アニメの同時視聴アプリ「oshiparty」、プレチャン・ヒカックら7組が参加するサッカー同時視聴イベントを開催

SnackTime株式会社Illustration by 雨水れいや

SnackTime株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：石田弘樹）が運営する同時視聴アプリ「oshiparty」は、サッカー国際大会シーズンに合わせて、サッカー系配信者と連携し、スマホ1台で「試合」と「配信者の実況」を一緒に楽しみやすくする「サッカー同時視聴」イベントを開始します。

「同時視聴」とは

配信者と同じ作品や映像コンテンツをリアルタイムで一緒に視聴し、配信者のリアクションを楽しむ視聴スタイルは、一般に「同時視聴」と呼ばれ、近年、動画配信文化の一つとして広がりを見せています。一方で、スマートフォンでは基本的に複数の動画を同時に再生できないため、これまではPCや複数端末を用意するなどの工夫が必要でした。

oshipartyは、そうした同時視聴をスマホ1台でも楽しめるアプリで、YouTube配信と、U-NEXTやAmazon Prime Videoなどの動画サブスクを同時に再生することができます。

スマホ1台で「試合」と「配信者の実況」を楽しみやすく



oshipartyは、2026年3月末のリリース以降、主にアニメや映画の同時視聴で利用されてきました。今後、その体験をスポーツ観戦にも広げていきます。

スポーツ観戦には、次に何が起こるかわからないリアルタイムならではの興奮があります。友人との観戦やパブリックビューイングのように、「誰と観るか」も観戦体験の一部になるなかで、ゴールが生まれる瞬間や勝敗が決まる瞬間の熱狂を、配信者のリアクションと一緒に味わう観戦スタイルも広がっています。

今回、サッカー中継と配信者による観戦をスマホ1台でも一緒に楽しみやすくするため、サッカー系配信者と連携し、「サッカー同時視聴イベント」を開催します。実施期間は6月29日から7月20日までです。

アプリ内に特設ページを開設し、参加配信者の紹介と合わせて、配信予定や配信中の枠からワンタップで同時視聴画面に入れるようにします。

同時視聴画面では、本企画に合わせて新たに、アプリ内WebブラウザからDAZNを見る導線を整備します。あわせて、通常は有料機能として提供している全画面モードなども開放します。

本機能はDAZNをはじめとする各動画配信サービスとの提携・公式機能ではありません。各サービスはご利用者自身の契約・視聴環境に基づいて利用されます。

なお、本企画に合わせて開発したAndroidベータ版も、近日公開予定です。

企画参加者のご紹介

プレチャン

サッカー同時視聴では最多の同時接続人数を誇る、チャンネル登録者数25万人超のサッカー情報チャンネル。プレミアリーグをこよなく愛するりょー・伊藤・よっぷの3人で活動する。W杯、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FA杯などの同時視聴も行う。本人たちも大切にしている“サッカー部の部室でダベっているような雰囲気”が魅力。代表戦ではゴールの瞬間に画面の前で飛び跳ねて喜ぶ姿にも注目で、見ているだけでこちらまで楽しくなってきます。

ヒカック（HikacGames）

チャンネル登録者数70万人弱の、eFootball（旧ウイニングイレブン）の実況・解説で人気のYouTuber。W杯や海外サッカーなどの同時視聴も行う。前回のカタール大会を現地で観戦し、今回の代表戦では試合開始直前に号泣するほど熱い想いを見せる一面も。豊富な背景知識を自然に交えつつ、気さくで親しみやすい人柄もあり、“近所の面白いお兄ちゃん”のような距離感で一緒に盛り上がれるのが魅力。試合後には自然と「一緒に観れてよかった」と思えます。

光りりあ

サッカーVTuberの第一人者・光りりあ。VTuberによるサッカー同時視聴の文化を切り開いてきた存在。日本代表やリバプールなど海外サッカーの同時視聴に加え、推しクラブである東京ヴェルディへの深い愛情でも知られる。過去には日本代表戦で同時接続2万人超を記録。「やさしい・たのしい・かわいい」応援スタイルで、初心者にも入りやすい“ふわ～っとしたやさしい世界観”で、りりあさんならではの応援空間に自然と引き込まれていく配信が魅力。

妹尾りつ

サッカーガチ勢の家庭のもと、幼少期から英才教育を受け、人生のほとんどをFC東京とともに過ごしてきた生粋のサッカーファン。サッカー同時視聴VTuberの代表的存在の1人として、Jリーグから海外サッカー、日本代表、なでしこ、ユース、高校サッカーまで幅広く追いかける。詳しい解説はもちろん、とにかく明るく元気なリアクションが魅力。ゴールが決まった瞬間の配信画面の演出にも注目。皆でワイワイ盛り上がりたい人にぴったりのチャンネルです。

セリチャン

ミラニスタのまるぼろ、ナポリサポのけんとの二人組によるセリエA専門チャンネル。YouTubeではセリエファンはもちろん、他リーグの欧州サッカーファンも楽しめる様々な解説動画、企画動画などを投稿している。同時視聴の試合配信も行っており、セリエAを中心にチャンピオンズリーグ、W杯などの配信も行っている。W杯試合配信では交代で行っており、視聴者との密なコミュニケーション、友人と一緒に試合を見ているような感覚で楽しめるのが魅力。

SUGAROCK

「東京のどっかにいるロックスター！」SUGAROCK。東京を拠点に活動するバーチャルシンガー。作詞・作曲を自ら手掛けたデビューシングル「The Hero」がiTunesロックチャート1位を獲得。サブチャンネル「しゅがろ!」ではワールドカップの同時視聴、日常的にはロサンゼルス・ドジャース戦の実況も行っている。本格的な歌声を届けるSUGAROCKさんが、スポーツ観戦ではフランクな姿を見せ、友達のような距離感で一緒に盛り上がれるのも魅力。

永途ろーれ

お仕事をしながら配信も頑張る新人サッカーVTuber。自らを「サッカー社畜VTuber」と称し、「サッカー応援を頑張る社会人を応援したい」という思いを掲げる。プレミアリーグを箱推ししながら、普段は海外サッカーを中心に活動。Jリーグはコンサドーレ札幌一筋。同時視聴では、自然体かつ落ち着いた話し方で試合を見守るスタイルも魅力。コメントとのやり取りや、試合展開を予想するビンゴゲームなど、視聴者と一緒に楽しめる企画も行っている。

「推しと一緒に観る」体験を、もっと身近に

アニメ、映画、スポーツ観戦、ゲーム発表会、音楽ライブなど、好きな配信者と同じ時間に同じコンテンツを観ながら一緒に盛り上がる楽しみ方は、さまざまなエンタメ領域に存在しています。

oshipartyは、そうした「推しと一緒に観る」体験をより身近なものにするため、今後も機能や導線の拡充を進めていきます。

アプリ概要

アプリ名：oshiparty

価格：無料

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6749139666

Android：https://launch.li/p/oshiparty

oshiparty公式X：https://x.com/oshiparty

サッカー同時視聴イベント：6月29日から7月20日

会社概要

会社名：SnackTime株式会社(https://impartial-quarter-31c.notion.site/SnackTime-Inc-d25b8aeacf6f4fb685c3f6c35427c723)

代表者：石田 弘樹

設立：2021年11月

所在地：東京都港区六本木4-2-45 高會堂ビル2F

事業内容：インターネットサービス・アプリケーション開発

本件に関するお問い合わせ

本プレスリリースの内容に関連するメディア掲載の許可は不要です。どうぞご自由にお使いください

問い合わせ：hello@snacktime-inc.com

※本企画は、特定の大会、団体との提携・協賛・公式企画ではありません。