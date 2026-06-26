CIC Japan、大阪府、日本生命、未来医療推進機構とMOU締結へ 未来医療国際拠点「Nakanoshima Qross」で、ライフサイエンス領域のグローバルなスタートアップ・エコシステム形成を加速

CIC Japan合同会社

CIC Japan合同会社（本社：東京都港区、CEO：デニース・メドレンカ、以下「CIC」）は、大阪府、日本生命保険相互会社、および一般財団法人未来医療推進機構との間で、未来医療国際拠点「Nakanoshima Qross（以下、中之島クロス）」の特長を活かしたライフサイエンス領域におけるスタートアップの創出・育成支援ならびにイノベーション・エコシステムの形成に向けた相互連携に関するMOUを締結する運びとなりました。本MOUの締結式は、2026年7月3日（金）に「WHX Osaka（World Health Expo Osaka 2026）」会場内、インテックス大阪６号館Bホールカンファレンス会場にて執り行います。

本MOUの締結により、2026年5月28日（木）に開業した、CICが運営に携わるライフサイエンス特化型イノベーションキャンパス「O-Nexus」を拠点として、産官学の連携を促進し、国内外のスタートアップの成長支援とイノベーション創出を推進してまいります。

本MOUの締結に伴い、世界各国の最先端医療技術やヘルスケアサービスが集結する国際展示会・カンファレンス「WHX Osaka（World Health Expo Osaka 2026）」において、O-Nexusブース出展、および「中之島から世界へ ― O-Nexus が拓くイノベーション・エコシステム」と題した特設セッションへの共同登壇も決定いたしました。

■ 「World Health Expo Osaka 2026」出展・登壇概要

7月2日（木）から7月4日（土）の期間、2026年5月に本格始動する「O-Nexus」の全貌やCICが実施するスタートアップ支援プログラムをブースおよびカンファレンスセッションにてご紹介いたします。

【ブース出展について】

「World Health Expo Osaka 2026」会場内にて、O-Nexusとしてブースを出展いたします。

■ 参考

【登壇セッション概要】- 題名：中之島から世界へ ― O-Nexus が拓くイノベーション・エコシステム- 日時：7月3日（金）10時30分～11時- 場所：インテックス大阪（「World Health Expo Osaka 2026」会場内）- セッション要約：2026年5月、大阪・中之島クロスに本格始動したライフサイエンス特化型イノベーションキャンパス「O-Nexus」。研究者、スタートアップ、大企業、投資家、行政が立場を越えて集い、健康寿命の延伸につながる技術を社会実装へとつなぐ拠点です。本セッションでは、施設の全貌に加え、CICのイノベーション・コンサルティング及びスタートアップの成長支援を行う組織「CIC Catalyst」が運営する、スタートアップ支援プログラムやグローバルネットワークをご紹介。クロストークでは、O-Nexusを起点に、世界へとつながるネットワークがもたらす成長・協業の可能性を議論します。中之島から世界へ ― 新たな共創の舞台をお伝えします。- クロストークスピーカー：▼O-Nexus ：石飛 恵美（Megumi Ishitobi／ Site Director, O-Nexus）▼CIC Catalyst ：加々美 綾乃（Ayano Kagami／Director, CIC Catalyst APAC）▼日本生命保険相互会社：椎野 友介（Yusuke Shiino／安心の多面体企画部ヘルスケアアライアンス担当部長）【MOU締結式について】- 日時： 2026年7月3日（金）12時25分～13時25分- 場所： インテックス大阪６号館Bホールカンファレンス会場（「World Health Expo Osaka 2026」会場内）- 概要： CIC Japan、大阪府、日本生命、未来医療推進機構による相互連携に関するMOU（基本合意書）の締結式を執り行います。【O-Nexus（オーネクサス）】

2026年5月に大阪・中之島クロス内に本格始動する、ライフサイエンス領域に特化したイノベーションキャンパス。CICのグローバルな知見とネットワークを活かし、スタートアップの創出・育成や大企業・研究機関・行政等とのオープンイノベーションを促進するハブとなることを目指している。

▼URL: https://www.o-nexus.jp/

【CIC Japan合同会社】

世界各地でイノベーション拠点を展開する CIC（Cambridge Innovation Center）の日本法人。スタートアップ、企業、投資家、大学など多様なプレイヤーが集い、グローバルなネットワークを活かしたイノベーション創出を促進する拠点を運営。

▼URL: https://jp.cic.com/

【未来医療国際拠点「Nakanoshima Qross （中之島クロス）」】

未来医療の産業化や国際貢献、最先端の医療提供などを一体的に推進するために設立された、大阪・中之島に位置する国際拠点。最先端の医療技術の研究開発から実用化、社会実装までをシームレスにつなぐ環境を提供している。

▼URL: https://www.nakanoshima-qross.jp/

【一般財団法人 未来医療推進機構】

未来医療国際拠点「中之島クロス」の管理運営を担い、未来医療の産業化およびゲノム・再生医療などの最先端医療の提供・普及を目指して産学官の連携を推進する組織。

▼URL: https://www.nakanoshima-qross.jp/

【日本生命保険相互会社】

生命保険事業を核としながら、中之島クロスにおけるヘルスケア領域における新たな価値創出やエコシステムの形成に向け、スタートアップや多様なパートナーとのアライアンスを積極的に推進している。

▼URL: https://www.nissay.co.jp/(https://www.nissay.co.jp/)