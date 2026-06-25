『brulett北千里』より“ザクザク・パリパリ食感” 音まで美味しいキャラメリゼした『ミニブリュレパイ』が新登場！

株式会社LIFEstyleミニブリュレパイ（生カスタードクリーム）8個\1,200パイ生地を、両面しっかりとキャラメリゼすることで生まれる“ザクザク・パリパリ食感”ミニブリュレパイにクリームをディップ

株式会社LIFE style（本社大阪市北区）はスイーツブランド『brulett（ブリュレット）北千里』にて、食感を“音”で楽しむ新感覚スイーツ『ミニブリュレパイ』を6月27日（土）から販売開始いたします。

プチシューで人気の『brulett』よりたっぷりのバターを使用したパイ生地を、両面しっかりとキャラメリゼすることで生まれる“ザクザク・パリパリ食感”が魅力の『ミニブリュレパイ』が新登場！

幾重にも折り重ねたパイ生地を高温で丁寧に焼き上げることで、軽やかで香ばしい独自の食感が実現しました！

そのままお召し上がりいただいても病みつきになる美味しさですが、さらに、卵のコクをしっかり感じられる濃厚でなめらかな『生カスタードクリームディップ』をご用意。香ばしいパイをクリームにたっぷりとディップしてお召し上がりいただくことで、“ザクザク・パリパリ食感”と"とろ～りとろける口どけ"のコントラストをお楽しみいただけます。

小ぶりで食べやすく、手土産や差し入れ、シェアスイーツにもぴったり！見た目の可愛らしさと、“音と口どけで楽しむ美味しさ”を兼ね備えた新感覚スイーツを、ぜひご賞味ください♪

■店舗情報

店舗名：brulett 北千里（ブリュレット）



業態 ：プチシュークリーム&ミルクジェラート専門店



住所 ：〒565-0874 大阪府吹田市古江台４丁目２－２５ ディオス北千里5番館1F



TEL ：06-6836-8933



営業時間：11：00～20：00



定休日：無休



Instagram：https://www.instagram.com/brulett_official