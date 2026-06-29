102か国・６万人の支援実績を持つRenxa、外国人専門不動産・生活支援のインフィニストンと連携

Renxa株式会社

Renxa株式会社（読み方：レンサ、東京都豊島区 代表取締役：坂本幸司、以下「当社」）は、外国人専門不動産事業を展開する株式会社インフィニストン（東京都豊島区 代表取締役：藤沢雲龍、以下「インフィニストン」）と業務提携を締結したことをお知らせします。

背景・目的

出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」（※）によると、2025年末時点の在留外国人数は約412万人と過去最多を記録し、前年末から35万6,418人（9.5%）増加しました。こうした受け入れ拡大が進む一方で、外国人が入居時の言語対応や生活ルールの違い、ライフライン契約の煩雑さといった課題に直面し、円滑な生活のスタートが困難となっているケースが少なくありません。

こうした課題に対し、インフィニストンは「国籍を超えた全ての人々との共生・共創社会の実現」を企業理念に掲げ、外国人専門の不動産賃貸仲介業務（「番客不動産」ブランドで展開）・生活支援事業・日本語教育事業・就労支援事業を展開しています。代表取締役の藤沢雲龍氏をはじめスタッフ全員が元留学生であり、外国人が直面する「わからない」「困っている」を当事者として理解できる点が、インフィニストンならではの強みです。

一方、当社は2024年1月より、外国人向けライフスタイル支援サービス「Lifestyle Advisor Global」を提供しており、現在までに102か国・６万人以上の新生活者のライフライン契約手続きをサポートしてまいりました。電気・ガス・水道・インターネット回線などのライフライン契約を14言語で代行するほか、日本の生活ルールや手続きの背景・理由についても対話を通じて丁寧に説明することで、生活上の誤解や摩擦の防止に取り組んでいます。

住まいの確保と入居前後の生活サポートを担うインフィニストンと、生活インフラの整備を母国語で支援する当社。外国人材を取り巻く課題の解決という共通の使命のもと、両社の専門性を掛け合わせることで、より実効性の高いサポート体制を実現できると判断し、今回の業務提携に至りました。

※ 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00062.html)」

期待できる効果

本提携により、インフィニストンの一貫した支援体制に当社のライフライン契約代行が加わることで、入居者は一つの窓口を通じて住まいの確保から生活インフラの整備までを完結できます。また、クレジットカードを持たない顧客や、個別の事情がある顧客に対しても柔軟な対応が可能です。なお、日本の電話番号をお持ちでない方には、WeChat・LINEを利用した連絡体制を整えており、入国直後からスムーズに手続きを進められる環境を提供しています。

インフィニストンにとっては、当社が対応する14言語を通じて、これまでリーチできなかった多国籍の外国人材にもサービスを提供できるようになり、顧客基盤の拡大が期待されます。一方、当社にとっては、インフィニストンが持つ中国国内50社以上、日本国内30校以上の教育機関ネットワークを通じて、中国人の方々への認知拡大が見込まれます。本提携を起点に中国人向け不動産会社との連携をさらに深めることで、中国人材の受け入れ支援において、より大きな役割を担っていくことが期待されます。

今後の展望

本提携を通じて、両社は、日本語学校・企業・自治体など外国人材を受け入れる組織との連携をさらに拡大し、住まいと生活インフラをワンストップで提供する体制を全国規模で展開いたします。両社が蓄積してきた現場の知見を活かし、地域ごとの受け入れニーズに応じたサービスの拡充や、生活立ち上げ期のトラブル予防に向けた取り組みを継続的に推進することで、外国人材が日本で長期的に働き・暮らし続けられる定着環境の整備につなげていきます。

当社は、外国人材と日本社会をつなぐ架け橋として、誰もが安心して暮らせる多文化共生社会の実現を目指します。

業務提携先の概要

会社名：株式会社インフィニストン

代表取締役：藤沢 雲龍

本社所在地：東京都豊島区北大塚 ２-２-10 ヴィップ大塚香川ビル3階

設立年月：2018年12月

会社URL：https://infinistone.co.jp/

Renxa（レンサ）株式会社について

Renxaは、生活者一人ひとりのライフスタイルや価値観に寄り添い、新生活に必要となる電気・ガス・水道・インターネット等のライフラインや、保険をはじめとした固定費見直しまでをトータルでサポートしています。テレマーケティングやWEBを通じて、「暮らし」に寄り添う多彩なサービスを全国に届けています。また、企業に対しては、生活インフラ事業で培った豊富な経験とノウハウを活かし、BPO支援としてカスタマーサポートや営業代行等のコールセンター業務受託をはじめ、パートナー企業との連携による事業共創を推進することで、持続的な成長を支えるソリューションを提供しています。当社は、「暮らしとビジネスをつなぐプラットフォーム」として、生活者と社会に心地よいサービスの“連鎖”を広げ、より豊かで持続可能な未来をつくっていきます。

会社名：Renxa株式会社（Renxa Inc.）

代表取締役：坂本 幸司

本社所在地：東京都豊島区東池袋三丁目13番３号

設立年月：2017年4月

会社URL：https://renxa.co.jp/