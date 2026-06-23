テレビのアテンションデータを取得するREVISIO　AIエージェントによるデータ活用を見据え「MCP（Model Context Protocol）サーバー」の開発に着手

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンの「アテンション（注視）」を測るREVISIO株式会社(旧TVISION INSIGHTS株式会社、所在地 :東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷 康士、以下REVISIO)は、マーケティング領域におけるAI活用およびデータ基盤整備の一環として、AIエージェントや大規模言語モデル（LLM）が効率的にデータにアクセスするための標準規格「MCP（Model Context Protocol）」に対応した、独自のMCPサーバーの開発に着手したことをお知らせいたします。

REVISIO AIエージェントによるデータ活用を見据え「MCPサーバー」の開発に着手

■ 開発の背景と目的

現在、広告・マーケティング領域をはじめとするさまざまなビジネスシーンにおいて、AIエージェントが外部データを自律的に取得・分析し、レポート作成や意思決定のアシストを行う仕組みが広がりつつあります。

こうした業界全体のAI×データ活用の潮流を受け、REVISIOは自社が保有する高精度なテレビ・CTVの視聴質（アテンション）データを、AIがより扱いやすい形で統合・参照できる環境の整備を開始いたしました。

本開発は、マーケティング領域におけるAIエージェントが、当社の視聴質データをシームレスに呼び出せる状態を整えることを目的としています。これにより、将来的には企業のマーケティングプロセス全体（プランニング、分析、効果検証等）の改善を可能にすることを目指します。

■ 技術概要と想定される活用像

MCP（Model Context Protocol）は、AIエージェントやLLMが外部のデータソースやツールと安全かつ標準化された方法で接続するための共通規格です。

今回開発を進めているMCPサーバーは、REVISIOが計測・蓄積している視聴質データを規格に準拠した形で提供するためのデータ基盤です。

- 想定されるデータ連携の仕組み AIエージェントが分析やレポート生成を行うプロセスにおいて、必要に応じてMCP経由で当社の視聴質データへアクセスし、必要な指標をシームレスに参照・組み込む形を想定しています。- 対象データの範囲 REVISIOが計測している視聴質データ全般（テレビCM・番組、およびCTVを対象とした、視聴・注視・滞在の各指標）を対象に設計を進めています。REVISIO MCPサーバー全体像イメージ画像

■ 今後の展開

本プロジェクトは、AIエージェント経由でのデータ活用が広がる未来を見据え、段階的な基盤整備を進める取り組みの一環です。現時点では社内環境における技術検証およびプロトタイプ開発の段階であり、即時の社外公開や商用化の予定は未定です。今後の検証結果を踏まえ、将来的にクライアント企業やパートナー企業が外部から安全に活用できる仕組みへの発展を目指し、開発を推進してまいります。

■ REVISIOの視聴質（アテンション）データについて

REVISIOは、独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を一般家庭のテレビに設置し、テレビ画面の前にいる人の視聴態勢を1秒単位で自動取得しています。単にテレビが「点いていたか（世帯視聴）」だけでなく、「誰がテレビを見ていたか」「その人が実際に画面に視線を向けていたか」という、より深い視聴の質を可視化している点が特徴です。

本取組では、REVISIOが2016年以降取得したすべてのデータ【（テレビCM約61万本＋番組コンテンツ約181万本 ）× 調査対象者数 約5,700人× 1秒単位】を接続しています。

- 調査対象メディア： 関東・関西エリアの地上波テレビ／Netflix・YouTube・TVerなどコネクテッドTVで視聴できる動画サービス- 調査対象パネル数：関東約4,300人（約2,000世帯）、関西約1,400人（約600世帯）- 提供可能コンテンツ：2016年4月4日以降のテレビCM約61万本、番組コンテンツ約181万本- データの特長：人体認識技術により自動取得した、 1秒単位の視聴質データ視聴質データ取得イメージ画像

■ 代表取締役社長 郡谷 康士のコメント

企業のマーケティング活動において、生成AIやAIエージェントの活用は実験的なフェーズからより実務に根ざした活用へとシフトしつつある中、重要となるのが、AIが判断材料とする『データの質』です。

当社がこれまで蓄積してきたテレビスクリーンの『注視データ』は、生活者のリアルな関心を1秒単位で可視化した極めて質の高いデータです。この価値あるデータを、これからのAI時代における標準規格である『MCP』に対応させることは、データの可能性を広げる重要な一歩であると確信しています。

今回の取り組みを通して、質の高いデータ基盤を世の中のAI環境と繋ぐことで、企業のマーケティングプロセスがより高度に進化していく一助となれるよう、着実に開発を進めてまいりたいと思います。

＜本件に関する問い合わせ先＞

REVISIO株式会社 広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com

Tel(担当直通) 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自の注視データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリア2,000世帯・関西エリア600世帯の地上波全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。