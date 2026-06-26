株式会社聡研プランニング(本社：大阪府大阪市、代表取締役：廣川 信也 URL： http://soken-group.jp )は、スポーツ観戦時の飲食物の持ち運びに便利な、ネット付き折りたたみドリンクキャリーを2026年6月26日(金)より発売いたします。





使用イメージ





ネット付き折りたたみドリンクキャリーは、スポーツ観戦時にドリンクやフードを片手でスマートに持ち運びたいという声に応えたオリジナル商品です。最大4本のドリンクに加え、取り外し可能な収納ネットを装着することで、フードや応援グッズなども片手でまとめて持ち運べます。





商品イメージ1





折りたたむとコンパクトになり、バッグに入れてもかさばりません。ドリンクキャリーを直置きする際には、収納ネットを取り外すことが可能です。面ファスナーで取り付けるため、長さ調節もできます。





商品イメージ2





表面は撥水加工を施しているため、汚れてもお手入れ簡単です。





観戦グルメを片手でスマートに持ち運べる利便性で、スポーツ観戦シーンをさらに快適にします。

今後も、スポーツ観戦をはじめ、さまざまなシーンで快適に使えるアイテムとして提案してまいります。

法人様向けにOEM生産のご相談も承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。









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