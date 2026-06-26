【JPIセミナー】三菱ガス化学（株）「メタノール事業の進捗とCarbopath実装の最前線」7月13日(月)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、三菱ガス化学株式会社 C1ケミカル事業部 カーボンニュートラルプロジェクトグループマネージャ―博士（工学） 松川 将治 氏を招聘し、メタノール事業の進捗とCarbopath実装の最前線について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17760(https://www.jpi.co.jp/seminar/17760?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

【三菱ガス化学（株）】

メタノール事業の進捗とCarbopath実装の最前線

〔開催日時〕

2026年07月13日(月) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

三菱ガス化学株式会社

グリーン・エネルギー＆ケミカル事業部門 C1ケミカル事業部

カーボンニュートラルプロジェクトグループマネージャ―博士（工学）

松川 将治 氏

▶メタノール分野で20年以上にわたり研究・製造・事業戦略・海外拠点を歴任し、現在はカーボン

ニュートラル戦略を統括。

〔セミナーで得られる実務知見〕

・メタノール事業における最新進捗とバリューチェーン進化の実像

・環境循環型プラットフォーム「Carbopath」の実装プロセスと具体事例

・脱炭素と収益性を両立するサプライチェーン構築の実務視点

〔対象業種・部門〕

・エネルギー・資源関連事業の企画・戦略部門

・化学・素材メーカーの事業開発・研究開発部門

・脱炭素・カーボンニュートラル推進部門

・商社・金融機関の投資・プロジェクト推進部門

〔講義概要〕

三菱ガス化学株式会社は、資源開発、メタノールの製造、販売、誘導品事業など、メタノールバリューチェーンの川上から川下まで幅広く手掛ける世界で唯一のメタノール総合メーカーである。

メタノールは二酸化炭素やバイオマス、廃棄物など様々な再生利用可能な炭素資源から製造出来ること、燃料や化学品・素材に至るまで幅広い用途を持つことから、循環経済構築のコアとなる物質として注目されている。

本講演では、当社の進めるメタノールをコアにした環境循環型プラットフォーム「Carbopath」について、Carbopathで達成出来ること、その推進事例や今後のサプライチェーンの展望について詳説する。

〔講義項目〕

1. 基礎化学品「メタノール」

(1) メタノールとは

１. メタノールの特徴

２. メタノールのサプライチェーン

(2) 三菱ガス化学のメタノール事業

１. 事業の歴史とバリューチェーン全体への事業展開

２. メタノールの製造技術

2. 環境循環型メタノール「Carbopath」

(1) カーボンニュートラル、循環型経済に向けたメタノール

(2) Carbopathとは

3. Carbopathの社会実装に向けて

(1) 環境循環型メタノールの製造の取り組み

(2) 環境循環型メタノールの利用の取り組み

4. 今後の展望、課題など

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,450円（税込）

2名以降：32,450円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定・同一受講形態）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17760(https://www.jpi.co.jp/seminar/17760?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。