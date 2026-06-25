アルダーバック・エナジー、サンディエゴ・スーパーコンピューター・センターに800V DCソリッドステートトランスフォーマープラットフォームを導入





カリフォルニアエネルギー委員会の資金提供を受けたカリフォルニア大学サンディエゴ校のプロジェクトで、高密度AIデータセンター向けの中電圧AC-800V DC電力インフラを検証

サンディエゴ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アルダーバック・エナジーは、同社のNexus Power Unit™（NPU）をカリフォルニア大学サンディエゴ校（UCサンディエゴ）のサンディエゴ・スーパーコンピューター・センター（SDSC）に導入すると発表しました。NPUは最先端の中電圧ソリッドステートトランスフォーマー（SST）プラットフォームであり、複数の資産と複雑な電力の流れを連携して管理できる次世代スマートグリッドの実現に貢献します。今回の導入は、カリフォルニアエネルギー委員会（CEC）の資金提供を受けたプロジェクト「カリフォルニアにおけるグリッド連携型フレキシブルデータセンターの加速化」の一環であり、データセンターにおけるAIラック密度の増加、電力系統の複雑化、グリッド連携要件への対応を支援するために設計された12kV AC-800V DCアーキテクチャの運用に関するフィールドデータを生成します。

AI向けインフラの導入における最大の障害はよく知られており、電力供給までの時間、設置面積、電力システムの複雑さ、稼働リスク、サプライチェーンの問題、そして地域電力会社との連携などが挙げられます。アルダーバック・エナジーの技術は、これらの課題すべてに対応します。今回のデモでは、従来の480V ACデータセンター電力アーキテクチャと比較して、エネルギー効率を4%向上、電力機器の設置面積を50%以上削減、電力システム設置時間を50%以上短縮するなど、電力アーキテクチャの目標を評価します。開発者にとって、これらのメリットは、電気室の小型化、電力供給時間の短縮、建設リスクの低減、そしてインフラのより迅速な稼働を意味します。

SDSC研究データサービス部門のインフラ・データセンター担当ディレクターであるブライアン・バルダーストン氏は、「SDSCは数十年にわたりコンピューティングインフラの発展に取り組んできましたが、800V DCへの移行は今後数年間で最も重要なアーキテクチャ変更の一つとなるでしょう。AIはデータセンターが電力網に求めるものを根本的に変えつつあり、大規模な効率向上のためにはこのアーキテクチャが非常に重要で、実際の運用環境での検証が必要となります。SDSCにおけるNexus Power Unitのデモは、その未来が実際にどのようなものになるのかを示すのに役立ちます」と述べています。

アルダーバック・エナジーの最高戦略責任者であるキンバリー・マクグラスは、「カリフォルニア州は、大規模な集中型データセンターキャンパス、そしてより分散型の施設の両方において、次世代AIインフラをリードする立場にあります。今回の導入は、中電圧から800V DCへの電力インフラが、データセンターに必要な信頼性を維持しつつ、高密度コンピューティング容量をより迅速にオンライン化する上で、いかに役立つかを示すことを目的としています」と述べています。

このモジュール型アーキテクチャは、電力の供給能力、設置面積、試運転期間がAIの発展に制約をもたらす様々な導入シナリオへの対応を想定しており、これには新規のキャンパス、拡張、改修、分散型推論サイトなどが含まれます。

SDSCへの導入に先立ち、SSTはファクトリーテストと大規模ラボでの検証を受けます。UCサンディエゴが米国国立科学財団（NSF）の資金援助を受け、4200万ドルを投じて建設した最先端の試験施設DERConnectでは、AIワークロードプロファイルを用いたハードウェア・イン・ザ・ループ・シミュレーションを実施し、データセンター環境へのシステム導入前に実稼働リスクの抑制を目指します。その後、運用者が定義した信頼性、ワークロード、サービス品質の制約条件内で、グリッド応答型運用が評価されます。

UCサンディエゴ・エネルギー貯蔵グループのディレクターであるマイク・フェリー氏は、「UCサンディエゴのキャンパスマイクログリッドとDERConnect施設は、高密度データセンターの負荷が実際の運用条件下で電力グリッドとどのように相互作用するかを試験するための独自の環境を提供します。このプロジェクトは、AIインフラを支える新たな電力アーキテクチャの検証に役立つとともに、電力会社や運用事業者が大規模で柔軟な負荷に対応するためのより優れたツールを提供します」と述べています。

また、このプロジェクトでは、カリフォルニア州の政策立案者や電力会社が、AIデータセンター、EV急速充電ステーション、産業顧客など、大規模な直流負荷に対応するための柔軟な負荷容量ツールの開発も行われます。カリフォルニア大学サンディエゴ校が主契約者となり、サンディエゴ・スーパーコンピューター・センター、アルダーバック・エナジー、サンディエゴ・ガス・アンド・エレクトリック、コンピューティングオーケストレーションソフトウェアを提供するエメラルドAI、そしてグッド・フォー・アザーズ財団がパートナーとして参加します。さらに、このプロジェクトには、高出力でグリッド接続型のデータセンター運用に特化した、公平性を重視した人材育成イニシアチブも含まれます。

アルダーバック・エナジーについて

アルダーバック・エナジーは、データセンターやその他の大負荷の顧客向けに電力変換およびインテリジェントなエネルギー管理ソリューションを開発しています。そのコンパクトなモジュール式の Nexus Power Unit（NPU）および PowerVectorAI（PVAI）プラットフォームは、中電圧の相互接続を簡素化し、電力品質を向上し、より高い稼働率をサポートし、電力密度の高い施設の運用の柔軟性を高めるよう設計されています。詳細は、www.alderbuck.comをご覧ください。

カリフォルニア大学サンディエゴ校について

カリフォルニア大学サンディエゴ校は、学際的な研究、イノベーション、公共サービスで世界的に認められている一流の公立研究大学です。そのエネルギー貯蔵グループはエネルギー貯蔵技術の発展を推進しており、太陽光、風力、その他の持続可能なエネルギー源の可能性を最大限に引き出します。詳細は、https://www.energystorage.ucsd.edu/をご覧ください。

サンディエゴ・スーパーコンピューター・センターについて

カリフォルニア大学サンディエゴ校のサンディエゴ・スーパーコンピューター・センターは、学界、政府、産業界を含む国内研究コミュニティに高度なコンピューティング、データ、AIインフラを提供しています。国内初のスーパーコンピューターセンターの1つとして1985年に設立されたSDSCは、ハイパフォーマンス コンピューティング、AI 研究、データ集約型科学、新興のエッジコンピューティング アプリケーションをサポートするためにExpanseやVoyagerなどのシステムを運用しています。詳細は、https://www.sdsc.edu/をご覧ください。

カリフォルニア州エネルギー委員会について

カリフォルニア州エネルギー委員会は、州を100%クリーンなエネルギーの未来に導いています。再生可能エネルギーの開発、輸送の変革、エネルギー効率の向上、エネルギーイノベーションへの投資、国家エネルギー政策の推進、火力発電所の認定、エネルギーに関する緊急事態への備えという 7 つの中核的な責任を担っています。詳細は、https://www.energy.ca.gov/about/core-responsibility-fact-sheetsをご覧ください。

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