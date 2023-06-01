「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード」Vol.6が12月17日に発売決定！好評につきVol.1・Vol.2の再販も決定！

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株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：大儀真士）は「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード」の新作Vol.6を2026年12月17日（木）に発売します。さらに好評につきVol.1・Vol.2を2026年10月22日（木）に再販することを発表しました。







　



　　












●うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード

「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」より、「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」のアイドル11人の様々なビジュアルを使用した、コレクションにぴったりのトレーディングカードが登場！

アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」から選りすぐりのビジュアルを収録しています！

●大人気のビジュアルを豪華な加工で楽しめます！

「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」の大人気ビジュアルを、 キラキラのタバックやホログラムで豪華に加工して収録！

並べてもよし、飾ってもよし、持ち歩いてもよしの集めて楽しい「ビジュアルコレクションカード」です！

美しく煌めくアイドルたちを、ぜひお手元に迎えてくださいね！

●アイドルたちのサインやコメント入りカードも盛りだくさん！

UR（ウルトラレア）のカード（全11種）には、アイドルの「直筆サイン＆コメント（いずれも箔押し）」が施されています。

また、SR（スーパーレア）のカード（全11種）裏面にもスペシャルな 「直筆コメント（印刷）」入り！

さらに、SEC（シークレット）には……？ 特別な一枚をぜひGETしてくださいね♪

詳細はそれぞれ特設サイトをご覧ください。

【Vol.6】 https://sp.utapri.com/shininglive_vcc6/

【Vol.1】（再販）https://sp.utapri.com/shininglive_vcc/

【Vol.2】（再販）https://sp.utapri.com/shininglive_vcc2/

【 製品概要 】　

商品名　　：うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.6

発売日　　：2026年12月17日（木）予定

価格　　　：1Pack：530円＋税　／　1Box：5,300円＋税

製品情報　：1Pack：カード3枚入　／　1Box：10Pack入

カード種類：99種（SEC（シークレット）除く）

　　　　　　N（ノーマル）：33種＋クリアカード11種／R（レア）：33種／

　　　　　　SR（スーパーレア）：11種／UR（ウルトラレア）：11種



　　




商品名　　：うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.1（再販）

発売日　　：2026年10月22日（木）予定

価格　　　：1Pack：530円＋税　／　1Box：5,300円＋税

製品情報　：1Pack：カード3枚入　／　1Box：10Pack入

カード種類：99種（SEC（シークレット）除く）

　　　　　　N（ノーマル）：33種＋クリアカード11種／R（レア）：33種／

　　　　　　SR（スーパーレア）：11種／UR（ウルトラレア）：11種



　　




商品名　　：うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live ビジュアルコレクションカード Vol.2（再販）

発売日　　：2026年10月22日（木）予定

価格　　　：1Pack：530円＋税　／　1Box：5,300円＋税

製品情報　：1Pack：カード3枚入　／　1Box：10Pack入

カード種類：99種（SEC（シークレット）除く）

　　　　　　N（ノーマル）：33種＋クリアカード11種／R（レア）：33種／

　　　　　　SR（スーパーレア）：11種／UR（ウルトラレア）：11種

　　



【 「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch」が12月17日（木）に発売決定！ 】







スマートフォン向けアプリゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」が、Nintendo Switch に登場！

ストーリー、ライブ、コミュニケーションなど、充実したコンテンツをNintendo Switchでもたっぶり遊べます。

商品情報等の詳細は、公式サイトをご覧ください。

https://sp.utapri.com/shininglive_switch/

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch は任天堂の登録商標です。

©SAOTOME GAKUEN Illust.KLabGames

本件に関するお問合わせ先

株式会社ブロッコリー

プロモーショングループ　宣伝チーム

TEL: 03-5946-2811（代）

関連リンク

うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 公式サイト

https://www.utapri-shining-live.com/

うたの☆プリンスさまっ♪公式サイト

https://www.utapri.com/