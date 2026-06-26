【ベネズエラ地震 緊急支援】日本から緊急支援チームが出発、緊急支援を開始

特定非営利活動法人（認定NPO）ピースウィンズ・ジャパン

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン（代表理事兼統括責任者:大西健丞、本部:広島県神石高原町、以下「ピースウィンズ」）は、日本時間6月25日午前7時ごろ、南米ベネズエラ北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震の発生を受け、日本からの出動を決定しました。ピースウィンズが運営する災害緊急支援プロジェクト「空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"」の看護師を含む緊急支援チームが、6月26日朝日本を出発します。

米地質調査所（USGS）によると、ベネズエラの首都カラカスから西におよそ200キロ離れたサンフェリペでマグニチュード（M）7.2の地震が発生。その後わずか40秒後にM7.5の地震が発生しました。

首都カラカスや周辺の州では建物の倒壊が相次ぎ、電力供給や病院の機能が麻痺するなど深刻な事態に陥っており、現地では非常事態宣言が出されています。

ベネズエラ保健省は、25日時点で200人を超える方が死亡したと発表。現在も懸命な救助活動が続いていますが、死傷者や被害の全体容認（公式集計）はまだ明らかになっていません。また国連児童基金（UNICEF）の発表(https://www.unicef.org/press-releases/thousands-children-risk-after-powerful-earthquakes-strike-venezuela)によると、被災地には推定390万人の子どもたちが暮らしており、数千人もの子どもとその家族が深刻な危険にさらされていると報告しています。

この事態を受け、ピースウィンズは日本から看護師や調整員を含めた緊急支援チームの派遣を決定しました。チームは26日の朝の便で日本を発ち、現地時間27日正午ごろ(日本時間深夜)にベネズエラ到着予定です。現地の被災状況やニーズを調査した上で、物資支援をはじめとするあらゆる支援の可能性を模索しながら、活動をすすめていきます。

これまで数多くの災害支援現場を経験し、今回の緊急支援チームの一員として現地に向かう海外事業部マネージャーのポーマンは「地震によって多くの建物が壊れ、たくさんの方々が避難生活を送られています。まずは現地の方々の生活に必要な物資、そして避難生活を続けるために必要なものを一刻も早く、一人でも多くの方へお届けできるよう全力を尽くします」と語ります。

被災地に、皆さまのあたたかいご支援をお願いいたします。

●ご寄付について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9tpwpuGj7FI ]

皆様からいただいたご寄付は、ベネズエラでの地震により被害を受けた現地の被災地・被災者支援活動のために大切に使わせていただきます。



▶今回のみのご寄付(現在対応している緊急支援をはじめ、最も重要な支援のために活用させていただきます)

https://congrant.com/project/peacewinds/9026/form/step1?item_id=2698201

▶READYFORでのご支援

https://readyfor.jp/projects/venezuela-earthquake

▶Yahoo!ネット募金でのご支援

https://donation.yahoo.co.jp/detail/925102

▶CAMPFIREでのご支援

https://camp-fire.jp/projects/962624/view

◆HP、SNSでも随時情報を発信しています

ピースウィンズ・ジャパンHP: https://peace-winds.org

X(旧Twitter)：https://x.com/PeaceWindsJapan

Facebook：https://www.facebook.com/PWJPublicRelations

Instagram：https://www.instagram.com/peacewindsjapan

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"

X(Twitter)：https://x.com/ARROWS36899898

Facebook：https://www.facebook.com/ARROWS2019

Instagram：https://www.instagram.com/arrows.red2019/

◆特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンについて

ピースウィンズ ・ジャパンは、国内外で自然災害、あるいは紛争や貧困など人為的な要因による人道危機や生活の危機にさらされた人びとを支援する日本発の国際協力NGOで、大西健丞により1996年に設立されました。これまでに世界41の国と地域で活動してきました。また、災害緊急支援プロジェクト「空飛ぶ捜索医療団」の運営や地域活性化、犬の殺処分ゼロを目指した動物の保護・譲渡活動「ピースワンコ・ジャパン」など、社会課題の最前線で解決に全力を尽くす、ソーシャルイノベーション・プラットフォームとして挑戦を続けています。

代表理事兼統括責任者：大西 健丞

設立年月：1996年2月

所在地：広島県神石高原町近田1161-2 2F

東京事務所：東京都渋谷区富ヶ谷2-41-12 富ヶ谷小川ビル2F

主な活動：海外人道支援、災害緊急支援、地域復興・開発支援、犬の保護・譲渡活動

団体URL ：https://peace-winds.org/

◆空飛ぶ捜索医療団“ARROWS“について

空飛ぶ捜索医療団“ARROWS“とは、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン（代表理事兼統括責任者：大西健丞、本部：広島県神石高原町）が運営する、大規模災害の被災地にいち早く駆けつけ、救助・救命活動を行う、医療を軸とした災害緊急支援プロジェクトです。航空機やヘリコプター、船などの輸送手段を活かし、医師や看護師、レスキュー隊員、災害救助犬などの救助チームが被災地に赴きます。東日本大震災以降、ほぼ全ての国内大災害に出動し、多くの被災者の方々を支援してきました。

現場では自治体、病院、NPO、企業、さらに自衛隊・消防などとも連携を図り、発災直後の救助・救命活動から物資配布や避難所運営、中・長期的な復興のサポートまで必要な支援を最適な形で届けます。

団体URL：https://arrows.peace-winds.org/

所在地：〒720-1622 広島県神石高原町近田1161-2 2F

TEL：0847-89-0885（代）/ FAX：0847-82-2949

活動開始：2019年12月

プロジェクトリーダー：稲葉 基高（医師）