奈良県の魅力を東京で発信する「奈良まほろば館」（東京都港区 運営：奈良県観光局）は毎月多彩なイベント・講座・展示会等を開催しています。 ７月は「奈良の夏を彩る伝統の奈良団扇～透かし彫り体験～」、「急須でたしなむ大和茶時間」、「世界遺産まであと一歩！パンフレットで巡る『飛鳥・藤原の宮都』」、を実施します。 その他にも東京に居ながらにして奈良の魅力や美味を満喫できる催しを多数提供しています。 ※各講演・体験イベントの詳細・申し込みはホームページをご参照ください。

「奈良まほろば館」公式HP：https://www.pref.nara.lg.jp/site/nara-mahoroba/index.html

■奈良の魅力を東京で発信する「奈良まほろば館」

奈良まほろば館は、奈良県の魅力の発信と認知拡大のために2009年に東京・日本橋で開館、2021年8月に新橋に移転し、リニューアルオープンいたしました。1階は奈良の名産品を取り揃えたショップと気軽に奈良を味わえる「Cafe＆Bar まほら」や旬の情報を届ける観光案内コーナー、2階にはイベントルームと、季節の素材や奈良の風土と歴史を感じてもらえるよう構成された料理を楽しめる「TOKi」(レストラン＆バル)があります。

■奈良の夏を彩る伝統の奈良団扇～透かし彫り体験～

奈良時代に春日大社の神官による手内職として作られ、1300年の伝統を誇る奈良団扇。創業170年、奈良団扇・奈良扇子を製造している、池田含香堂さんによる出張ワークショップを開催！切り絵の透かしが特徴の奈良団扇を本格体験。

日 時：2026年7月11日（土）13:00～15:00 講 師：池田含香堂６代目 池田 匡志 氏 参加費：3,200円 定 員：30名 場 所：2階イベントルームA

○奈良団扇フェア 奈良の夏を彩る伝統工芸「奈良団扇」の魅力をご紹介する「池田含香堂・奈良団扇フェア」を開催。ギャラリーでは繊細で美しい奈良団扇作品を展示し、ショップでは通常お取り扱いのない商品も特別販売。涼やかな夏の伝統工芸にふれるひとときをぜひお楽しみください。

期間：2026年7月8日（水）～7月24日（金） 場所：１Ｆギャラリー・ショップ

■急須でたしなむ大和茶時間

大和茶の香りにひたる贅沢なひととき。急須で一煎ずつ丁寧に淹れた大和茶と、奈良の銘菓とのマリアージュをじっくり味わいませんか。茶農家からお茶づくりへのこだわりを直接聞きつつ、ご自宅でも再現できる「本当においしい大和茶の淹れ方」も学べる体験イベントです。 30分ごとの入替制。

日 時：2026年7月18日（土）13:00～17:00 2026年7月19日（日）11:00～16:00 講 師：大和茶 宣伝大使 参加費：100円 場 所：2階イベントルームA

また、奈良まほろば館1階にて、大和茶の水出しのふるまいや、大和茶の茶葉、加工品、茶器の特別販売を実施します。

■世界遺産まであと一歩！パンフレットで巡る「飛鳥・藤原の宮都」

明日香村へ行ったことはあるけれど、何が世界遺産（構成資産）になるの？パンフレットを見ながら元奈良まほろば館観光コンシェルジュの話を聞きながら疑問を解決しましょう！世界遺産（候補）「飛鳥・藤原の宮都」を知るイベントです。

日 時：2026年7月20日（月・祝）11:30～15:00 2026年7月21日（火）～22日（水）11:00～15:00 講 師：元奈良まほろば館観光コンシェルジュ 参加費：無料 場 所：2階イベントルームA

■「奈良まほろば館」施設概要

名 称：奈良まほろば館 所在地：東京都港区新橋1-8-4 SMBC新橋ビル1F・2F 最寄り：東京メトロ銀座線・新橋駅1番出口徒歩約3分／JR新橋駅銀座口徒歩約3分

＜店舗概要＞ ・1階Shop ：月～日曜日／11:00～20:00 ・1階Cafe＆Barまほら：月～日曜日／11:00～19:30 ・2階TOKi(Restaurant) ：火～土曜日／12:00～15:30・18:00～22:00 ・2階TOKi(Bar) ：火～土曜日／12:00～15:00・17:30～22:30 ・奈良県事務所（移住相談） ：平日／9:15～17:30 ※詳細や定休日はお店にお問い合わせください

URL :https://www.pref.nara.lg.jp/site/nara-mahoroba/index.html Instagram: https://www.instagram.com/mahorobakan/ Facebook : https://www.facebook.com/naramahorobakan/

■本件に関するお問い合わせ窓口

奈良まほろば館 情報発信課 TEL：03-5568-7081 / FAX：03-5568-7082