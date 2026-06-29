参加者満足度89％※ 「年のせい」とあきらめる前に。健康寿命にも関わる“ひざの新常識”を学ぶ無料セミナーを名古屋にて7月16日（木）に開催

医療法人社団活寿会

医療法人社団活寿会 名古屋ひざ関節症クリニック（所在地：愛知県名古屋市中区、院長：服部 明典）は、2026年7月16日（木）、ひざの痛みに悩む方やそのご家族を対象とした無料セミナー「知ろう！ひざの新常識」を中日ホール＆カンファレンス（名古屋市中区）にて開催いたします。

高齢化が進む中、ひざの痛みは日常生活の質（QOL）や健康寿命にも影響を与える身近な課題です。一方で、「年齢のせいだから仕方ない」と考え、適切な情報や治療選択肢を知る機会がないまま悩みを抱える方も少なくありません。本セミナーでは、医師と理学療法士が、ひざ痛の原因や現在の治療選択肢、自宅でできるセルフケアについてわかりやすく解説します。

※参加者満足度89％：2026年2月21日・3月21日開催のセミナー参加者アンケートにおいて、「満足」「とても満足」と回答した割合（回答数112件中100件）。

■取材ポイント

・高齢化社会におけるひざ痛と健康寿命の課題

・「年のせい」とあきらめがちなひざ痛について正しい知識を伝える市民向け啓発活動

・「長年膝に悩む患者を診てきた」整形外科医と理学療法士が、ひざ痛の原因や治療選択肢、自宅でできるセルフケア方法を解説

・過去開催時の参加者アンケートで満足度89％を記録

■セミナーで学べる内容

・ひざの痛みはなぜ起こるのか

・「年のせい」と言われてきた理由

・受診や治療を考えるタイミング

・現在のひざ治療にはどのような選択肢があるのか

・自宅でできるひざ痛改善のためのリハビリ

歩行時の痛みや階段の上り下りの負担、正座が難しくなったなど、ひざの悩みは日常生活のさまざまな場面に影響を及ぼします。

本セミナーでは、ひざの痛みが生じる仕組みについて理解を深めるとともに、現在行われている治療法やセルフケアの方法について学ぶことができます。

また、セミナー終了後には、ご希望の方を対象に無料個別相談会を実施します。

ひざの悩みや治療に関する疑問について、クリニックスタッフやリハビリスタッフに直接相談することが可能です。

将来も自分の足で歩き続けるために、ひざについて正しい知識を身につける機会として、ぜひご参加ください。

■ このような方におすすめ

■ 開催概要

- 歩くとひざが痛い- 階段の上り下りがつらい- 正座やしゃがむ動作が難しい- 将来のひざの状態に不安がある- 現在の治療以外の選択肢について知りたい

セミナー名：知ろう！ひざの新常識

日時：2026年7月16日（木）10:00～11:40（開場 9:30）

会場：中日ホール＆カンファレンス（愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F）

※栄駅直結

参加費：無料（事前申込制）

定員：90名（先着順）

参加特典：ご参加いただいた方全員に「ひざの痛みまるわかりガイドブック」をプレゼント

■ プログラム

【第1部】10:00～10:40

「知ろう！6つのひざ新常識」

講師：服部 明典 医師（名古屋ひざ関節症クリニック院長）

【第2部】10:40～11:00

「自宅でできる膝痛改善のケア」

講師：棚橋 惟 氏（セルリバイブリハビリセンター 理学療法士）

【第3部】11:00～11:40

無料個別相談会（希望者対象）

■ お申し込み方法

以下のWebフォームにて事前にお申し込みください。

※先着順につき、定員（90名）に達し次第、受付を終了いたします。

■ 講師紹介

申込フォーム :https://forms.gle/8MY6h4HZkhuUwULN6

服部 明典（はっとり あきのり）医師

名古屋ひざ関節症クリニック 院長

整形外科医として30年以上のキャリアを持ち、変形性膝関節症やスポーツによる膝障害の診療に長年携わる。人工関節置換術や前十字靭帯再建術など、整形外科領域における豊富な手術経験を有し、2024年より現職として、膝の痛みに悩む多くの患者様の診療にあたっている。

棚橋 惟（たなはし ゆい）

セルリバイブリハビリセンター 理学療法士、

インソール療法スペシャリスト

理学療法士として15年以上のリハビリ支援実績を持つ。現在は名古屋ひざ関節症クリニック（セルリバイブリハビリセンター）として、主に再生医療後の膝関節リハビリテーションに従事している。

■ 主催者概要

クリニック名：医療法人社団活寿会 名古屋ひざ関節症クリニック

院長：服部 明典

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-2-36 松坂屋パークプレイス地下1F

公式HP：https://www.knee-nagoya.com/

【企業情報】

会社名：医療法人社団 活寿会 ひざ関節症クリニック

会社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-4-11 宝ビル9F

理事長：尾辻 正樹

電話番号（代表）： 03-6705-8994

サイトURL： https://www.knee-joint.net/

事業内容： ひざ痛専門の再生医療クリニック（自由診療）

設立：2015年3月