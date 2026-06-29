「可愛いだけじゃない！？ピングー展」オリジナルグッズ情報を公開

可愛いだけじゃない！？ピングー展 広報事務局

7月10日（金）～9月6日（日）にYURAKUCHO MUSEUM（有楽町ミュージアム）で開催する「可愛いだけじゃない！？ピングー展」について、展覧会オリジナルグッズ情報等、最新情報をお知らせします。

「可愛いだけじゃない！？ピングー展」は、 東京・有楽町に新たにオープンする「YURAKUCHO MUSEUM」のこけら落としの企画。“遊園地”をテーマに、これまで知らなかったピングーの魅力を見て、触れて、楽しむことができる体験型の展覧会です。

ミュージアム内ショップでは、展示で出会った「可愛いだけじゃない！？」ピングーを身につけて楽しめるグッズや、お家でもピングーと一緒に過ごせるグッズが100点以上がラインナップします。この展覧会でしか購入できない限定商品で、思わず誰かに見せたくなるような、気分が高まるアイテムを取り揃えました。

注目はトレンドのカスタマイズ体験を楽しめるシリーズ。お気に入りのピングーを選んで自分だけのオリジナルグッズをお作りいただけます。さらに、ミニチュア写真家・見立て作家 田中達也さんとのコラボレーショングッズも展開します。本展で初公開となる田中さんの作品のアートを使用した、ここでしか手に入らない特別なグッズです。

チケットはe+にて好評販売中です。7月9日（木）までに購入いただいた方にはランダムで1枚、「可愛いだけじゃない！？ピングー展」オリジナルクリアしおり(全5種)がついてくるので、ぜひお早めにお買い求めください！

オリジナルグッズ ラインナップ（一部抜粋）

※価格はすべて税込です。

※画像はイメージです。

※掲載商品は一部です。その他の商品情報については、公式サイトをご確認ください。

カスタマイズアイテム

展示で見つけたピングーやお気に入りの表情、すがたのピングーを選んで、自分だけのオリジナルグッズを完成させてください。

カスタム キーボードキーホルダー （キーボード 各\440/チェーン \110）

カチカチと押す感覚がクセになるキーボード型パーツ（全40種）と、好きな色のチェーン（全7種）を組み合わせてカスタマイズできるキーホルダー。アルファベットやピングーのアートは縦横に連結でき、1個から好きな数で、自分だけのオリジナルアイテムを作ることができます。

フレークシールバイキング（クリアポーチ付き） \1,650

4種のクリアマルチケースの中から1個＋15種のアクリルシールの中から5個選んで自分好みにカスタムできるシールバイキング。星型のカラビナが目を引く自分だけのオリジナルアイテムを身に付ければ、気分も上がります。

※価格はすべて税込です。

※画像はイメージです。

※所要時間は各20分程度です。

※小さなお子さまは大人の方とご一緒にお楽しみください。

田中達也さんコラボレーショングッズ

ピングー初のFAN BOOK「PINGU(TM) FANBOOK」を会場先行で販売！

この度、「可愛いだけじゃない！？ピングー展」の開催を記念して、初の公式FANBOOKの発売が決定しました！会場にて先行販売を行います。

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1980年にスイスで生まれたペンギン・ピングー。クレイアニメーションの代表格ともいえるこの作品は世界155か国で放映され、いまや世界中で愛されています。

いたずら大好き、冒険大好き、家族と友達が大好き！ ちょっぴりわがままで怖がりな時もあるけれど、それもまたピングーの魅力。さまざまな角度からみたピングーワールドの魅力をぎゅっと詰め込んで、1冊の本ができました。ページをひらけば、ピングーたちのいろんな表情が満載。自分のお気に入りのピングーが、きっと見つかるはずです。ピングーと仲間たちのスペシャルシールふろく付き！

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「PINGU(TM) FANBOOK」

2026年7月23日発売 ※「可愛いだけじゃない！？ピングー展」会場で先行発売

B5判並製 128ページ

定価\3,300（本体\3,000＋税）

数量限定 入場特典

東京会場、数量限定にて「可愛いだけじゃない！？ピングー展 オリジナルAR付きステッカー」（全6種）をランダムで配布いたします。

スマートフォンやタブレットをかざすと、ピングーやピンガが目の前にあらわれる、本展限定のAR体験をお楽しみいただけます。

会場で一緒に写真や動画を撮って楽しめるのはもちろん、帰宅後もご自宅などお好きな場所で楽しめる、子どもから大人まで楽しめる特別な体験です。

※お一人様1枚限りとなります。

チケット好評販売中！7月9日（木）までの購入で「可愛いだけじゃない！？ピングー展」オリジナルクリアしおりをプレゼント！

チケットはイープラスにて好評販売中です。

チケット購入URL：https://eplus.jp/pingu-exhibit26/

※以下の期間は日時指定がございます。

【日時指定期間】

7月10日（金）～12日（日）、8月8日（土）～8月16日（日）、9月5日（土）、9月6日（日）

▼チケット開幕前購入特典「可愛いだけじゃない！？ピングー展」オリジナルクリアしおり(全5種)

チケット1枚につき、「可愛いだけじゃない！？ピングー展」オリジナルクリアしおり(全5種)をランダムで1枚プレゼント！

どんな表情、動きやかたちのピングーに出会えるかお楽しみに。

※未就学児無料(保護者同伴に限る)

※チケット1枚につきお1人様1回限り有効です。再入場はできません。

※購入後の取消変更・再発行・払戻は一切行っておりません。

※手数料等についての詳細はイープラスサイトの注意事項をご確認ください。

※チケットは、館内チケットカウンターでも販売いたします。販売の有無や販売時間は日によって異なりますので、公式Xをご確認ください。

※学生チケットでご入場の方には学生証のご提示をお願いする場合がございます。

※障がい者手帳をご提示の方、およびその介添えのための同伴者1名様まで半額となります。

※混雑時は入場をお待ちいただく場合がございます。

※混雑状況により、整理券制となる場合がございます。

※本展のチケットの転売は固くお断りします。不正に入手されたチケットに関するトラブルについては一切責任を負いませんのでご注意ください。

※ショップのみのご利用および展示室・ショップへの再入場はできかねます。

【「可愛いだけじゃない！？ピングー展」開催概要】

・イベント名 ：「可愛いだけじゃない！？ピングー展」

・会期 ： 2026年7月10日（金）～2026年9月6日（日）※会期中無休

・会場 ：YURAKUCHO MUSEUM（東京・有楽町）

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

東京国際フォーラム地下1階

・開館時間 ：10:00～18:00（最終入場17:30）

土日祝、7月10日（金）、8月10日（月）～14日（金）

10:00～20:00（最終入場19:30）

・主催／企画 ： ソニー・クリエイティブプロダクツ

▼「可愛いだけじゃない！？ピングー展」公式HP

https://pingu-exhibit26.jp

▼「可愛いだけじゃない！？ピングー展」公式Instagram

https://www.instagram.com/pingu_exhibit26/

▼「可愛いだけじゃない！？ピングー展」公式X

https://x.com/pingu_exhibit26

ピングーとは

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu

YURAKUCHO MUSEUM（有楽町ミュージアム）について

アートや音楽、働く人や遊ぶ人、多くの人や文化が行き交う東京・有楽町。

東京国際フォーラムの中に生まれる新しい展示空「YURAKUCHO MUSEUM」は、大小2つのギャラリースペースを自在に使い、訪れる人が新たな作品や表現と出会えるさまざまな展示やイベントを実現していきます。

人と作品がつながり、広がっていく「はじまり」のミュージアムです。

＜住所＞〒100-0005

東京都千代田区丸の内3丁目5番1号東京国際フォーラム 地下1階

＜アクセス＞

ＪＲ線：有楽町駅より徒歩1分/東京駅より徒歩5分（京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡）

地下鉄：

有楽町線 有楽町駅(B1F地下コンコースにて連絡)

日比谷線 銀座駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩5分

千代田線 二重橋前駅より徒歩5分/日比谷駅より徒歩7分

丸ノ内線 銀座駅より徒歩5分

銀座線 銀座駅より徒歩7分/京橋駅より徒歩7分

三田線 日比谷駅より徒歩5分

▼公式HP：https://yurakuchomuseum.jp

▼公式Instagram(＠yurakucho_museum) https://www.Instagram.com/yurakucho_museum/

▼公式X(＠yurakuchomuseum) https://x.com/yurakuchomuseum