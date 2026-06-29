「黒麦まんじゅう本舗」(運営：株式会社村の駅/所在地：伊豆・村の駅ラスカ熱海(静岡県熱海市)では、2026年7月3日(金)より今年も夏限定の「塩まんじゅう」の販売を開始いたします。





今年で発売3年目を迎える「塩まんじゅう」は、黒麦まんじゅう本舗がおくる、夏のおまんじゅうです。

熱海屈指のパワースポットである來宮神社所縁の縁起物“麦こがし(※1)”を使用し、しっとりもちもちとした食感が特徴の「黒麦まんじゅう」に、暑い季節にもさっぱりお愉しみいただける「塩まんじゅう」を季節限定の味わいとして加え、熱海土産として季節の味をお届けします。さらに、7月3日(金)から7月16日(木)は通常の「黒麦まんじゅう」(※2)が來宮神社様の例大祭に合わせた限定パッケージで登場いたします！





※1)大麦を炒ってから挽いた粉のこと。來宮神社の神様への特別なお供え物で熱海に所縁の深い縁起物とされています。

※2)黒麦まんじゅう6個入りのみ





塩まんじゅう









【商品情報】

熱海の縁起物である「麦こがし」を使用して、その伝統とご縁を伝える黒麦まんじゅう本舗から夏のおまんじゅうができました。熱海の温泉は、塩分濃度が高いのが特徴です。そんな熱海温泉のように、塩気を効かせた塩まんじゅうを作りました。熱海の縁起物「麦こがし」に加え、まるみのある味が特徴である、静岡県の「駿河湾深層水」から仕立てた塩を練り込み仕上げました。ほどよくしょっぱく、香ばしいしっとりもちもちの生地でやさしい甘さの白あんを包んだ、さっぱりと口当たりのいい塩まんじゅうです。熱海にお住まいの方も、熱海旅行に来た方も、熱海の魅力に触れ、熱海の夏の思い出と共に黒麦まんじゅう本舗の「塩まんじゅう」をお届けします。





税込価格 ： 1個 140円／6個入り 880円

アレルギー： 小麦





塩まんじゅう6個箱

季節のつめ合わせ









【6個箱】

夏らしいカラーの白地に黒麦まんじゅう本舗のトレードマークである真っ赤な天狗と、爽やかな黄色の麦マークが目立つ包装デザインです。また手書き感のある「塩」の文字とイラストからは、黒麦まんじゅう本舗らしい暖かさをお届けします。季節感のあるパッケージは今の時期の熱海土産におすすめです。









【季節のつめ合わせ】

しっとりもちもちの「黒麦まんじゅう」と季節限定の「塩まんじゅう」の二つの味が愉しめるつめ合わせもご用意しております。黒麦まんじゅう3個、塩まんじゅう3個の全6個入りに加え、黒麦まんじゅう6個、塩まんじゅう6個の全12個入りも登場いたします。





「熱海に暮らす方々や、熱海を訪れる方々に熱海の人たちが昔から大切にしてきた『麦こがし』にまつわる伝統とご利益、そして、皆様にたくさんのおめでたいご縁がありますように。」

そんな願いを込めた、季節限定の特別なギフトセットです。





税込価格 ： 6個入り 864円／12個入り 1,733円

アレルギー： 小麦・乳成分・大豆





來宮神社例大祭 限定パッケージ

※イメージです。









【來宮神社例大祭 限定パッケージ】※7月3日(金)～7月16日(木)

7月14日(火)から16日(木)で開催される「來宮神社例大祭」に合わせて、黒麦まんじゅう6個入りが限定パッケージで登場いたします！黒麦まんじゅうは來宮神社様に奉納をしているおまんじゅうであり、「年に1度の例大祭をともに盛り上げていきたい」という想いを込めてお届けいたします。









【黒麦まんじゅう本舗の想い】

黒麦まんじゅう本舗は「美味しいお菓子で一人でも多くのお客様に喜んでいただきたい」という創業者の創業原点の心をもって、黒麦まんじゅうを販売し続けております。そして、私たちも熱海を支え、盛り上げる一員になることを目指し、皆様に熱海の伝統と文化、そしてご縁を黒麦まんじゅうに乗せてお届けしてまいります。





黒麦まんじゅう

黒麦まんじゅう 6個箱









【黒麦まんじゅうとは】

たっぷりの特製黒蜜を使用した生地に熱海の縁起物である「麦こがし」を練りこみ、低温でじっくり蒸しあげました。しっとりモチモチとした食感と麦こがしの香ばしさが美味しい、熱海生まれの温泉まんじゅうです。樹齢2,000年を超える大楠があり日本屈指のパワースポットとされる熱海・來宮神社への奉納菓子です。

地域の皆様や熱海に訪れたお客様から愛されて、累計売上販売個数440万個を突破いたしました。





税込価格 ： 1個130円／6個入り 833円／12個入り 1,673円／20個入り 2,730円

アレルギー： 小麦・乳成分





黒麦まんじゅうとは

來宮神社の大楠









【「麦こがし」とは】

大麦を炒ってから挽いた粉のこと。來宮神社の神様への特別なお供え物で、夏の例大祭で神様の先導役である猿田彦命(さるたひこのみこと)が振りまく麦こがしがかかると、災いを祓い、健康長寿のご利益が得られるという言い伝えがあり、熱海に所縁の深い縁起物とされています。





麦こがし









【「猿田彦命」とは】

夏の例大祭で神様の先導役である猿田彦命は真っ赤な顔に長い鼻をもつことから、天狗の原型とされています。そこから黒麦まんじゅう本舗の「天狗」のキャラクターが生まれました。









【主な販売場所】

・伊豆・村の駅ラスカ熱海店(ラスカ熱海 1階)

・オンラインショップ(静岡うまちょく便)

https://umachokubin.com/view/category/kurmugimanjuhonpo









【店舗概要】

店舗名 ： 黒麦まんじゅう本舗

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町11-1 ラスカ熱海1階

伊豆・村の駅ラスカ熱海店内

営業時間： 9:00～19:00

URL ： http://kuromugimanjyu.com/

TEL ： 0557-81-0051









【会社概要】

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容 ： 農産物直売所運営・販売

公式ホームページ： http://www.muranoeki.com/