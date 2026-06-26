奈良市大安寺「イングス奈良大安寺」にて、フルリノベーションマンションが完成

株式会社日本中央住販株式会社日本中央住販は、奈良市大安寺にあるマンション「イングス奈良大安寺」の一室にて、フルリノベーション工事を実施した住戸が完成したことをお知らせいたします。創業40年来培ってきた新築一戸建ての設計・施工ノウハウを活かし、築18年のマンション住戸を、落ち着きのあるグレージュを基調としたデザインと最新設備により、今の暮らしに寄り添う快適な住空間へと再生しました。自宅リフォームを検討されている方や、近年注目される「中古マンション＋リフォーム」の住まい方を検討されている方に向け、随時見学を受け付けています。

今回完成したリノベーションマンションは、奈良市大安寺に位置する「イングス奈良大安寺」の一室を、住まい全体の印象や使い勝手を見直しながらフルリノベーションした住戸です。

日本中央住販は、創業以来40年にわたり、新築一戸建ての住まいづくりを通じて、間取り設計、生活動線、収納計画、設備提案、デザイン性など、家族の暮らしに寄り添うノウハウを培ってきました。

今回のリノベーションでは、その知見をマンション住戸にも活かし、見た目の美しさだけでなく、毎日の暮らしやすさまで考えた住空間を実現しています。

室内は、グレージュを基調とした落ち着いた色合いで統一。明るすぎず、暗すぎない上品なトーンが、日々の暮らしに穏やかさと心地よさをもたらします。シンプルで飽きのこないデザインは、家具やインテリアとも調和しやすく、長く愛着を持って暮らせる空間に仕上がっています。

また、キッチンや水まわりなどの設備も一新し、経年による印象を大きく刷新。中古住宅ならではの良さを活かしながら、現代のライフスタイルに合う快適で機能的な住戸へと生まれ変わりました。

快適性の面では、窓まわりにも配慮し、内窓を設置。夏の暑さや冬の寒さへの対策に加え、外部からの音にも配慮した住環境を整えました。デザインや設備だけでなく、日々の暮らしの快適さまで高めている点も、本住戸の大きな特長です。

さらに、和室の一部を改造し、宿題や読書、在宅ワークなどに活用できるフリースペースを新設しました。家族の気配を感じながら作業できる場所として、子育て世帯にも、在宅時間が増えたご家庭にも使いやすい空間です。

近年、住まい選びの選択肢として「中古住宅を購入して自分好みにリフォームする」「今の住まいをリノベーションして暮らしを整える」という考え方が注目されています。今回の住戸は、既存マンションがどのように変わるのかを実際に体感できる、リフォーム・リノベーション検討者にとって参考となる実例です。

現在、随時見学受付中です。図面や写真だけでは分かりにくい空間の広がり、色合い、設備の質感、暮らしやすさを現地でご体感いただけます。

リフォームやリノベーションを検討中の方はもちろん、「中古住宅を購入して自分らしく暮らしたい」「今の住まいをより快適にしたい」とお考えの方は、ぜひこの機会にご見学ください。

【詳しくはこちら】

https://www.instagram.com/marutto_re_home/

「まるっとしあわせ」をコーポレートメッセージとして、関わる全ての人々がしあわせになる暮らしを提供する日本中央住販グループ――地域社会への貢献と安心できる住まいを追求し続けるハート＆テクノロジーで躍進するリーディングカンパニー

1986年以来、住まいを通じて地域のお客様のしあわせを追求し続けてきた日本中央住販は、間もなく創業40周年を迎えようとしています。いつもその時代に即した最先端の技術と、常に先を見据えた行動力で地域の皆様に信頼と実績を積み上げてまいりました。今もなおそのチャレンジ精神を忘れることなく、あらゆる分野にアンテナを張り地域に貢献できる発想と想像力で邁進しております。「家」は快適に暮らすだけの建物ではなく、そこに住む人のライフスタイルをしあわせにする要素がなければなりません。住む人が心身ともに健康で、尚且つ地域や地球環境をも考慮した次世代にも通用する家づくりを追求し続けていくことが重要です。

そのためには家族が常に健康に恵まれ、笑顔の絶えないしあわせな家を提供し続けたいと考えています。家は人々の暮らしや生活の最も基本となる大切な拠点です。毎日が安心・安全・快適な暮らしを実現できる家づくりをお約束することで、しあわせをその地域全体へと波及させ、多くの人々にしあわせになっていただきたいと考えております。このように「体」「心」「地域(地球)」の3つの健康を目指すという「健康家族宣言」を掲げ、住むだけでしあわせになる家づくりを実現させる事が我々の使命なのです。これからも常にお客様の立場に立って、様々な問題解決と希望に満ちた未来を創造し地域社会に貢献していく所存です。日本中央住販は、地域の皆様の信頼を大切にし、共にしあわせになれる住まいのベストパートナーとしてこれからも歩み続けます。

株式会社日本中央住販グループ

■株式会社日本中央住販



本社所在地 ：奈良県奈良市法華寺町70-1



大阪本部 ：大阪府大阪市北区大深町4‐20 グランフロント大阪 南館 タワーA 22階



代表者 ：代表取締役社長 安井 利次



設立 ：1986年12月1日



資本金 ：8,000万円



宅建業免許 ：国土交通大臣（6）第5538号



建設業許可 ：国土交通大臣許可（般-4）第24519号



実績 ：4,275棟超 ※日本中央住販グループ2026年4月集計



：奈良県戸建分譲事業売上高ランキング14年連続第1位

※2025年8月東京商工リサーチ奈良支店調べ





■株式会社日本中央住販滋賀



所在地 ：滋賀県大津市におの浜4-7-7



代表者 ：代表取締役社長 谷手 二代



設立 ：2014年10月29日



宅建業免許 ：滋賀県知事(1)第3960号



建設業許可 ：滋賀県知事(般-6)第13304号





〈事業内容〉



新築一戸建分譲事業 /売買・仲介事業 /宅地造成事業 /注文建築事業 /リフォーム事業 /インテリア販売 /賃貸事業 /資産活用・マンション事業 /外食レストラン事業



公式ホームページURL ：https://home-ncj.co.jp/



会社案内デジタルブックURL：https://home-ncj.meclib.jp/ncjcompanyguide/book/index.html