更新審査に向けた表示資料・相談記録・製造関連資料の確認項目を整理
一般社団法人日本認定健康食品協会は、健康食品分野における制度運用の継続性を考えるうえで、更新審査に向けて整理しておきたい表示資料、相談記録、製造関連資料の確認項目をまとめました。
更新時には、初回の申請資料だけでなく、その後に発生した表示変更、原材料や製造委託先に関する情報、問い合わせ対応の記録、公開資料の改訂履歴を確認することが重要です。これらの情報が分散している場合、更新作業の前に整理方針を決めておく必要があります。
表示資料については、現在公開されている内容と保管資料の版が一致しているかを確認します。相談記録については、利用者からの質問に対して、どの資料を参照して回答したかを残しておくことが望まれます。製造関連資料についても、対象商品や対象工程がわかる形で管理することが大切です。
協会は、制度の更新管理を一度限りの手続きではなく、情報整理を継続するための実務として位置づけています。今後も、健康食品事業者が確認しやすい制度運用の視点を発信してまいります。
本稿は制度運用に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
Email：info@jhfc.or.jp
配信元企業：一般社団法人日本認定健康食品協会
更新時には、初回の申請資料だけでなく、その後に発生した表示変更、原材料や製造委託先に関する情報、問い合わせ対応の記録、公開資料の改訂履歴を確認することが重要です。これらの情報が分散している場合、更新作業の前に整理方針を決めておく必要があります。
表示資料については、現在公開されている内容と保管資料の版が一致しているかを確認します。相談記録については、利用者からの質問に対して、どの資料を参照して回答したかを残しておくことが望まれます。製造関連資料についても、対象商品や対象工程がわかる形で管理することが大切です。
協会は、制度の更新管理を一度限りの手続きではなく、情報整理を継続するための実務として位置づけています。今後も、健康食品事業者が確認しやすい制度運用の視点を発信してまいります。
本稿は制度運用に関する一般的な情報提供であり、特定の商品またはブランドをすすめるものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人日本認定健康食品協会 事務局
URL：https://www.jhfc.or.jp/
電話：03-6284-4930（平日 9:00～17:00）
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