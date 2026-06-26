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【取材案内】コプロスアリーナ開所式・施設見学会を7月15日に開催地域の子どもたちのスポーツ・交流・学びの場として設立
株式会社コプロス（⼭⼝県下関市、代表取締役社⻑：宮粼薫、以下コプロス）は、地域の子どもたちのスポーツ・交流・学びの場「コプロスアリーナ」の開所式を7月15日（水）に開催します。
ドローン教育施設に併設する屋内スポーツ施設として、3×3バスケットボールをはじめ、地域の子どもたちがスポーツや最新技術に触れながら成長できる場を目指しています。
■コプロスアリーナ開所式・施設見学会概要
ご取材をお受けしています。＜報道関係者からのお問合せ先＞よりお申込みください。
日時：2026年7月15日（水）15:30〜16:15
場所：コプロスアリーナ（下関市長府珠の浦町25番1）
※株式会社コプロス本社向かい側
来賓：下関市長・前田晋太郎氏、下関市議会議員・井川典子氏、
株式会社山口銀行 長府ブロック 長府支店 支店長 八木 一郎様
第1部：開所式
15:30開会
15:35〜15:45来賓祝辞、テープカット、記念撮影
第2部：施設見学会
15:47〜16:02ドローン施設見学、ドローンデモフライト
16:03〜16:15コプロスアリーナ紹介、子どもたちによるデモゲーム、記念撮影
■コプロスアリーナについて
弊社グループが運営するドローン教育施設「D-WOLF」に併設する形で、「コプロスアリーナ」を整備いたしました。3×3バスケットボールコートを備えたこの施設は、ドローンをはじめとする最新技術と、スポーツを通じた地域の子どもたちの成長の場を、ひとつの場所で実現することを目指しています。
■コメント
コプロス専務取締役：宮粼隆司
少子化や部活動の地域移行が進む中、子どもたちの居場所づくりや挑戦の機会創出は、地域社会における重要なテーマであると考えています。ドローンコプロスも建設業の枠を超え、地域の未来を担う人材育成と地域活性化に貢献してまいりたいと考えております。
■ドローン事業とドローンスクール「D-WOLF（ディーウルフ）」の紹介
ドローンスクール「D-WOLF」
所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
URL：https://d-wolf.jp/
施設紹介映像：https://youtu.be/FmWGxZpz-cY?si=y0zYLNU6z0STJGD1
■参考情報
コプロス子会社「清水組」がドローン国家資格「無人航空機操縦者技能証明」の新規取得と更新のできる講習機関として国交省に登録（プレスリリース）
https://digitalpr.jp/r/137525
コプロス子会社清水組がイシンのドローン事業部「D-WOLF（ディーウルフ）」事業譲受 建設現場の測量や施工管理、点検にドローンを活用し、安全性強化や業務効率化を図る（プレスリリース）
https://digitalpr.jp/r/132023
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
コプロスYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@copros
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
https://x.com/copros_recruit
ドローン教育施設に併設する屋内スポーツ施設として、3×3バスケットボールをはじめ、地域の子どもたちがスポーツや最新技術に触れながら成長できる場を目指しています。
コプロスアリーナ
■コプロスアリーナ開所式・施設見学会概要
ご取材をお受けしています。＜報道関係者からのお問合せ先＞よりお申込みください。
日時：2026年7月15日（水）15:30〜16:15
場所：コプロスアリーナ（下関市長府珠の浦町25番1）
※株式会社コプロス本社向かい側
来賓：下関市長・前田晋太郎氏、下関市議会議員・井川典子氏、
株式会社山口銀行 長府ブロック 長府支店 支店長 八木 一郎様
第1部：開所式
15:30開会
15:35〜15:45来賓祝辞、テープカット、記念撮影
第2部：施設見学会
15:47〜16:02ドローン施設見学、ドローンデモフライト
16:03〜16:15コプロスアリーナ紹介、子どもたちによるデモゲーム、記念撮影
■コプロスアリーナについて
弊社グループが運営するドローン教育施設「D-WOLF」に併設する形で、「コプロスアリーナ」を整備いたしました。3×3バスケットボールコートを備えたこの施設は、ドローンをはじめとする最新技術と、スポーツを通じた地域の子どもたちの成長の場を、ひとつの場所で実現することを目指しています。
完成イメージ
■コメント
コプロス専務取締役：宮粼隆司
少子化や部活動の地域移行が進む中、子どもたちの居場所づくりや挑戦の機会創出は、地域社会における重要なテーマであると考えています。ドローンコプロスも建設業の枠を超え、地域の未来を担う人材育成と地域活性化に貢献してまいりたいと考えております。
■ドローン事業とドローンスクール「D-WOLF（ディーウルフ）」の紹介
ドローンスクール「D-WOLF」
所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
URL：https://d-wolf.jp/
施設紹介映像：https://youtu.be/FmWGxZpz-cY?si=y0zYLNU6z0STJGD1
■参考情報
コプロス子会社「清水組」がドローン国家資格「無人航空機操縦者技能証明」の新規取得と更新のできる講習機関として国交省に登録（プレスリリース）
https://digitalpr.jp/r/137525
コプロス子会社清水組がイシンのドローン事業部「D-WOLF（ディーウルフ）」事業譲受 建設現場の測量や施工管理、点検にドローンを活用し、安全性強化や業務効率化を図る（プレスリリース）
https://digitalpr.jp/r/132023
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
コプロスYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@copros
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
https://x.com/copros_recruit