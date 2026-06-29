【期間限定】my route 「熊本デスティネーションキャンペーン」に合わせて、熊本県内のJRが乗り放題の割引きっぷ「くまもっと！冒険きっぷ（2日間用、3日間用）」を7/1より販売開始！

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」は、2026年7月1日より、「熊本デスティネーションキャンペーン」に合わせて、熊本県内のJRが乗り放題（普通・快速列車に限ります）の割引チケット（2日間用・3日間用）を期間限定で販売いたします。

本チケットは、2026年7月から9月にかけて開催される「熊本デスティネーションキャンペーン」に合わせて、熊本県、熊本デスティネーションキャンペーン実行委員会のご協力のもと、九州旅客鉄道株式会社と西日本旅客鉄道株式会社が2026年7月1日から12月31日まで開催する「熊本デスティネーションキャンペーン連動キャンペーン」によるデジタル乗車券になります。

「熊本デスティネーションキャンペーン連動キャンペーン」について詳しくはこちら(https://www.jrkyushu.co.jp/train/kumamoto-dc/)

【販売期間】

・2026年7月1日～2026年12月30日

※３日間用は12月29日まで

【利用可能期間】

・2026年7月1日～2026年12月31日

【販売価格】

・2日間用：大人 3,190円、小児 1,590円

・3日間用：大人 4,190円、小児 2,090円

【利用可能エリア】

・鹿児島本線：大牟田～八代

・豊肥本線：熊本～滝水

・三角線：宇土～三角

※D＆S列車を含む特急列車に乗車する場合は、別途特急券が必要です。

※設定区間の普通・快速列車の指定席に乗車する場合は、座席指定券が必要です。

※九州新幹線はご利用いただけません。（別途、乗車券・特急券が必要）

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

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友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【お問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

E-mail： myroute_pr@globaltfs.com