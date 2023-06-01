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「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード」Vol.6が12月17日に発売決定！好評につきVol.1・Vol.2の再販も決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀真士）は「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード」の新作Vol.6を2026年12月17日（木）に発売します。さらに好評につきVol.1・Vol.2を2026年10月22日（木）に再販することを発表しました。
●うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード
「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」より、「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」のアイドル11人の様々なビジュアルを使用した、コレクションにぴったりのトレーディングカードが登場！
アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」から選りすぐりのビジュアルを収録しています！
●大人気のビジュアルを豪華な加工で楽しめます！
「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」の大人気ビジュアルを、 キラキラのタバックやホログラムで豪華に加工して収録！
並べてもよし、飾ってもよし、持ち歩いてもよしの集めて楽しい「ビジュアルコレクションカード」です！
美しく煌めくアイドルたちを、ぜひお手元に迎えてくださいね！
●アイドルたちのサインやコメント入りカードも盛りだくさん！
UR（ウルトラレア）のカード（全11種）には、アイドルの「直筆サイン＆コメント（いずれも箔押し）」が施されています。
また、SR（スーパーレア）のカード（全11種）裏面にもスペシャルな 「直筆コメント（印刷）」入り！
さらに、SEC（シークレット）には……？ 特別な一枚をぜひGETしてくださいね♪
詳細はそれぞれ特設サイトをご覧ください。
【Vol.6】 https://sp.utapri.com/shininglive_vcc6/
【Vol.1】（再販）https://sp.utapri.com/shininglive_vcc/
【Vol.2】（再販）https://sp.utapri.com/shininglive_vcc2/
【 製品概要 】
商品名 ：うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.6
発売日 ：2026年12月17日（木）予定
価格 ：1Pack：530円＋税 ／ 1Box：5,300円＋税
製品情報 ：1Pack：カード3枚入 ／ 1Box：10Pack入
カード種類：99種（SEC（シークレット）除く）
N（ノーマル）：33種＋クリアカード11種／R（レア）：33種／
SR（スーパーレア）：11種／UR（ウルトラレア）：11種
商品名 ：うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.1（再販）
発売日 ：2026年10月22日（木）予定
価格 ：1Pack：530円＋税 ／ 1Box：5,300円＋税
製品情報 ：1Pack：カード3枚入 ／ 1Box：10Pack入
カード種類：99種（SEC（シークレット）除く）
N（ノーマル）：33種＋クリアカード11種／R（レア）：33種／
SR（スーパーレア）：11種／UR（ウルトラレア）：11種
商品名 ：うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.2（再販）
発売日 ：2026年10月22日（木）予定
価格 ：1Pack：530円＋税 ／ 1Box：5,300円＋税
製品情報 ：1Pack：カード3枚入 ／ 1Box：10Pack入
カード種類：99種（SEC（シークレット）除く）
N（ノーマル）：33種＋クリアカード11種／R（レア）：33種／
SR（スーパーレア）：11種／UR（ウルトラレア）：11種
【 「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch」が12月17日（木）に発売決定！ 】
スマートフォン向けアプリゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」が、Nintendo Switch に登場！
ストーリー、ライブ、コミュニケーションなど、充実したコンテンツをNintendo Switchでもたっぶり遊べます。
商品情報等の詳細は、公式サイトをご覧ください。
https://sp.utapri.com/shininglive_switch/
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch は任天堂の登録商標です。
©SAOTOME GAKUEN Illust.KLabGames
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
プロモーショングループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 公式サイト
https://www.utapri-shining-live.com/
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト
https://www.utapri.com/
●うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード
アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」から選りすぐりのビジュアルを収録しています！
●大人気のビジュアルを豪華な加工で楽しめます！
「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」の大人気ビジュアルを、 キラキラのタバックやホログラムで豪華に加工して収録！
並べてもよし、飾ってもよし、持ち歩いてもよしの集めて楽しい「ビジュアルコレクションカード」です！
美しく煌めくアイドルたちを、ぜひお手元に迎えてくださいね！
●アイドルたちのサインやコメント入りカードも盛りだくさん！
UR（ウルトラレア）のカード（全11種）には、アイドルの「直筆サイン＆コメント（いずれも箔押し）」が施されています。
また、SR（スーパーレア）のカード（全11種）裏面にもスペシャルな 「直筆コメント（印刷）」入り！
さらに、SEC（シークレット）には……？ 特別な一枚をぜひGETしてくださいね♪
詳細はそれぞれ特設サイトをご覧ください。
【Vol.6】 https://sp.utapri.com/shininglive_vcc6/
【Vol.1】（再販）https://sp.utapri.com/shininglive_vcc/
【Vol.2】（再販）https://sp.utapri.com/shininglive_vcc2/
【 製品概要 】
商品名 ：うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.6
発売日 ：2026年12月17日（木）予定
価格 ：1Pack：530円＋税 ／ 1Box：5,300円＋税
製品情報 ：1Pack：カード3枚入 ／ 1Box：10Pack入
カード種類：99種（SEC（シークレット）除く）
N（ノーマル）：33種＋クリアカード11種／R（レア）：33種／
SR（スーパーレア）：11種／UR（ウルトラレア）：11種
商品名 ：うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.1（再販）
発売日 ：2026年10月22日（木）予定
価格 ：1Pack：530円＋税 ／ 1Box：5,300円＋税
製品情報 ：1Pack：カード3枚入 ／ 1Box：10Pack入
カード種類：99種（SEC（シークレット）除く）
N（ノーマル）：33種＋クリアカード11種／R（レア）：33種／
SR（スーパーレア）：11種／UR（ウルトラレア）：11種
商品名 ：うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.2（再販）
発売日 ：2026年10月22日（木）予定
価格 ：1Pack：530円＋税 ／ 1Box：5,300円＋税
製品情報 ：1Pack：カード3枚入 ／ 1Box：10Pack入
カード種類：99種（SEC（シークレット）除く）
N（ノーマル）：33種＋クリアカード11種／R（レア）：33種／
SR（スーパーレア）：11種／UR（ウルトラレア）：11種
【 「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch」が12月17日（木）に発売決定！ 】
スマートフォン向けアプリゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」が、Nintendo Switch に登場！
ストーリー、ライブ、コミュニケーションなど、充実したコンテンツをNintendo Switchでもたっぶり遊べます。
商品情報等の詳細は、公式サイトをご覧ください。
https://sp.utapri.com/shininglive_switch/
※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch は任天堂の登録商標です。
©SAOTOME GAKUEN Illust.KLabGames
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
プロモーショングループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
関連リンク
うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 公式サイト
https://www.utapri-shining-live.com/
うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト
https://www.utapri.com/