーン」に合わせて、熊本県内のJRが乗り放題（普通・快速列車に限ります）の割引チケット（2日間用・3日間用）を期間限定で販売いたします。
本チケットは、2026年7月から9月にかけて開催される「熊本デスティネーションキャンペーン」に合わせて、熊本県、熊本デスティネーションキャンペーン実行委員会のご協力のもと、九州旅客鉄道株式会社と西日本旅客鉄道株式会社が2026年7月1日から12月31日まで開催する「熊本デスティネーションキャンペーン連動キャンペーン」によるデジタル乗車券になります。
「熊本デスティネーションキャンペーン連動キャンペーン」について詳しくはこちら(https://www.jrkyushu.co.jp/train/kumamoto-dc/)
【販売期間】
・2026年7月1日～2026年12月30日
※３日間用は12月29日まで
【利用可能期間】
・2026年7月1日～2026年12月31日
【販売価格】
・2日間用：大人 3,190円、小児 1,590円
・3日間用：大人 4,190円、小児 2,090円
【利用可能エリア】
・鹿児島本線：大牟田～八代
・豊肥本線：熊本～滝水
・三角線：宇土～三角
※D＆S列車を含む特急列車に乗車する場合は、別途特急券が必要です。
※設定区間の普通・快速列車の指定席に乗車する場合は、座席指定券が必要です。
※九州新幹線はご利用いただけません。（別途、乗車券・特急券が必要）
【サービス情報】
おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/
my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。
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ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。
(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)
my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。
【企業情報】
<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>
代表者：代表取締役社長 頃末 広義
所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F
公式サイト：https://www.tfsc.jp/
自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融
事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地
域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。
【お問い合わせ先】
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局
E-mail： myroute_pr@globaltfs.com