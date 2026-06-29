旬の農産物をはじめとする地元名産品約2,000点を取り扱い、道の駅激戦区千葉県の中でも年間約170万人以上(累計来場者数約1600万人/2026年5月末時点)が訪れる「道の駅木更津 うまくたの里」(所在地：千葉県木更津市、運営：株式会社菜花の里)は、土日祝恒例の農産物詰め放題「ウマウマ農産物イベント」を2026年7月～10月も継続して開催いたします。





旬である夏の時期にしか行えない“メロンのじゃんけん大会”や、“ブルーベリー詰め放題”、“とうもろこし早むき大会”などを開催予定。そして、大好評の“新米盛り放題”も8月末から定期的に実施予定です。旬の食材は栄養価が高く、健康に良いと言われています。地元農家さんが丹精込めて育てた栄養価の高い旬の農産物を、お得なワンコインでお楽しみいただき、当駅と一緒に暑い夏を乗り切りましょう！





[公式サイト] https://chiba-kisarazu.com/





2026年7月～10月に「ウマウマ農産物イベント」開催継続！





■「ウマウマ農産物イベント」の開催背景

道の駅木更津うまくたの里の地元契約農家さんの数は、現在380名以上です。そのたくさんの地元契約農家さんのご協力のもとで開催している「ウマウマ農産物イベント」では、参加者の皆様に野菜やくだもの、お米などの農産物詰め放題を“500円”という特別価格でお届けいたします。「地元農家さんの美味しい農産物をもっと広く知ってもらいたい」という思いから、お客様はもちろんのこと、農家さんにも喜んでいただけるよう、味は変わらないのにサイズがまばらで店頭には並ばないような、いわゆる規格外の農産物を使用しています。

世界的な原材料・エネルギー価格の高騰の影響で、食料品や日用品全般の価格引き上げが止まらない現在。少しでも日頃の感謝をお伝えできるよう、参加費据え置きで、さらには旬の農産物にスポットを当てて開催いたします。

夏休みなど長期休みの期間と重なる今回の「ウマウマ農産物イベント」。このイベントは、年齢や性別を問わず、グループ皆様で一緒にご参加いただけるのも特徴の一つです。ご家族やグループの皆様で各品目の最高記録数獲得に挑戦していただき、思い出作りにぜひご参加ください。そして、栄養価の高い旬の農産物をたくさんゲットして、道の駅と一緒に暑い夏を乗り越えましょう！









■実施品目の予定スケジュール(7月～10月)

※イベント内容は天候や収穫状況により変更となる場合がございます。





2026年7月～10月の期間で、毎週土日および祝日に詰め放題企画を実施。千葉県産の旬を彩る農産物を“500円”でお持ち帰りいただけます。詰め放題だけでなく、“メロンのじゃんけん大会”や“とうもろこし早むき大会”など、変わり種イベントもご用意がございます。





●とうもろこし早むき大会／7月4日(土)～計3回

食物繊維の宝庫といわれているとうもろこし。糖やデンプンなどの炭水化物が多く、野菜の中では高エネルギーな食材です。ひげを三つに分けて皮を剥くのがコツ。(千葉県産)





とうもろこし早むき大会(7/4(土)～計3回)





●野菜2～5種詰め放題／7月5日(日)～計7回

毎回異なる品目を夏野菜を中心に2～5種類ご用意いたします。品目については、日程が近くなりましたら、公式Instagramにて発表いたします。(千葉県産)





●野菜2～5種詰め放題(7/5(日)～計7回)





●メロンのじゃんけん大会／7月11日(土)のみ

千葉県は隠れたメロンの名産地です。県内沿岸部で多く栽培されており、タカミメロンなどのネット系メロンから、アムスメロン、プリンスメロンなどの多くの品種が栽培されています。(千葉県産)





メロンのじゃんけん大会(7/11(土)のみ)





●ブルーベリー詰め放題／7月26日(日)～計3回

木更津市はブルーベリーの一大産地。昨年に引き続き詰め放題でブルーベリーをお得にお届けします。目に良いというイメージが強いと思いますが、食物繊維が豊富で腸活にもぴったりです。(千葉県産)





ブルーベリー詰め放題(7/26(日)～計3回)





●かぼちゃ積み放題／8月1日(土)のみ

冬のイメージが強いかぼちゃですが、夏に収穫される野菜です。体を温めて胃腸の消化吸収を促すので、体力をつけたい時におすすめ。積み上げた分だけゲットできるイベントです。(千葉県産)





かぼちゃ積み放題(8/1(土)のみ)





●生落花生詰め放題／8月29日(土)～計6回

落花生の生産量が1位の千葉県にある道の駅だからこそできる“生”落花生の詰め放題。鮮度が大事な生落花生は、水分が多く含まれており、枝豆のように塩茹でにするのがおすすめ。(千葉県産)





●生落花生詰め放題(8/29(土)～計6回)





●新米盛り放題／8月30日(日)～計7回

千葉県産「粒すけ」のお米を制限時間内に、升に盛れた分だけお持ち帰りいただけます。升の縁まで盛るのがポイント！(千葉県産)





新米盛り放題(8/30(日)～計7回)





●新生姜詰め放題／9月26日(土)～計3回

新生姜はとてもみずみずしく繊維が少なく、薬味や料理に使うより、生姜自体を食べることを楽しめます。契約農家さんがいる道の駅ならではの品目です。(千葉県産)





新生姜詰め放題(9/26(土)～計3回)





●卵お皿ボール乗せ放題／10月12日(月・祝)～計2回

制限時間内にボールをお皿にのせた数だけ卵をゲット！ボールを卵に見立てて、慎重にお皿にのせてください。(千葉県産)





卵お皿ボール乗せ放題(10/12(月・祝)～計2回)





●さつまいも詰め放題／10月18日(日)～計2回

千葉県は、さつまいもの月の出荷ランキングが全国でも高く生産量も多いです。乾燥と低温に弱いので、冷蔵庫には入れずに、新聞紙に包んで風通しのよい冷暗所で保存します。(千葉県産)





さつまいも詰め放題(10/18(日)～計2回)





※価格は全て税込500円です。

※イベント内容は天候や収穫状況により変更となる場合がございます。品目の詳細は公式Instagramにて発表いたします。









【2026年7月～10月／品目一覧(予定)】

●7月

4(土) ：◆注目◆ とうもろこし

5(日) ：野菜2-5種

11(土) ：◆初開催◆ メロン

12(日) ：米

18(土) ：野菜2-5種

19(日) ：米

20(月・祝)：野菜2-5種

25(土) ：野菜2-5種

26(日) ：◆注目◆ ブルーベリー









●8月

1(土) ：◆注目◆ かぼちゃ

2(日) ：◆注目◆ ブルーベリー

8(土) ：◆注目◆ とうもろこし

9(日) ：米

11(火・祝)：◆注目◆ ブルーベリー

15(土) ：野菜2-5種

16(日) ：◆注目◆ とうもろこし

22(土) ：野菜2-5種

23(日) ：野菜2-5種

29(土) ：生落花生

30(日) ：新米





●9月

5(土) ：生落花生

6(日) ：新米

12(土) ：生落花生

13(日) ：新米

19(土) ：生落花生

20(日) ：舞茸

21(月・祝)：新米

22(火・祝)：生落花生

23(水・祝)：新米

26(土) ：新生姜

27(日) ：生落花生





●10月

3(土) ：新生姜

4(日) ：れんこん

10(土) ：新生姜

11(日) ：新米

12(月・祝)：卵

17(土) ：新米

18(日) ：さつまいも

24(土) ：れんこん

25(日) ：さつまいも

31(土) ：卵









とうもろこし：とうもろこし早むき大会

ブルーベリー：ブルーベリー詰め放題

かぼちゃ ：かぼちゃ詰み放題

野菜2-5種 ：野菜2種または3種・5種の詰め放題

(品目は開催日が近くなりましたら公式SNSにて発表いたします。)

米 ：お米の詰め放題

メロン ：メロンのじゃんけん大会

生落花生 ：生落花生詰め放題

新生姜 ：新生姜詰め放題

新米 ：新米盛り放題

舞茸 ：舞茸詰め放題

れんこん ：れんこん詰め放題

卵 ：卵お皿ボール乗せ放題

さつまいも ：さつまいも詰め放題





※全て税込500円でご参加いただけます。

※イベント内容は天候や収穫状況により変更となります。詳しくは公式Instagramをご確認ください。

※産地：千葉県産









■施設概要

店舗名 ： 道の駅木更津 うまくたの里

所在地 ： 〒292-0205 千葉県木更津市下郡1369-1

施設 ： 駐車場206台、EV充電スタンド2台、トイレ18器、

農林水産物・加工品等物販施設、飲食施設

アクセス ： 圏央道木更津東ICよりすぐ

電話番号 ： 0438-53-7155

営業時間 ： 9:00～17:00(年中無休)

公式サイト ： https://chiba-kisarazu.com

公式Facebook ： https://www.facebook.com/umakutanosato/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/chibakisarazu/

公式X(旧Twitter)： https://twitter.com/m_kisarazu









■会社概要

会社名 ： 株式会社菜花の里

所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番

代表者 ： 河越 敬仁

設立 ： 1983年7月

事業内容： 道の駅の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の加工及び販売、食料品の販売

資本金 ： 1,000万円