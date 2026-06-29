武州製薬株式会社（本社：埼玉県川越市、以下「当社」）は、代表取締役社長 兼 CEOである髙野 忠雄の任期満了による退任に伴い、2026年6月29日開催の定時株主総会および取締役会において下記のとおり選任し、就任いたしましたことをお知らせいたします。

武州製薬株式会社

代表取締役社長 兼 CEO 森川 哲也

森川 哲也は2017年に当社に入社、取締役副社長 兼 CFOとして事業運営および全社戦略の推進における中心的役割を担ってきており、今後の持続的な成長のために最適な選任と判断いたしました。

当社は、お客様の多様なニーズに全力で応えていくという強固な意志の下、全社員が一丸となり、今後も優れたサービスとソリューションを提供し、社会に貢献してまいります。今後とも変わらぬご交誼の程をお願い申し上げます。

【新任代表取締役社長兼CEOの略歴】

森川 哲也は、新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）にて7年間にわたり鉄鋼原料の買い付け及び海外鉱山プロジェクトの投資管理を経験後、米国にてBig 4会計事務所（国際税務サービス）と事業会社でのファイナンス責任者を経験。帰国後は外資系テクノロジー企業数社にて日本及び北アジア地域のファイナンス責任者を歴任。この間に複数の事業再構築、M&A、PMI、プロセス改善をリードしてまいりました。

2017年に武州製薬株式会社に入社、取締役副社長 兼 CFOとして、ビジネスと数字を繋ぎ、工場買収や倉庫キャパシティ獲得時の取引の経済面での設計を立案・実行してまいりました。

資格: CPA（米国カリフォルニア州）/ABV/CFF/CGMA

【退任代表取締役社長のコメント】

髙野 忠雄：

「在任中は、多くのお客様や関係者の皆様にご支援とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。当社は医薬品の受託製造企業として、品質と信頼性を最も重要な使命とし、安定供給と技術力の向上に取り組んでまいりました。

近年は当社も医薬品開発・製造を取り巻く環境の変化の中、新たな領域への挑戦を重ね、事業基盤の強化を進めることができました。これもひとえに、お客様、パートナー企業の皆様、そして従業員の尽力の賜物でございます。今後は新たな経営体制のもと、当社がさらに成長し、医療に貢献し続けることを確信しております。引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。」

【就任代表取締役社長のコメント】

森川 哲也：

「このたび、代表取締役社長に就任するにあたり、皆様からのご支援に心より感謝申し上げます。

当社は、医薬品の安定供給を支えるCDMOとして、品質と信頼性を最優先に事業を展開してまいりました。医薬品を必要とする患者様のために、確かな技術と誠実な姿勢で価値を提供し続けることが、当社の揺るぎない使命です。今後も、全社一丸となって生産体制の強化、技術力の向上、そしてお客様の多様なニーズに応える柔軟なサービスの提供を推進し、持続的な成長と企業価値の向上を実現してまいります。

引き続き、皆様のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。」