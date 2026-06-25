AI-OCR「Gen Drive」、複雑な受発注業務を“受信から基幹システム連携まで”一気通貫で自動化するサービスへ進化

株式会社Hi-STORYFAX・紙・クラウドから届く受発注書類の取り込みから、データ化・基幹システム連携までを一気通貫で自動化するAI-OCR「Gen Drive」。

株式会社Hi-story（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松山 岳史、以下「当社」）は、2026年6月24日（水）、生成AI搭載のSaaS型サービス「Gen Drive（ジェンドライブ）」を大幅にアップデートいたしました。今回のアップデートにより、Gen Drive はこれまでのAI-OCR（文字の読み取り）の枠を超え、受発注書類の「受信」から「基幹システムへの連携」までを一気通貫でつなぐサービスへと進化します。

１.取り込み → ２.自動仕分け → ３.AI-OCR（データ化）→ ４.AIマスタ照合 まではAIが自動で処理し、５.業務システム連携（基幹システムへの受け渡し）はWebhook／APIで実現。この一連の流れを、ひとつなぎにします。中でも今回新たに搭載した「AIマスタ照合」は、商品名や取引先名の表記ゆれを、取引先ごとに学習しながら、社内の正式名称・商品コードへ自動で補正します。

専用のRPAツールを組んだり、高額な初期費用や数ヶ月におよぶ導入期間をかけたりすることなく、月1枚・即日から、現場の担当者は普段どおり操作するだけで受発注業務の自動化を始められます。

Gen Drive サービスサイト： https://www.hi-story.co.jp/gen-drive/

背景 「読み取った後」にも、人手の照合・転記が残っていた

受発注の現場では、FAXや紙で届く注文書を見ながら、基幹システムへ手入力し、商品名や取引先名を社内のコードや正式名称に直す作業が日々発生しています。たとえば取引先が伝票に記入した「ボールペンA」を、社内コードの「油性ペン0.5mm」へ--というように、取引先ごとに呼び方が異なるため、担当者は経験を頼りに一つひとつ突き合わせる必要があり、大きな負担と業務の属人化の原因になっていました。

AIで文字を読み取れても、その後の「照合」と「転記」は人手で残る--。Gen Drive は、この読み取りの“後工程”まで踏み込み、受信から基幹システムへの連携までをひとつなぎにすることで、受発注業務そのものの負担をなくすことを目指します。

Gen Drive でできること-5つの流れを、ひとつなぎに

受発注書類の処理を、次の5つの流れでひとつなぎにします。お客様のシステムやストレージに書類が届けば、取り込みからデータ化・AIマスタ照合まで Gen Drive が自動で進め、その結果を基幹システムへ連携できます。

- 取り込み：ファイルアップロード／FAX／スキャナー／Google Drive・OneDrive・Box などのオンラインストレージから、書類を取り込み- 自動仕分：注文書・納品書など、書類の種類をAIが自動で判別・仕分け- AI-OCR（データ化）：手書き・取り消し線・非定型レイアウトの書類も、生成AIが文脈を理解して高精度にデータ化- AIマスタ照合：読み取った商品名・取引先名を、自社データと突き合わせ、社内の正式名称・コードへ自動補正（次項で詳述）- 業務システム連携：データ化・補正した結果を、Webhook／APIで基幹システムや kintone・Salesforce などへ受け渡し（受け取り側との連携設定は当社が支援します）

これまで Gen Drive の中心だった「AI-OCR」は、この5つの流れのうちの一つにすぎません。Gen Drive は、読み取りだけでなくその前後の工程まで自動化する、受発注業務の自動化ツールへと進化しました。

今回の主役 AIマスタ照合 ― 取引先ごとの“表記ゆれ”を、AIが自動で補正

受発注書類の処理を「自動仕分け→AI-OCR→AIマスタ照合→業務システム連携」の流れで自動化。受信から基幹システム連携までをひとつなぎにします。

今回のアップデートの中核が「AIマスタ照合」です。商品名や取引先名など、取引先によって呼び方が異なる項目を、自社のデータ（取引先マスタ・商品マスタなど）と突き合わせ、社内の正式名称・コードへ自動で補正します。最大数千行におよぶ明細でも、AIが表記の違いを吸収して同じものを結びつけます。

01 即日・あらゆる業務システムへ対応

お使いのパッケージソフトや独自開発システムのCSVを取り込むだけで、導入したその日からご利用いただけます。

02 意味が同じ値を“意味”で照合

AIが意味を理解して照合するため、漢字・ひらがな・英語などの表記ゆれはもちろん、「1cm＝10mm」のように表現が異なっても、意味が同じ値を正しく結びつけます。「文字の一致」と「意味の近さ」の両面から、最も近い候補を提示します。

03 取引先ごとに学習し、使うほど賢く

取引先ごとに照合の履歴を蓄積し、自社データと取引先側の名称のゆらぎを自動で学習。照合を重ねるほど精度が向上し、担当者の経験に頼っていた判断を仕組みに置き換えます。

たとえば、ある取引先から届いた注文書の「ボールペンA」を、過去の照合履歴をもとに社内の「油性ペン0.5mm（商品ID:P0001）」へ自動で紐づける--といった補正を実現します。

「AIマスタ照合」の仕組み（例）。取引先の「ボールペンA」を、過去の照合履歴から社内の「油性ペンク 0.5mm（商品ID:P0001）」へ自動で補正します。AIマスタ照合の流れ。「1cm＝10mm」のような表記・単位の違いもAIが判定し、自社マスタと照合して正式な品番を出力。CSVで既存システムへ即連携します。RPAを組まずに、現場の操作はそのままに自動化

書類の取り込みから、仕分け・データ化・AIマスタ照合までは、Gen Drive がAIで自動的に処理します。この部分に、専用のRPAツールやマクロの作り込みは必要ありません。担当者はこれまでどおり、書類をフォルダに保存したり、お使いのオンラインストレージに置いたりするだけ。処理した結果は、Webhook／APIで基幹システムへ連携します（受け取り側の連携設定は当社が支援）。現場の操作を変えずに、業務の効率化を始められます。

外部システムとの連携（API・Webhook）※プロプラン

「5つの流れ」の入口と出口は、お客様のシステムとも直接つなげます。お客様のシステムから読み取り処理を呼び出す「API連携」、データ化・補正した結果を基幹システムやSaaSへ受け渡す「Webhook連携」に対応（プロプラン）。受け取り側（基幹システムやSaaS）との連携設定は当社が支援します。CSVやExcelを手作業で取り込む工数をなくし、短時間でのデータ連携が可能になります。

PCのフォルダやGoogle Drive・Boxなどのクラウドストレージと直接連携。書類を保存するだけで、Gen Driveが自動で読み取りを開始します。あわせて提供する機能- 辞書変換：自社の部署名・営業所名や、単位（個・本・箱など）の表記ゆれといった少量データ向けの軽量な照合機能- グループ機能・共有範囲の設定：部署やチーム単位での読み取り設定・結果の共有、利用上限の管理- そのほか、入力チェック（必須・桁数・数値範囲）、担当者設定など、運用面の機能も拡充

提供について

提供開始日：2026年6月24日（水）

機能とご利用プランの対応[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102694/table/9_1_3ad50e6460dee83634b62124efbf283a.jpg?v=202606251151 ]代表コメント

株式会社Hi-story 代表取締役 松山 岳史

「Gen Drive は、紙やFAXの書類をAIでデータに変える“DXの出発点”を目指してきました。今回のアップデートで、私たちは読み取りの一歩先へ踏み込みます。書類の取り込みから、仕分け、データ化、取引先ごとに異なる表記の照合、そして基幹システムへの連携まで――受発注業務の一連の流れを、AIがひとつなぎに自動化します。書類の仕分けやデータ化、照合のために専用のツールを作り込む必要も、現場の操作を変える必要もありません。Gen Drive はもはや単なるAI-OCRではなく、受発注業務そのものを自動化するパートナーへと進化しました。テクノロジーの複雑さは私たちが引き受け、お客様には驚くほどシンプルな体験をお届けしたいと考えています。」

サービス概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102694/table/9_2_7d91e2c5c78f0df336ad35cdcfb8bf09.jpg?v=202606251151 ]会社概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/102694/table/9_3_1bcebf15915baf8c3687d1df5097020e.jpg?v=202606251151 ]本件に関するお問い合わせ先

株式会社Hi-story お問い合わせ担当 メール： contact@hi-story.co.jp TEL： 03-6824-5395