ホテルブエナビスタ　長野県誕生150周年にちなんだ地元企業とのコラボフェア開催、記念宿泊プランや記念商品販売

アルピコホールディングス株式会社

アルピコホールディングス株式会社の連結子会社であるアルピコホテルズ株式会社（松本市本庄1-2-1 代表取締役社長 深澤 洋充）が運営するホテルブエナビスタ（総支配人 仙波 昭博）は、この夏、長野県150周年事業にちなんだ関連イベントの開催ならびに関連商品の販売を行います。

1876年（明治9年）に当時の筑摩県と長野県が合併し、現在の長野県が誕生してから今年で150年。この節目の年に、ホテルブエナビスタでは長野県150周年事業のコンセプトである「自らを知り 互いを知り 高め合おう『私たちの長野県』」に賛同し、県の150周年事業ロゴ利用に関する企画案の提出と申請を経て、地域の歴史や文化、食の魅力を再発見・発信する取り組みを展開します。

7月は、松本市の老舗豆腐店「富成伍郎商店」とコラボフェアを開催し、こだわりの豆腐を活かした特別メニューをご用意します。8月には、長野県を代表する食品メーカーのひとつ「ナガノトマト」とのコラボフェアを開催し、長野県食材の魅力を伝えるアレンジメニューを提供します。また、長野県誕生150周年を記念した宿泊プランやブライダルプランなどオリジナル商品も販売します。

ホテルブエナビスタは、地域に根差したホテルとして、地元企業との連携を通じて松本・信州の食文化や魅力を広く発信し、お客様に「楽しさ・ときめき」を提供するとともに、長野県150周年を地域の皆さまとともに盛り上げてまいります。

■フェア名・開催期間 「ホテルブエナビスタ 長野県150周年記念フェア」

富成伍郎商店コラボフェア 2026年7月1日(水)～7月31日(金)

ナガノトマトコラボフェア 2026年8月1日(土)～8月31日(月)

※一部店舗により提供期間が異なります

中国レストラン 聖紫花 富成伍郎商店コラボフェアメニュー

「信州匠豆腐の花椒香る 辣醤麻婆豆腐」をご試食いただけます。

※取材と試食をご希望の場合は、食材や会場などの調整のため、取材日の3日前までにご連絡をお願いいたします。

■開催フェア・販売プラン・販売商品

長野県150周年記念 富成伍郎商店コラボフェア

期間：7月1日（水）～ 7月31日（金）

内容：地元の老舗豆腐店「富成伍郎商店」の豆腐を使用した各レストランのメニューを提供します。

・「カフェ＆ダイニング ラ・カフェテラサ」

朝食ブッフェで味わう富成伍郎商店の豆腐

・「中国レストラン聖紫花」信州匠豆腐の花椒香る 辣醤麻婆豆腐

・「料亭 深志楼」深志楼が仕立てる富成伍郎商店の豆腐料理

長野県150周年記念 ナガノトマトコラボフェア

期間：8月1日（土）～8月31日（月）

内容：「ナガノトマト」の食材を使用した各レストランのメニューを提供。信州の味わいを盛り上げます。

・「カフェ＆ダイニング ラ・カフェテラサ」ナガノトマトコラボレーション ランチバイキング＆ウイークナイト・ディナーブッフェ

・「中国レストラン聖紫花」ナガノトマト×聖紫花 ア・ラ・カルト

・「料亭 深志楼」トマトたっぷり御膳・「ホテルショップ＆ペストリー パセオ」ナガノトマトのなめ茸ピザパン・「エグゼクティブラウンジ」ナガノトマト×エグゼクティブラウンジ

野沢菜のおやきパン

期間：7月1日（水）～8月31日（月）

時間：08:00～20:00

価格：250円（税込）

内容：ホテルショップ＆ペストリー「パセオ」で販売。信州の味覚、野沢菜を使ったおやき風のパンをご用意。郷土のやさしい味わいを、気軽にお楽しみいただけます。

MATSUMOTO GAKU都 BREWING

長野県150周年記念ラベル付き限定ボトル

期間：7月１日～なくなり次第終了

販売場所：レストラン

・ホテルブエナビスタ直営レストラン(カフェ＆ダイニング ラ・カフェテラサ、中国レストラン 聖紫花、料亭 深志楼)及び 宴会場

・美ヶ原温泉 翔峰・ホテルブエナビスタ ホテルショップ＆ペストリー「パセオ」・美ヶ原温泉 翔峰 売店 「てまり」 ・エースイン松本

・諏訪別邸 朱白売店・上高地ルミエスタホテル売店

長野県150周年宿泊プラン

期間：7月1日(水)～12月31日(木)

価格：15,000円～

内容：長野県150周年を記念した、15,000円、20,000円、25,000円からお選びいただけるお得な朝食付きの宿泊プランをご用意いたします。

わたしの・私たちの長野県 150th Anniversary Plan

期間：7月1日(水)～2027年3月31日(水)

人数：30名様

価格：150万円～

内容：長野県にゆかりのあるカップルの皆様に向けた特別なプランをご用意いたしました。必要なものが一式揃った安心プランです。