モンテール山梨の銘菓「桔梗信玄餅」とのコラボ「桔梗信玄もちもち手巻きクレープ」を期間限定で新発売

株式会社モンテール

洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、山梨県を代表する銘菓「桔梗信玄餅」を販売する株式会社桔梗屋(本社：山梨県笛吹市、以下桔梗屋)とコラボレーションした「桔梗信玄もちもち手巻きクレープ」を2026年7月1日（水）から8月31日（月）の期間限定でスーパーマーケットにて発売します。※販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。

モンテールは、これまでも桔梗屋の銘菓「桔梗信玄餅」とのコラボ商品を夏の旅行シーズンに合わせて展開し好評です。今回は、桔梗信玄餅の長年愛される味わいを、もちもち食感のきなこ生地と、きなこクリーム、黒蜜ペーストで表現したクレープとして仕立てました。きなこクリームと黒蜜ペーストの量がバランスよくなるように調整し、桔梗信玄餅コラボならではの、きなこの風味や黒蜜のコクを感じられる手巻きクレープが完成しました。

「桔梗信玄もちもち手巻きクレープ」は、もちもちのきなこ生地で、くちどけなめらかなきなこクリームと濃厚な黒蜜ペーストを包んだクレープです。黒蜜ペーストは、独特のコクと風味が際立つ桔梗屋の濃い黒蜜を使用。また、桔梗信玄餅のような、きなこたっぷりのおいしさを表現するため、きなこの味わいをしっかり感じられるよう、北海道産きなこを使用した、オリジナルのきなこ餡とホイップクリームを合わせたクリームに仕立てました。さらに生地にもきなこを配合する事で、一口食べたときからふわっときなこの香りが広がります。きなこの風味豊かな香りと桔梗屋ならではの濃い黒蜜のコク、もちもちの生地の食感が一体となり広がります。

その他、同日より、きなこプリンに黒蜜クリームを絞り、黒蜜ペーストをトッピングした、毎年夏に好評の「桔梗信玄プリン」を発売。8月1日からは、なめらかなきなこクリームと黒蜜ペーストを2層にし“ふわもち”食感の生地に詰めた「桔梗信玄シュークリーム」も発売予定です。

モンテールは『おいしい・やさしい・たのしい』スイーツを通じて「おやつの時間のワクワク」をお届けします。

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《商品概要》

◆桔梗信玄もちもち手巻きクレープ

税込希望小売価格：237円

発売期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

販売エリア：北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国

◆桔梗信玄プリン

税込希望小売価格：302円

発売期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

販売エリア：東北・関東・中部・近畿・中四国

くちどけなめらかなきなこプリンに黒蜜クリームをたっぷりと絞り、黒蜜ペーストをトッピングして仕上げました。

◆桔梗信玄シュークリーム

税込希望小売価格：194円 （沖縄のみ248円）

発売期間：2026年8月1日（土）～8月31日（月）

販売エリア：東北・関東・中部・近畿・中四国・九州・沖縄

くちどけなめらかなきなこクリームと濃厚な黒蜜ペーストを

ふわもち食感に焼き上げたシュー生地につめました。

《桔梗屋について》

明治22年創業した、山梨県を代表する老舗和菓子屋。幅広い世代の方に愛される看板商品の「桔梗信玄餅」は“武田菱”の模様が入った風呂敷に包まれ、香ばしいきな粉がまぶされたお餅に、たっぷりの黒蜜をかけて食べる和菓子です。“ふるさとの味”をコンセプトに、餅づくりはもちろん、黒蜜もとろりとした独特のコクと風味、味わいがあり、一味違った舌触りは桔梗屋ならではのものです。

《モンテールについて》

モンテールは1954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、 「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩な スイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、 シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップ シュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーで 2025 年度売上 No.1※1を獲得、 「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで 2025 年度売上 No.1※2を獲得 しました。モンテールスイーツのエクレアカテゴリーでの No.1 獲得は27年連続※3です。

※1：日経 POS 情報（「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリー2025 年 1 月～12 月）

※2：(株)モンテール調べ(日経 POS 情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの 2025 年 1 月～ 12 月のデータをもとにモンテールが調査した)

※3：(株)モンテール調べ(日経 POS 情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの 1999 年 1 月から 2025 年 12 月のデータをもとにモンテール が調査)

《会社概要》

【社名】株式会社モンテール

【代表者】代表取締役 鈴木徹哉

【創立】昭和29年10月

【売上高】318億円（2025年8月期実績）

【所在地】本社 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬三丁目1番地8

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