大阪信愛学院大学（大阪市城東区・鶴見区、学長：島袋香子）は、発足4年目を迎えた吹奏楽部を中心とした地域連携活動を展開し、世代や立場を超えて音楽でつながるコミュニティづくりを進めています。

本学吹奏楽部は2023年4月に数名でスタートしました。現在は14名の学生が所属し、大阪信愛学院幼稚園・小学校での訪問演奏会を毎年実施するなど、世代を超えた音楽交流を行っています。 2024年度からは「高校吹奏楽部活動応援プログラム」を開始。近隣の少人数校と連携し、月1回の合同練習やジョイントコンサートを開催しています。現在は5校が参加しており、高校生と大学生がともに学び合う機会となっています。

さらに地域とのつながりを広げる取り組みとして、2024年に「信愛クラリネットクワイア」を設立しました。大学生、卒業生、地域の演奏経験者が参加し、継続的な演奏活動を行っています。 2025年度からは吹奏楽全体の活動へ発展させ、「Shin-ai Community Band」として再編。現在は約50名が参加登録し、世代や所属を超えた音楽コミュニティへと成長しています。

2026年6月に開催した「第3回大阪信愛学院大学ジョイントコンサート」では、大学生、社会人、高校生が一堂に会し、最大約110名による大編成での演奏を披露。教育機関と地域が連携して創り上げる新たな音楽文化の場として、多くの参加者が交流を深めました。

また、大学吹奏楽部単独としても活動の幅を広げており、「ブラスエキスポ2025」への参加やワークショップの共催に加え、2026年1月に開催された大阪府アンサンブルコンテスト大学の部では打楽器三重奏が銀賞を受賞するなど、着実に成果を上げています。

本学吹奏楽部は今後も、高校吹奏楽部活動応援プログラム、地域連携活動、そして中学校部活動の地域展開への対応を柱として、地域の文化拠点としての役割を果たしながら、音楽を通じた交流と人材育成を推進してまいります。

関連リンク

大阪信愛学院 概要

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法人名：学校法人大阪信愛学院（理事長：岩熊美奈子） 所在地：大阪府大阪市城東区古市2丁目7番30号 設立：1884年（大阪市西区川口町に信愛女学校を開設） 設置校：大阪信愛学院大学（教育学部／看護学部） 大阪信愛学院高等学校 大阪信愛学院中学校 大阪信愛学院小学校 幼保連携型認定こども園 大阪信愛学院幼稚園 在籍者数：1,923名（2026年5月1日現在）

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