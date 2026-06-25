「読む時間」と「整える時間」へ。クラフトインセンスブランドZENCOCORO、シーン特化の新作2種を発売

株式会社阪本

創業114年の老舗仏壇店、株式会社阪本（和歌山県御坊市、代表取締役：阪本 琢磨）が展開するクラフトインセンスブランド「ZENCOCORO」は、新商品「read（リード）」「Soul Cleanse（ソウルクレンズ）」の2種を、2026年6月26日より発売します。

「心を、真ん中へ。」



ZENCOCOROは、今まで数百種類のお香とお線香を販売してきた老舗の仏壇店が、高ぶった気持ちや沈んだ心に、本来の余白を取り戻すためのお香ブランド、

使う人の生活に寄り添うため、原材料の80%以上を和歌山県内・半径40km圏内で調達し、100%天然由来成分を使用し、自社で製造しているの香りブランドです。

今回の2種は、ひとつの香りで一日を満たすのではなく「集中したい時間」「心を整えたい時間」といった“シーン”に寄り添う香りとして開発しました。

■ read（リード）― 読書と集中のための香り

紀州ひのきを基調に、自社の庭で採れたローズマリー、サンダルウッド、シナモン、ベルガモット、エレミ、安息香を重ねた、思考をクリアに保つ香り。本のページをめくる時間や、デスクワークに向き合うひとときに寄り添います。

作者である阪本琢磨が、本を買ってもついつい読まなくて詰んでしまう(通称：積ん読)を解消するために開発した、ワクワクしてページを読み進めたくなるスイートアンバーの香りです

■ Soul Cleanse（ソウルクレンズ）― 空間と心を浄化する香り

寺社仏閣の建築に使われてきた紀州ひのき、邪を払うという意味が語源の柑橘類である蛇払、サンダルウッド、ホワイトセージ、パロサント、フランキンセンス、龍脳を合わせた、空間と気持ちをリセットする香り。瞑想やヨガ、一日の終わりの切り替えのひとときに。

創業114年の仏壇店が、世界中の祈りの場で使われるスピリチュアルな素材を丹念に調合し、お香本来の持つ癒しや浄化の効果を現代風にアレンジした、ピュアウッディーの香りです。

■ 製品情報

read（香皿付き）

・小売価格3,300円（税込）

・本数14本(燃焼時間1本約45分×14=10時間半)

・特許取得の寝かせる香皿+クリップ内蔵

・商品サイズ 横145mm×縦57mm×高さ27mm

read（お香のみ）

・小売価格2,400円（税込）

・本数14本(燃焼時間1本約45分×14=10時間半)

・商品サイズ 横25mm×縦25mm×高さ122mm

Soul Cleanse（香皿付き）

・小売価格3,300円（税込）

・本数14本(燃焼時間1本約45分×14=10時間半)

・特許取得の寝かせる香皿+クリップ内蔵

・商品サイズ 横145mm×縦57mm×高さ27mm

Soul Cleanse（お香のみ）

・小売価格2,400円（税込）

・本数14本(燃焼時間1本約45分×14=10時間半)

・商品サイズ 横25mm×縦25mm×高さ122mm

発売日：2026年6月26日販売

：ZENCOCORO公式オンラインストア、ならびに店舗にて販売開始

卸先パートナー募集中（下記お問い合わせ先まで）

■ ブランドについて─────────────────────

ZENCOCOROは、製造過程で出る間伐材や、規格外の柑橘の皮など、地域に眠る“余り”に光をあて、 心を真ん中へ調律する香りへと生まれ変わらせる天然香ブランドです。

その取り組みは朝日新聞「SDGs ACTION!」でも紹介されました。

安心してお香を楽しんでいただくための、寝かせて使う安全な香皿で特許を取得しています。

■ 会社概要

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社名：株式会社阪本

代表者：代表取締役 阪本琢磨

所在地：和歌山県御坊市湯川町丸山477-5

事業内容：お香の製造販売、仏壇仏具の販売・修復

■ 本件に関するお問い合わせ

電話： 0738-23-3511

メール：info@zencocoro.com

URL： https://zencocoro.com/