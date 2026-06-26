夏休み！探究GIRLSコンテスト開催のお知らせ

学校法人創志学園

このたび、女子中学生を対象とした「夏休み！探究GIRLSコンテスト」を開催いたしますので、お知らせいたします。

【開催の背景】

近年、変化の激しい社会の中で、自ら課題を発見し、多様な視点から考え、解決策を導き出す力の重要性が高まっています。こうした力を育むために、全国の中学校・高等学校で探究的な学びが推進されています。

特に中学生の時期は、自分の興味・関心を広げ、社会との接点を持ちながら将来について考え始める大切な時期です。一方で、自分なりの問いを立てて調べたり、考えたり、その成果を発表したりする機会は、まだ十分とはいえません。

また、これからの社会では、多様な視点や価値観を持つ人材の活躍がますます求められています。なかでも女子生徒が自らの関心や問題意識を深め、主体的に社会と関わる経験を積むことは、将来の女性活躍推進の観点からも大きな意義があります。

そこで全国の女子中学生を対象に、探究学習の成果やアイデアを発表する機会として「夏休み！探究GIRLSコンテスト」を開催いたします。本コンテストを通じて、探究することの楽しさや達成感を多くの女子中学生に体験していただくとともに、未来を切り拓く力を育むきっかけとなることを目指しています。

本コンテストを主催する成女高等学校は、キャリア教育「360°キャリア探究(R)」を教育活動の柱として、生徒一人ひとりの可能性を広げる学びを推進しています。本コンテストは、その理念を女子中学生にも広く届け、探究への第一歩を後押しする機会として実施するものです。

【コンテスト概要】

■対象

2026年度現在、女子中学生の方。個人でもグループでも可。

■内容

「自分の興味関心を掘り下げて、自分オリジナルの提案を発表しよう！」

身近な題材をテーマに、調べて、考えて、解決案を発表していただきます。分野・関連教科・題材は問いません。「こうだったらいいのに」と思う困りごと、「こうだったらもっと楽しいな」と思う興味関心を起点にして、掘り下げていくことをお勧めします。女子ならではの視点や発想も大歓迎です。

■2026年度スケジュール

エントリー締切： 9月5日(土)

一次審査（書類）： 9月7日(月)

二次審査（オンライン）： 9月12日(土)

決勝大会（対面）： 9月26日(土)

■協賛

花王株式会社、ゴディバ ジャパン株式会社、株式会社文学座、株式会社コンセント、株式会社紀伊國屋書店、NOMAL ART COMPANY、環太平洋大学東京キャンパス

■後援

NTT東日本株式会社、株式会社エイチ・アイ・エス、CRIACAO SHINJUKU、跡見学園女子大学、実践女子大学、淑徳大学、清泉女子大学、宝塚大学、日本薬科大学、横浜薬科大学

■コンテストHP

https://www.seijo-gk.ac.jp/girlscontest/

【主催】

校名 ： 成女高等学校

校長 ： 小泉 潤

所在地 ： 東京都新宿区富久町７-３０

電話番号 ： ０３-３３５１-２３３０

URL ： https://www.seijo-gk.ac.jp/