群馬の魅力を発信する直売所、上州・村の駅(所在地：群馬県渋川市)では2026年7月群馬の夏を代表する人気野菜「とうもろこし」をテーマにした夏イベント「真夏のとうもろこし大作戦」を開催します。

期間中は、とうもろこしをテーマに参加型イベントを毎週開催。大人も子どもも思わず本気になる“とうもろこしエンターテインメント”が続々登場します。会場では歓声が飛び交い、買い物だけでは味わえないワクワクと笑顔が広がります！

さらに、軒先テント市では、とうもろこしの直売会を開催。こちらでは焼きとうもろこしもお楽しみいただけます。飲食コーナーでは、とうもろこしかけ放題メニューや、バター醤油とうもろこしソフトなど、7月だけの限定グルメも販売。旬のとうもろこしを思い切り楽しめる内容となっています。





公式HP： https://www.jyousyu-muranoeki.com/





上州・村の駅「真夏のとうもろこし大作戦」





■群馬県産のとうもろこしと、「真夏のとうもろこし大作戦」について

群馬県は昼夜の寒暖差や豊かな水資源に恵まれ、甘くみずみずしいとうもろこしの産地として知られています。上州・村の駅にも、新鮮なとうもろこしが連日入荷し、その旬のおいしさを求めて多くのお客様が訪れます。そこで7月は、“とうもろこしの魅力をもっと楽しく、もっとおいしく体験していただきたい”という想いから、とうもろこしに超クローズアップしたイベント「真夏のとうもろこし大作戦」を企画しました。





■朝採れとうもろこしを、その場で焼いて食べる！「軒先テント市とうもろこし直売会」

上州・村の駅では、夏の人気企画「軒先テント市とうもろこし直売会」を開催します。

会場には、その日の朝に収穫された新鮮なとうもろこしがずらり。お客様ご自身でお好きなとうもろこしを選び、その場で香ばしい焼きとうもろこしにしてお楽しみいただけます。

この時期ならではの格別な味わいです。

7月18日から20日までの3日間は、群馬県嬬恋村・羽生田が育てた人気品種「恵味(めぐみ)」を販売予定。

恵味は糖度が高く、粒皮がやわらかいことから全国的にも人気の高い品種で、朝採れならではのみずみずしさを存分にお楽しみいただけます。また、ご家庭用のまとめ買いや地方発送にも対応。ご自宅用はもちろん、離れて暮らすご家族やご友人への夏の贈り物としてもおすすめです。





軒先テント市とうもろこし直売会





畑から届いたばかりの旬の美味しさと、自分で焼き上げる楽しさ。上州・村の駅ならではの“体験するとうもろこし”をぜひお楽しみください。





◆軒先テント市とうもろこし直売会

開催日 ： 7月18日(土)・19日(日)・20日(月)

時間 ： 9時～売り切り次第終了

販売価格： 炭火焼用とうもろこし/1本300円(税込)





体験するとうもろこし





■まぐろ丼屋なのに、まぐろよりとうもろこしの方が目立つ・・・？！

上州・村の駅店内のまぐろ丼屋とと丸では、この7月限定でとうもろこしを主役にした新メニューを発売します。気づけば軍艦も、鮪丼も、ソフトも、スープも、みな全部とうもろこしでした・・・。全国有数のとうもろこし産地である群馬県。その旬の美味しさをもっと楽しく、もっと大胆に味わっていただきたいという想いから、とと丸が本気で遊び心を詰め込みました。





「今年の夏はとうもろこしがジャックする！」





甘くてみずみずしい群馬の旬を、驚きとともにお楽しみください。





◆モロもろこしだらけ軍艦

群馬県産とうもろこしをこれでもかと山盛りにした、その名も「モロもろこしだらけ軍艦」。

軍艦からこぼれ落ちるたくさんの粒コーンは、一口食べれば“プチッ”とはじけ、とうもろこしの甘みと瑞々しさが口いっぱいに広がります。もはや寿司というより、“寿司スイーツ”のような一品です。ひと夏の間にも上州・村の駅のとうもろこしは、生産者や地域により、品種がリレーするので、その時期ごとの甘さやコク、食感の違いも楽しめます。

思わず「モロもろこし！」とツッコミたくなる、見た目も味もインパクト抜群の軍艦寿司です。

(アレルギー/なし)





モロもろこしだらけ軍艦





販売日 ： 7月中毎日販売

時間 ： 10時～毎日5食限定

販売価格： 432円(税込)

提供 ： とと丸冷蔵ショーケース









◆たっぷりとろろからのとうもろこしかけ放題のまぐろ飯

とと丸スタッフによる元気な小太鼓とともに登場する、まぐろ丼屋とと丸名物「とろろかけ放題のまぐろ飯」。その人気商品が進化し、7月限定で“とうもろこしかけ放題”に挑戦します。

まぐろ丼にたっぷりのとろろをかけた後は、とうもろこしを思う存分かけ放題！まぐろ×とろろ×とうもろこしという意外な組み合わせが驚くほど相性抜群で、一口ごとに夏の美味しさが広がります。他ではなかなか出会えない、とと丸ならではのオリジナルメニュー。この夏だけの“とうもろこし盛りすぎ体験”を、ぜひお楽しみください。

(アレルギー/小麦・山芋・大豆・さば)





たっぷりとろろからのとうもろこしかけ放題のまぐろ飯





販売日 ： 7月中の毎週(金)(土)(日)

時間 ： 10時から、5食限定

販売価格： 880円(税込)

提供 ： まぐろ丼屋とと丸

＊イートインにてご利用いただけます。





◆バター醤油とうもろこしソフト

香ばしいバター醤油とうもろこしと、ひんやり甘いソフトクリーム。普通なら出会わないはずの組み合わせが、まさかの大正解でした。とうもろこしの自然な甘さに、バター醤油の香ばしさ。そこへソフトクリームのまろやかなコクが重なり、甘じょっぱい魅力がクセになる新感覚スイーツです。最初は驚き、食べると納得。そして気付けばもう一口。思わず誰かに教えたくなる、まぐろ丼屋とと丸ならではの“攻めスイーツ”が完成しました。

この夏だけの意外なおいしさを、ぜひお楽しみください。

(アレルギー/乳成分・小麦・大豆)





バター醤油とうもろこしソフト





販売日 ： 7月中毎日販売

時間 ： 10時～

販売価格： 500円(税込)

提供 ： まぐろ丼屋とと丸カウンター









◆濃厚！冷製コーンスープ

とうもろこしの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、「濃厚！冷製コーンスープ」ひと口飲めば広がるのは、まるでとうもろこしをそのまま味わっているかのような濃厚な甘み。素材本来の風味を存分に楽しめる一杯に仕上げました。冷たく仕立てることで、とうもろこしの甘さはさらに際立ち、大切に一口ひとくちを味わいたくなる美味しさです。まさに“飲むとうもろこし”。群馬の旬だからこそ味わえる、夏限定の贅沢なコーンスープをぜひお楽しみください。

(アレルギー/乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉)





濃厚！冷製コーンスープ





販売日 ： 7月中毎日販売

時間 ： 10時～

販売価格： 400円(税込)

提供 ： まぐろ丼屋とと丸カウンター









■『とうもろこし、積みすぎ注意報発令』大人気のバケツに積み放題！

7月は「上州・毎週お野菜イベント」も毎週とうもろこしだらけ！

上州・村の駅の人気企画「バケツに積み放題」も、とうもろこしを中心に開催します。“本気でお得な野菜イベント”なので、常連様多数で毎回行列ができます。ルールはとってもシンプル。制限時間は30秒で、とうもろこしや夏野菜をバケツへ思う存分積み上げるだけ。そして30秒後・・・運命の瞬間。両手を離した状態で、バケツからこぼれ落ちなかった野菜は、すべてお持ち帰りとなります。

バランスを取り高く積むか。安定を取るか。無理やりにでも欲張るか。参加者は皆さん、驚くほど真剣です。

「まだ乗る！」「いや、それ危ない！絶対崩れるって！」会場には笑い声と歓声が響きわたります。





さらにこちらのイベント協力プレイOK！親子で作戦を立てたり、ご夫婦で役割分担したり、お友達同士で挑戦したり。応援しているはずが、いつの間にか全員が本気になっています。使用するのは、その時期おすすめの群馬県産とうもろこしと旬の夏野菜。参加費500円とは思えないほどの超！満足感で大人気です。





お得に旬のおいしいお野菜をゲット！





◆バケツに積み放題・とうもろこし＆夏野菜(群馬県産他)

開催日 ： 7月4日(土)5日(日)、7月25日(土)26日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回500円(税込)





バケツに積み放題・とうもろこし＆夏野菜





■「上州・村の駅」について

上州・村の駅では、「買う」だけではなく「体験する」農産物直売所として、群馬の旬の魅力を発信しています。いつ行っても何か面白いことをやっている、日本一“詰め放題系イベント”の多い農産物直売所を目指し、この夏はとうもろこしで群馬をもっと元気に、もっと面白く盛り上げていきます。

群馬県の「美味しい！」を体感できる場所・・・それが「上州・村の駅」です。

地元契約農家に毎朝お持ちいただく旬の産直野菜や果物、代々受け継がれてきた郷土食やおふくろの味。そして新しい食文化や次世代のお手土産まで、群馬の食を様々に集めた「食のテーマパーク」として、多くのお客様に親しまれています。

特に注目いただきたいのは、生産者の顔が見える品ぞろえと、訪れるたびに新しい発見がある多彩なイベント。私たちは“日本一イベントの多い農産物直売所”を目指し、地域とともに育み、進化する「群馬らしさ」「上州・村の駅らしさ」を発信し続けています。

観光で訪れる方には群馬の魅力を知るきっかけを、地元のお客様には新しい発見と再発見を！世代を超えて楽しめる空間として、地域をつなぎ、食を通じて、群馬県をもっと元気に！もっと面白く！盛り上げていきます。





所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261番地

営業時間 ： 9：00～17：00

TEL ： 0279-25-8500

担当/矢野目： 080-8655-7807

URL ： http://jyousyu-muranoeki.com/





＜アクセス＞

・お車でお越しの方

関越自動車道 練馬I.C→(80分)→渋川伊香保I.C→国道17号下り(沼田方面へ10分)

渋川医療センター側(国道17号上り線側)

・電車でお越しの方

上越新幹線 東京→(60分)→高崎 上越線 高崎→(20分)→渋川駅

路線バス 渋川駅→(15分)→渋川医療センター前下車 徒歩(5分)









■会社概要

運営会社 ： 株式会社つつじ庵

代表者 ： 河越 敬仁

所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261

事業内容 ： 菓子(和・洋)の企画・販売、農産物直売所「上州・村の駅」の運営

ホームページ： http://www.tsutsujian.com/





公式Instagram