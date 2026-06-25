TKP、大分駅前の所有ビル内「あるあるCity おおいた分校」が2026年6月26日（金）にプレオープン！～声優・絵森 彩さんスペシャルトークショー開催決定～

株式会社TKP※「あるあるCity おおいた分校」外観イメージ

株式会社TKP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下「TKP」）が所有するTKP大分ビル（大分県大分市）内において、APAMAN株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）が運営するポップカルチャー専門施設「あるあるCity おおいた分校」が2026年6月26日（金）にプレオープンいたします。

このたび、「あるあるCityおおいた分校」のプレオープンを記念し、あるあるCity公式アンバサダーを務める声優・絵森 彩さんをゲストに迎えたスペシャルトークショーを、2026年7月20日（月・祝）に開催いたします。

絵森 彩さんは、『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚夏美役などで知られ、あるあるCity13周年公式アンバサダーも務めています。

本イベントを通じて両社は、アニメ・マンガ・ゲームなどのポップカルチャーをきっかけに、大分駅前と別府エリアをつなぐ地域回遊の創出を目指し、大分県内外からの来訪促進と地域活性化への貢献に取り組んでまいります。

■開催背景

「あるあるCityおおいた分校」は、北九州市で展開するポップカルチャー専門施設「あるあるCity」のノウハウを活かし、大分駅前に誕生する新たなポップカルチャー拠点です。

近年、アニメ・マンガ・ゲームなどのポップカルチャーは、若年層を中心に地域への来訪動機や観光回遊のきっかけとなるコンテンツとして注目されています。

「あるあるCityおおいた分校」では、期間限定で展開する「ufotable Cafe POP-UP in Oita」をはじめ、「COSPA」「カードラボ」など、ポップカルチャー関連テナントの出店を通じて、大分駅前から新たなエンターテインメント文化を発信してまいります。

今回のスペシャルトークショーは、「あるあるCityおおいた分校」のプレオープンを記念して実施するものです。

【イベント概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/543_1_38da99306641945d1e670baaaec934e4.jpg?v=202606250852 ]

※チケット受付の詳細は、上記チケットページをご確認ください。

※イベント内容・開催時間・出演者は、都合により変更となる場合がございます。

■絵森 彩さん プロフィール

絵森 彩さんは、2月23日生まれの声優、アーティスト。

出演作は『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚夏美役を務めています。

あるあるCity13周年公式アンバサダーとしても活動しており、今回の「あるあるCityおおいた分校」プレオープン記念イベントにゲストとして出演します。

公式サイト：http://www.box-corporation.com/aya_emori

■「あるあるCity おおいた分校」施設概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/543_2_643928b7ea1f05d77ee09e597968a0bb.jpg?v=202606250852 ]

■「あるあるCity」とは

「あるあるCity」は、経済産業省・北九州市との協働のもと、APAMANグループが2012年に北九州市小倉駅前に開業した、九州最大級のポップカルチャー施設です。地上7階・地下1階の館内には、北九州市営の「北九州市漫画ミュージアム」をはじめ、マンガ・アニメ・ゲーム関連ショップ、イベントホールなどが入居しています。

常設イベントホールでは、声優・アーティストを招いたライブやトークショーをはじめ、多彩なポップカルチャーイベントを開催しており、地域内外から多くのファンが訪れる発信拠点となっています。

あるあるCity公式WEBサイト： https://aruarucity.com/

【株式会社TKP 会社概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/543_3_fc3271775baee3ef35834babc0d8e9fa.jpg?v=202606250852 ]

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。