熱海銀座商店街にあるお濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、熱海駅近くに熱海市内で3号店となる『熱海さとり本店 おこいちゃ茶房』を、2026年7月4日(土)にグランドオープンします。1号店で販売している人気看板商品のほか、この店舗2階イートインスペースだけでしか食べることができない「おかもちセット」、さらに「大熱海ぱりぱりクレープ」が進化して新登場します。ほかにも、店舗限定の“出来立て”お濃茶ドリンクを種類豊富に揃えてお待ちしています。イートイン併設の新店舗「熱海さとり本店 おこいちゃ茶房」で展開するメニューを、第1弾リリースでお知らせした情報に加えて、詳細な商品の情報を公開します。





【公式】 https://www.atami-satori-sabo.com





「大熱海ぱりぱりクレープ」シリーズと、お濃茶ドリンクに新たな仲間が新登場！





■“出前風”「おかもちセット」と「大熱海ぱりぱりクレープ」の進化系スイーツ！

現在、熱海にある多くの店舗がテイクアウト商品を提供しており、「食べ歩き」文化が定着しつつあります。熱海銀座商店街の「熱海さとり本店(1号店)」もそのひとつで、静岡県産オリジナルブレンド抹茶「さとり」を使ったお濃茶スイーツをご提供しています。1号店の「おもてなしを、もっと特別な瞬間に。」というコンセプトのもと、この度、新しくグランドオープンする3号店目となる『熱海さとり本店 おこいちゃ茶房』に、イートインスペース(2階)やイートイン限定メニュー「おかもちセット」を作ることで、腰を落ち着けて味わう“茶房”ならではのお濃茶体験と、熱海観光の合間にひと息つける新たなお立ち寄りスポットが登場します。





さらに、新店舗限定で大きなおだんごが入った「大熱海ぱりぱりクレープ 大だんご」や草だんごが入った「大熱海ぱりぱりクレープ 草だんご」と、1号店の人気商品「大熱海!!!ぱりぱりクレープ」が進化するほか“出来立て”でお濃茶ドリンクをご提供することはもちろん、豊富な種類でフレーバーを取り揃えていますので、ご自身でお好みの味を見つけてお楽しみいただける店舗となっています。熱海駅からほど近い『熱海さとり本店 おこいちゃ茶房』は、「熱海さとり本店(1号店)」では、ご提供できなかったお濃茶の魅力をさらに存分に味わっていただけるようお届けいたします。





「大熱海ぱりぱりクレープ」 シリーズ





■『熱海さとり本店 おこいちゃ茶房』商品のご紹介！

●【おこいちゃ茶房限定】おかもちセット

オリジナルおだんご全4種の中から1種類とお濃茶ラテ(朝)、お濃茶ラテ(黒糖蜜)から選べるおかもちセット。

※2Fイートイン限定メニューです。





＜商品概要＞

・商品名 ：おかもちセット

・価格 ：950円(税込)

・アレルギー：以下参照





おかもちセット 950円(税込) ※2Fイートイン限定





【おかもちセット用】オリジナルおだんご





＜オリジナルおだんご(全4種)＞

・みたらしだんごセット(左上)

ざらめをかけたみたらしだんごです。

(アレルギー：小麦・乳成分・大豆)





・あんこ草だんごセット(右上)

たっぷりあんこの上に草だんごを乗せて抹茶をかけたおだんごです。

(アレルギー：乳成分・大豆)





・お濃茶だんごセット(左下)

ほろ苦い抹茶あんをのせたおだんごです。

(アレルギー：乳成分・大豆)





・きなこ麦こがしだんごセット(右下)

きなこに熱海の縁起物、麦こがしを混ぜた熱海ならではの素朴なおだんごです。

(アレルギー：乳成分・大豆)









～大熱海ぱりぱりクレープが、さらに進化して新登場！～

●【おこいちゃ茶房限定】大熱海ぱりぱりクレープ 大だんご

ぱりぱりの大きなクレープ生地が特徴の「大熱海ぱりぱりクレープ」に抹茶クリームとわらび餅を忍ばせて、大きなお団子をドーンと刺した、インパクト抜群のクレープです。





＜商品概要＞

・商品名 ：大熱海ぱりぱりクレープ 大だんご

・価格 ：1,200円(税込)

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・ごま・大豆





大熱海ぱりぱりクレープ 大だんご 1,200円(税込)





●【おこいちゃ茶房限定】大熱海ぱりぱりクレープ 草だんご

ぱりぱりの大きなクレープ生地を楽しめる「大熱海ぱりぱりクレープ」に抹茶クリームとわらび餅を忍ばせました。真ん中の草だんごも味わえるボリューム感あるクレープです。





＜商品概要＞

・商品名 ：大熱海ぱりぱりクレープ 草だんご

・価格 ：1,000円(税込)

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・ごま・大豆





大熱海ぱりぱりクレープ 草だんご 1,000円(税込)





●【おこいちゃ茶房限定】お濃茶クレープ あずき富士

お濃茶を使ったもちもちの生地に抹茶クリームとわらび餅を入れ、みかんのジュレをプラスすることでアクセントをきかせました。麦こがしきなこをまぶし、上にはつるっとした食感のあずき富士とお団子をのせたおこいちゃ茶房のみで食べられるクレープです。





＜商品概要＞

・商品名 ：お濃茶クレープ あずき富士

・価格 ：1,300円(税込)

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆・ごま





お濃茶クレープ あずき富士 1,300円(税込)





～熱海銀座商店街(1号店)の人気商品を“熱海駅近く”でも味わえる！～

●【共通】大熱海ぱりぱりクレープ

ぱりぱりの大きなクレープ生地を楽しむ、クレープ。

抹茶ソースとローストアーモンドで最後まで飽きずに食べられます。





＜商品概要＞

・商品名 ：大熱海ぱりぱりクレープ

・価格 ：880円(税込)

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆・ごま





大熱海ぱりぱりクレープ 880円(税込)





●【共通】お濃茶クレープ

お濃茶を使ったもちもちの生地に抹茶クリームと抹茶の生チョコ。お濃茶の美味しさを味わうクレープです。





＜商品概要＞

・商品名 ：お濃茶クレープ

・価格 ：1,000円(税込)

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆・ごま・ゼラチン





お濃茶クレープ 1,000円(税込)





●【共通】ブリュレお濃茶クレープ

お濃茶をつかったもちもちの生地に抹茶クリームと抹茶の生チョコ程よい甘さのクレープを最後にブリュレしました。





＜商品概要＞

・商品名 ：ブリュレお濃茶クレープ

・価格 ：1,100円(税込)

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆・ごま・ゼラチン





ブリュレお濃茶クレープ 1,100円(税込)





～『おこいちゃ茶房』限定で、全10種のお濃茶ドリンクを愉しむ！～

●お濃茶ラテ あずき

つるんとした水ようかんと一緒に味わうお濃茶ラテです。





＜商品概要＞

・価格 ：750円(税込)

・アレルギー：乳成分





お濃茶ラテ あずき 750円(税込)





●お濃茶ラテ きなこ麦こがし

熱海の縁起物麦こがしときなこ、わらび餅の入ったお濃茶ラテです。





＜商品概要＞

・価格 ：750円(税込)

・アレルギー：乳成分・大豆





お濃茶ラテ きなこ麦こがし 750円(税込)





●お濃茶ラテ 黒糖タピオカ

黒糖とタピオカがまざった定番の美味しさのお濃茶ラテです。





＜商品概要＞

・価格 ：750円(税込)

・アレルギー：乳成分





お濃茶ラテ 黒糖タピオカ 750円(税込)





●お濃茶ラテ ほうじ茶

つるんとしたほうじ茶ようかんと一緒に味わうお濃茶ラテです。





＜商品概要＞

・価格 ：750円(税込)

・アレルギー：乳成分





お濃茶ラテ ほうじ茶 750円(税込)





※このほか「お濃茶ラテ 朝(600円)」や「お濃茶ラテ 風(1,300円)」、「お濃茶ラテ 黒蜜(720円)」のご用意もございます。









● ひやしお濃茶 梅

さっぱりとした梅のジュレと混ぜて飲む、ひやしお濃茶をストレートでお召し上がりください。





＜商品概要＞

・価格 ：400円(税込)

・アレルギー：なし





ひやしお濃茶 梅 400円(税込)





※このほか3店舗共通商品として「ひやしお濃茶 朝(350円)」や「ひやしお濃茶 風(600円)」のご用意もございます。

※価格はすべて税込になります。









■「熱海さとり本店 おこいちゃ茶房」概要

店舗名 ： 熱海さとり本店 おこいちゃ茶房(3号店)

所在地 ： 〒413-0011 静岡県熱海市田原本町3-23

アクセス ： JR熱海駅より徒歩4分

TEL ： 0557-52-6631(FAX：0557-52-6632)

※7月4日(土)から開通となります。

営業時間 ： 10時00分～18時00分

オープン日： 2026年7月4日(土)

定休日 ： 不定休

公式サイト： https://www.atami-satori-sabo.com





【熱海さとり本店 おこいちゃ茶房】外観・内観イメージ





■「熱海さとり本店 おこいちゃ茶房」プレオープン/グランドオープン概要」

●プレオープン

日時：2026年7月3日(金)13:00 ～ 18:00

内容：13:00 プレオープン

18:00 閉店





●グランドオープン

日時：2026年7月4日(土)10:00 ～ 18:00

内容：10:00 グランドオープン

18:00 閉店









■「熱海さとり本店」について

美しい緑色が特徴。店内で丁寧に練り上げた「お濃茶」を使用しております。

一般的に目にする「薄茶(お薄)」の2倍もの量の抹茶を贅沢に使用し、とろりと練り上げた、抹茶本来の爽やかさとまろやかな旨味が味わえる特別な一服「お濃茶」。古くから“大切なおもてなしのお茶”として伝えられてきたお濃茶の魅力を「もっと多くの若い人にも知ってもらいたい」「新しい抹茶スイーツで熱海を盛り上げたい」そんな思いを込めて、お濃茶スイーツ専門店「熱海さとり本店」は、誕生しました。

「熱海さとり本店」は、創業110年以上の歴史をもつ老舗「丸七製茶」が抹茶本来の色・香り・旨みをスイーツにしてもしっかりと味わえるようにと「焙煎時間」「焙煎温度」「産地」にこだわり抜いて、当店のためだけに調合したオリジナルブレンドの静岡県産抹茶「さとり」を贅沢に使用した“お濃茶スイーツ”専門店です。店内で練り上げたお濃茶でつくる、抹茶の美味しさを最大限に引き出したクレープやソフトクリームなどの“お濃茶スイーツ”の数々をお楽しみいただけます。





美しい緑色が特徴。店内で丁寧に練り上げた 「お濃茶」を使用しております.





●店舗

名称 ： 熱海さとり本店(1号店)

所在地 ： 〒413-0013 静岡県熱海市銀座町10-16

アクセス ： JR熱海駅より徒歩12分

TEL ： 0557-29-6295

営業時間 ： 10時00分～18時00分(L.O.17時30分)

※平日は営業時間が変更となる場合がございます。

定休日 ： 不定休

公式サイト： https://www.atami-satori.com/





熱海さとり本店





名称 ： 熱海さとり本店 後楽園店(2号店)

所在地 ： 〒413-0023 静岡県熱海市和田浜南町10-1

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN IZU-ICHI内

アクセス ： JR熱海駅よりシャトルバスで約10分

TEL ： 0557-81-0800

営業時間 ： 10時00分～17時00分

熱海さとり本店 後楽園店

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN IZU-ICHI内

定休日 ： 不定休

公式サイト： https://www.atami-satori.com/





熱海さとり本店 後楽園店 ATAMI BAY RESORT KORAKUEN IZU-ICHI内





■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画、開発、卸販、販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/