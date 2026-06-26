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【ダイキン】インドに研究開発機能を担う子会社を設立
ダイキン工業株式会社は、本日6月26日開催の取締役会において、インド共和国ハリヤナ州に、アジア・オセアニアおよびアフリカを含むグローバルサウスの商品開発力強化を目的とした「ダイキン リサーチ アンド デベロップメント インディア社」の設立を決議しましたのでお知らせいたします。あわせて同州にR&Dセンターを建設し、2028年6月の竣工をめざします。
１．子会社設立の目的
近年、グローバルサウスでは、経済成長や都市化が進み、データセンターや工場、商業施設などの建設が増え、大型施設向け空調機器の需要が拡大しています。こうした需要の拡大に対応するため、現地市場のニーズや規制を踏まえた商品開発力の強化が喫緊の課題になっています。
そこで、大型空調をはじめとする商品開発体制の一層の強化を図るべく、豊富な工学系、IT系人材を擁し、産業集積が進むなど、開発拠点として高いポテンシャルを有するインドにおいて、このたび設立する子会社を主体にR&Dセンターを新設いたします。
今後は、本R&Dセンターを中核拠点とし、グローバルサウスのニーズに応える製品・ソリューションの創出を進めてまいります。
２．設立する子会社の概要（予定）
https://digitalpr.jp/table_img/2932/121810/121810_web_1.png
３．業績に与える影響
当該子会社の設立が2027年3月期の連結業績に与える影響は軽微です。
本件に関するお問合わせ先
〔お問い合わせ先〕
ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室
大阪（06）6147-9923／東京（03）3520-3100
１．子会社設立の目的
そこで、大型空調をはじめとする商品開発体制の一層の強化を図るべく、豊富な工学系、IT系人材を擁し、産業集積が進むなど、開発拠点として高いポテンシャルを有するインドにおいて、このたび設立する子会社を主体にR&Dセンターを新設いたします。
今後は、本R&Dセンターを中核拠点とし、グローバルサウスのニーズに応える製品・ソリューションの創出を進めてまいります。
２．設立する子会社の概要（予定）
https://digitalpr.jp/table_img/2932/121810/121810_web_1.png
３．業績に与える影響
当該子会社の設立が2027年3月期の連結業績に与える影響は軽微です。
本件に関するお問合わせ先
〔お問い合わせ先〕
ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室
大阪（06）6147-9923／東京（03）3520-3100