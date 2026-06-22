『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』「オールイン・ワン」をリズムゲーム楽曲として追加！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、2026年6月20日（土）より、新たに和田たけあきさんの書き下ろし楽曲「オールイン・ワン」をリズムゲーム楽曲に追加いたしました。

また、同日よりゲーム内イベント「Phantom maze monster」、「Act in the chaosガチャ」を開催中です。

■書き下ろし楽曲「オールイン・ワン」（作詞・作曲：和田たけあき）追加！

和田たけあきさんによる書き下ろし楽曲「オールイン・ワン」を、『プロジェクトセカイ』の新たなリズムゲーム楽曲として追加いたしました。

「オールイン・ワン」は「ワンダーランズ×ショウタイム」のユニット楽曲で、ゲーム内の「プレゼント」からどなたでも受け取ることができます。

■イベント「Phantom maze monster」開催！

開催期間：2026年6月20日（土）15:00～6月28日（日）20:59

6月20日（土）より、ゲーム内イベント「Phantom maze monster」を開催中です。

イベント期間中、「ひとりでライブ」「みんなでライブ」「チャレンジライブ」「ランクマッチ」（リズムゲーム）をプレイすることでスコアに応じて、また「マイセカイ」では採取で消費したスタミナに応じて、「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できます。

獲得した「イベントP」に応じて、「イベントストーリー」を解放することができるほか、イベント終了時までに獲得した「イベントP」で、「累計イベントPランキング」が決定いたします。

また、「イベントバッジ」はイベント交換所より、イベントで登場する新メンバーやゲーム内アイテムと交換が可能です。

＜「Phantom maze monster」新メンバー＞

・★3[苦しみを見つめて] 草薙寧々

【特訓前】【特訓後】

・★2[小さなヒーロー] 鏡音レン

＜「Phantom maze monster アフターライブ」開催＞

イベント終了後には「バーチャルライブ」でのアフターライブとして、「Phantom maze monster アフターライブ」を開催いたします。

○開催日時

・6月28日（日）：22:00、23:00

・6月29日（月）：0:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、20:00、21:00

○ライブ上演時間

約9分58秒

○初回参加報酬

・スタンプ「司：忘れないでくれ…！」

・クリスタル×300個

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■「Act in the chaosガチャ」開催！

開催期間：2026年6月20日（土）12:00～6月30日（火）11:59

6月20日（土）より、3人の新メンバーが出現する「Act in the chaosガチャ」を開催中です。

初めて獲得する一部の★4メンバーには、「ライブ衣装」が付きます。

「ライブ衣装」を獲得することで、他の着用可能キャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能になります。

＜「Act in the chaosガチャ」新メンバー＞

・★4[身を焦がす混沌] 天馬司

ライブ衣装付き：[衣装名：Repaint the world]

・★4[胸の奥でいつも] 鳳えむ

ライブ衣装付き：[衣装名：Patchwork Heart]

・★4[憂いの先] 神代類

ライブ衣装付き：[衣装名：Crumbling Heart]

※他の着用可能キャラクターの「ライブ衣装」は、一部デザインやアクセサリの有無が異なることがあります。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■「惑星ループ」「転生林檎」に、新たなリズムゲーム音源を追加！

「惑星ループ」（作詞・作曲：ナユタン星人）に、天馬司（CV. 廣瀬大介）と神代類（CV. 土岐隼一）が歌唱する2種類のアナザーボーカルver.を、「転生林檎」（作詞・作曲： ピノキオピー）に、巡音ルカが歌唱するアナザーボーカルver.を追加いたしました。

アナザーボーカルver.は、「アナザーボーカルショップ」で「ボーカルカード」と交換することで入手が可能です。

■「幸福刑」オリジナル2DMV追加！

「幸福刑」（作詞・作曲：LonePi）セカイver.のオリジナル2DMVをゲーム内に追加いたしました。

2DMVは、「MV視聴」のメンバー確認画面や、ライブの最終確認画面より「2DMV」を選択していただくことでお楽しみいただけます。

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称：プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日：配信中（2020年9月30日（水）配信）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：リズム&アドベンチャー

メーカー：セガ/ Colorful Palette

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X（Twitter）：https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記：(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

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