日本のメディア・エンターテインメント向け生成AI市場は、年平均成長率（CAGR）38.9%で成長し、2036年までに市場規模は5,356億米ドルに達する見込みである
Survey Reports LLCは、2026年6月に「日本メディア・エンターテインメント向け生成AI市場：エンドユース別（映画産業、テレビ放送、広告、ゲーム）、技術別（自然言語処理、コンピュータビジョン、機械学習、ディープラーニング）、用途別（コンテンツ制作、動画生成、音楽制作、ゲーム開発）、導入モデル別（クラウドベース、オンプレミス、ハイブリッド）― 日本市場分析、動向、機会および予測（2026～2036年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、日本のメディア・エンターテインメント向け生成AI市場に関する将来予測を提示するものであり、市場成長の促進要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本メディア・エンターテインメント向け生成AI市場の概要
日本のメディア・エンターテインメント向け生成AI市場は、動画、画像、音楽、アニメーション、脚本、ゲーム体験などのデジタルコンテンツを生成、編集、およびパーソナライズするために、高度な人工知能（AI）を活用する市場である。メディア企業がクリエイティブワークフローの高度化、生産時間の短縮、および没入感の高い視聴・利用体験の提供を目的としてAIを積極的に導入していることから、市場は急速に拡大している。日本が世界的に競争力を有するアニメーション、ゲーム、およびデジタルコンテンツ産業が、AIを活用したコンテンツ生成ツールへの需要を力強く牽引している。さらに、AI技術への投資拡大、バーチャルインフルエンサーやパーソナライズされたエンターテインメントの普及、ならびにデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援する各種施策が市場成長を後押ししており、エンターテインメント業界全体における、より効率的で革新的かつ費用対効果の高いコンテンツ制作を実現している。
Survey Reportsのアナリストによる調査では、日本のメディア・エンターテインメント向け生成AI市場規模は2025年に149億米ドルに達したことが確認されている。さらに、市場規模は2036年末までに5,356億米ドルへ拡大すると予測されている。日本のメディア・エンターテインメント向け生成AI市場は、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約38.9%で成長すると見込まれている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353903/images/bodyimage1】
Survey Reportsのアナリストによる日本メディア・エンターテインメント向け生成AI市場の定性的分析によると、コンテンツ制作ソリューションに対する需要の拡大、人工知能（AI）および機械学習技術の継続的な進歩、AIを活用したコンテンツ制作の導入拡大、ならびに日本のデジタルエンターテインメントおよびゲーム産業の力強い成長を背景として、日本のメディア・エンターテインメント向け生成AI市場は今後も拡大すると予測される。市場の主要企業としては、Sony Group Corporation、Nintendo Co., Ltd.、Bandai Namco Holdings Inc.、Dentsu Group Inc.、CyberAgent Inc.、LINE Corporation、Rakuten Group Inc.、DeNA Co., Ltd.、およびKLab Inc.が挙げられる。
目次
● 日本メディア・エンターテインメント向け生成AI市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
日本メディア・エンターテインメント向け生成AI市場の概要
日本のメディア・エンターテインメント向け生成AI市場は、動画、画像、音楽、アニメーション、脚本、ゲーム体験などのデジタルコンテンツを生成、編集、およびパーソナライズするために、高度な人工知能（AI）を活用する市場である。メディア企業がクリエイティブワークフローの高度化、生産時間の短縮、および没入感の高い視聴・利用体験の提供を目的としてAIを積極的に導入していることから、市場は急速に拡大している。日本が世界的に競争力を有するアニメーション、ゲーム、およびデジタルコンテンツ産業が、AIを活用したコンテンツ生成ツールへの需要を力強く牽引している。さらに、AI技術への投資拡大、バーチャルインフルエンサーやパーソナライズされたエンターテインメントの普及、ならびにデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援する各種施策が市場成長を後押ししており、エンターテインメント業界全体における、より効率的で革新的かつ費用対効果の高いコンテンツ制作を実現している。
Survey Reportsのアナリストによる調査では、日本のメディア・エンターテインメント向け生成AI市場規模は2025年に149億米ドルに達したことが確認されている。さらに、市場規模は2036年末までに5,356億米ドルへ拡大すると予測されている。日本のメディア・エンターテインメント向け生成AI市場は、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約38.9%で成長すると見込まれている。
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Survey Reportsのアナリストによる日本メディア・エンターテインメント向け生成AI市場の定性的分析によると、コンテンツ制作ソリューションに対する需要の拡大、人工知能（AI）および機械学習技術の継続的な進歩、AIを活用したコンテンツ制作の導入拡大、ならびに日本のデジタルエンターテインメントおよびゲーム産業の力強い成長を背景として、日本のメディア・エンターテインメント向け生成AI市場は今後も拡大すると予測される。市場の主要企業としては、Sony Group Corporation、Nintendo Co., Ltd.、Bandai Namco Holdings Inc.、Dentsu Group Inc.、CyberAgent Inc.、LINE Corporation、Rakuten Group Inc.、DeNA Co., Ltd.、およびKLab Inc.が挙げられる。
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